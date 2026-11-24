Giá trị dinh dưỡng trong 100g thịt gà

Thịt gà gồm nhiều phần như ức, đùi, cánh với hàm lượng calo, protein và chất béo khác nhau tùy vị trí và lượng da, xương. Trong đó, ức gà được ưa chuộng nhờ giàu protein, ít chất béo. Một miếng ức gà không da, không xương nặng 172g cung cấp khoảng 284 calo, 53,4g protein, 6,2g chất béo và không chứa carbohydrate. Tính trên 100g, ức gà có khoảng 165 calo, 31g protein và 3,6g chất béo. Lượng dinh dưỡng thực tế có thể thay đổi tùy cách chế biến và nguyên liệu đi kèm như dầu ăn, nước xốt.

Đùi gà: 109 calo: Một miếng đùi gà không da, không xương nặng 52g cung cấp khoảng 109 calo, 13,5g protein và 5,7g chất béo, không chứa carbohydrate. Tính trên 100g, đùi gà có khoảng 209 calo, 26g protein và 10,9g chất béo. So với ức gà, phần thịt này mềm, béo hơn và thường có giá thành thấp hơn.

Cánh gà: khoảng 43 calo: Một phần cánh gà không da, không xương nặng 21g chứa khoảng 42,6 calo, 6,4g protein và 1,7g chất béo, không có carbohydrate. Trong 100g cánh gà có khoảng 203 calo, 30,5g protein và 8,1g chất béo.

Gà luộc có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng cho bữa sau, nhưng cần chú ý thời gian và cách lưu trữ

Thịt gà luộc có thể bảo quản trong bao lâu?

Gà luộc để tủ lạnh được bao lâu phụ thuộc vào nhiệt độ và cách bảo quản. Theo hướng dẫn của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), thịt gà đã nấu chín nên được sử dụng trong vòng 3-4 ngày nếu bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh.

Đối với ngăn đông, thịt gà luộc có thể được lưu trữ lâu hơn, nhưng chất lượng và hương vị có thể thay đổi theo thời gian. Vì vậy, nếu muốn giữ thịt ngon và đảm bảo an toàn, nên chia thành từng phần vừa đủ ăn, sử dụng sớm và tránh để thực phẩm quá lâu.

Cách bảo quản thịt gà luộc trong tủ lạnh

Gà luộc cần được đựng trong dụng cụ sạch và đậy kín trước khi cho vào tủ lạnh để hạn chế mất độ ẩm, nhiễm mùi và vi khuẩn xâm nhập. Có thể bọc gà bằng màng bọc thực phẩm hoặc cho vào hộp thủy tinh, hộp chuyên dụng có nắp kín. Nếu gà đã chặt miếng, nên chia thành từng phần nhỏ để tiện bảo quản và sử dụng.

Một số lưu ý khi bảo quản thịt gà luộc

Nên bảo quản gà luộc trong hộp kín, có thể để nguyên con hoặc chia thành từng phần vừa ăn. Không để thịt ở nhiệt độ phòng quá lâu mà cần cho vào tủ lạnh trong vòng 2 giờ sau khi nấu, không nhất thiết phải chờ nguội hoàn toàn. Bọc kín giúp thịt giữ độ ẩm, hạn chế khô và nhiễm mùi từ thực phẩm khác. Khi sử dụng, chỉ lấy lượng vừa đủ, tránh lấy ra cất lại nhiều lần và hâm nóng kỹ phần thịt cần ăn. Không nên dùng gà có dấu hiệu đổi màu, mùi lạ hoặc bề mặt nhớt; tuy nhiên, thịt vẫn có thể không an toàn dù chưa có biểu hiện hư hỏng rõ rệt.