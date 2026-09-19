Muốn diệt gián tận gốc, đừng bỏ qua những cách này

Gián ảnh hưởng thế nào đến đời sống con người?

Gây bệnh truyền nhiễm

Nhiều nghiên cứu cho thấy gián có thể mang và phát tán khoảng 33 tác nhân gây bệnh, trong đó phổ biến là vi khuẩn E. coli và Salmonella. Những vi khuẩn này có thể gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh về tiêu hóa, với các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn.

Salmonella trong một số trường hợp còn có thể xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng tại các cơ quan khác. Ngoài vi khuẩn, gián cũng có khả năng mang theo ký sinh trùng, virus và nấm gây bệnh.

Nhiều nghiên cứu cho thấy gián có thể mang và phát tán khoảng 33 tác nhân gây bệnh

Ảnh hưởng đến thực phẩm và đồ dùng

Gián là loài ăn tạp, thường bị thu hút bởi các loại thực phẩm chứa tinh bột và đường. Trong quá trình kiếm ăn, chúng có thể để lại chất bài tiết trên thực phẩm, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn và ảnh hưởng đến chất lượng thực phẩm.

Không chỉ gây ô nhiễm thực phẩm, gián còn có thể làm hư hại sách, quần áo, thùng carton, đế giày và một số vật dụng khác. Khi khan hiếm thức ăn, chúng thậm chí có thể cắn da người.

Gây dị ứng và hen suyễn

Gián có thể để lại phân, nước bọt và các bộ phận cơ thể chứa protein gây dị ứng, dẫn đến hắt hơi, chảy nước mắt, phát ban hoặc làm nặng triệu chứng hen suyễn. Chúng cũng có thể mang bào tử nấm, góp phần ảnh hưởng đến đường hô hấp. Vì vậy, cần chủ động kiểm soát gián để bảo vệ sức khỏe và giữ không gian sống sạch sẽ.

Dấu hiệu nhận biết nhà có gián

Nhận biết sớm gián giúp xử lý kịp thời, hạn chế chúng sinh sôi và phát tán. Các dấu hiệu thường gặp gồm phân gián nhỏ như hạt tiêu, màu nâu hoặc đen ở góc tủ, kệ bếp; mùi hôi đặc trưng tại nơi tối, kín, ẩm; tổ và trứng gián trong khe, góc khuất; hoặc đồ vật bị hư hại do gián ăn giấy, carton và thực phẩm.

Cách diệt gián tận gốc

Để hạn chế gián, cần kết hợp giữ vệ sinh, loại bỏ nguồn thức ăn và độ ẩm, dùng bẫy hoặc thuốc diệt gián phù hợp, đồng thời bịt kín các khe nứt, lỗ thông gió và đường ống để ngăn chúng xâm nhập. Có thể đặt bẫy dính, bẫy có mồi tại nơi gián thường xuất hiện; sử dụng thuốc xịt hoặc bả diệt gián theo hướng dẫn. Một số biện pháp như axit boric, baking soda kết hợp đường, tinh dầu bạc hà hoặc lá nguyệt quế có thể hỗ trợ kiểm soát gián nhưng hiệu quả khác nhau. Khi sử dụng hóa chất, cần bảo quản và đặt ở vị trí an toàn, tránh xa trẻ em và vật nuôi.