Cách đuổi gián khỏi nhà hiệu quả

Gián thường xuất hiện ở nơi có thức ăn, nước uống và chỗ trú ẩn. Vì vậy, cần bảo quản thực phẩm trong hộp kín, dọn sạch vụn thức ăn, đổ rác thường xuyên, sửa các vị trí rò rỉ nước và giữ nhà cửa khô ráo. Đồng thời, loại bỏ giấy báo, bìa carton, đồ cũ không cần thiết; vệ sinh gầm tủ, khe tường và phía sau thiết bị gia dụng, trám kín các vết nứt để hạn chế nơi gián ẩn náu. Để ngăn gián từ bên ngoài xâm nhập, nên bịt các khe hở ở tường, cửa sổ, chân tường; lắp lưới chống côn trùng, tấm chắn chân cửa và thường xuyên kiểm tra, vệ sinh đường ống thoát nước, cống, khe thông khí.

Các phương pháp tiêu diệt gián hiệu quả và an toàn

Mẹo tự nhiên, hạn chế sử dụng hóa chất

Có thể kiểm soát gián bằng một số biện pháp như đặt hỗn hợp axit boric và đường tại góc khuất để thu hút, tiêu diệt gián nhưng phải tránh xa trẻ em và vật nuôi; sử dụng bột đất tảo cát chuyên dụng theo hướng dẫn, tránh hít phải bụi; dùng tinh dầu bạc hà, tràm hoặc bạch đàn để hỗ trợ xua đuổi; đặt bẫy keo ở gầm tủ, góc tối để bắt và theo dõi gián. Ngoài ra, nước xà phòng có thể diệt gián khi tiếp xúc trực tiếp, còn baking soda trộn đường là mẹo dân gian chưa có đủ bằng chứng về hiệu quả.

Gián không chỉ gây mất vệ sinh mà còn có thể mang theo vi khuẩn gây bệnh

Sử dụng thuốc và công cụ chuyên dụng

Khi gián xuất hiện nhiều hoặc khó kiểm soát, có thể sử dụng sản phẩm diệt côn trùng chuyên dụng như gel đặt tại khe hẹp, góc khuất; thuốc dạng xịt hoặc dạng bột tại nơi gián thường ẩn náu. Với thiết bị phun sương, chỉ nên dùng khi cần thiết và tuân thủ hướng dẫn chuyên môn, đưa người và vật nuôi ra khỏi khu vực, bảo đảm thời gian cách ly và thông gió trước khi trở lại.

Kết hợp các biện pháp đuổi, diệt và ngăn gián

Muốn kiểm soát gián hiệu quả, cần kết hợp đặt bẫy keo, mồi diệt gián tại nơi chúng thường xuất hiện với việc vệ sinh nhà cửa, bịt kín khe hở và sử dụng sản phẩm phù hợp. Sau khi xử lý, cần theo dõi để điều chỉnh biện pháp khi cần thiết; không tự ý trộn các loại hóa chất. Nếu gián vẫn xuất hiện nhiều, nên xác định nguồn xâm nhập hoặc nhờ đơn vị kiểm soát côn trùng chuyên nghiệp hỗ trợ.

Biện pháp ngăn gián quay trở lại

Để ngăn gián quay trở lại, cần kiểm tra định kỳ những nơi chúng từng xuất hiện như gầm bếp, góc tủ và phía sau thiết bị gia dụng; giữ nhà cửa khô thoáng, tăng cường thông gió, không để thức ăn thừa qua đêm và đậy kín thùng rác. Đồng thời, thay bẫy keo, bổ sung mồi diệt gián theo hướng dẫn và xử lý ngay khi phát hiện dấu hiệu gián xuất hiện trở lại.

Những điều cần tránh khi đuổi gián

Khi diệt gián, không nên lạm dụng hóa chất hoặc dùng thuốc không rõ nguồn gốc; cần đọc kỹ hướng dẫn trước khi phun để tránh gây hại cho người và vật nuôi. Đồng thời, không bỏ sót các góc khuất, khe tủ, gầm giường và phía sau thiết bị gia dụng. Tránh phun thuốc trực tiếp lên gel, mồi diệt gián hoặc gần thực phẩm, trẻ em và vật nuôi vì có thể làm giảm hiệu quả của mồi và tăng nguy cơ phơi nhiễm hóa chất.