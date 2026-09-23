Gần gũi thú cưng nhưng đừng quên nguyên tắc an toàn

Ngày 11/9, Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai cho biết một bé gái 4 tuổi ở Gia Lai đã tử vong với các triệu chứng nghi mắc bệnh dại như hoảng hốt, kích động, sợ nước, sợ gió và tăng tiết đờm dãi. Trước đó, bé thường xuyên ôm ấp, chơi và ngủ cùng 3 con mèo con, trong đó 2 con đã chết bất thường.

Thú cưng thân thiết vẫn có những phản xạ bản năng

Theo Ths. BS Nguyễn Hoàng Nguyên, Quản lý chuyên môn y tế, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing, thú cưng có thể mang lại nhiều niềm vui, giúp trẻ học cách yêu thương, quan tâm và chia sẻ. Tuy nhiên, cha mẹ không nên vì chó, mèo đã được nuôi lâu năm, quen thuộc với các thành viên trong gia đình mà chủ quan.

Ths.BS Nguyễn Hoàng Nguyên, Quản lý chuyên môn y tế, Tổ chức Giáo dục Sức khỏe Wellbeing (Ảnh: Wellbeing)

Dù được thuần hóa, chó, mèo vẫn giữ những phản xạ bản năng. Trong khi đó, trẻ nhỏ thường hiếu động, chưa nhận thức đầy đủ về giới hạn khi chơi với vật nuôi. Trẻ có thể vô tình kéo đuôi, giật tai, chọc vào mắt, ôm quá chặt hoặc có những hành động bất ngờ khiến con vật đau, giật mình hay hoảng sợ. Khi đó, chó, mèo có thể phản ứng bằng cách cắn hoặc cào để tự vệ.

Bên cạnh nguy cơ gây thương tích, việc tiếp xúc quá gần với vật nuôi nếu không bảo đảm vệ sinh còn có thể tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm một số loại ký sinh trùng như giun sán, bọ ve. Một số trẻ cũng có thể bị dị ứng khi thường xuyên tiếp xúc gần với chó, mèo. Vì vậy, theo bác sĩ, yêu thương thú cưng không có nghĩa là có thể để trẻ tiếp xúc với vật nuôi mà không có giới hạn.

Có những lúc trẻ không nên lại gần chó, mèo

Một nguyên tắc quan trọng mà cha mẹ cần hướng dẫn trẻ là nhận biết những thời điểm không nên chơi đùa hoặc làm phiền thú cưng.

Theo Ths.BS Nguyễn Hoàng Nguyên, trước hết là khi chó, mèo đang ăn hoặc đang ngủ. Đây là những lúc con vật dễ phản ứng nếu bị quấy rầy. Việc trẻ bất ngờ ôm, chạm mạnh hoặc đưa tay vào bát thức ăn có thể khiến thú cưng cảm thấy bị đe dọa và có phản ứng tự vệ.

Tương tự, khi vật nuôi đang ốm, bị thương hoặc đang nuôi con, chúng thường nhạy cảm hơn bình thường. Sự mệt mỏi, đau đớn hoặc bản năng bảo vệ con có thể khiến ngay cả một con vật vốn hiền lành cũng trở nên dễ kích động.

Cha mẹ cũng cần lưu ý những lúc trẻ quá phấn khích khi chơi đùa. Việc la hét, chạy nhảy, kéo đuôi, giật tai hoặc ôm siết chó, mèo có thể khiến con vật hoảng sợ.

Bác sĩ khuyến cáo trẻ cần được dạy cách vuốt ve thú cưng nhẹ nhàng, tránh vỗ mạnh lên đầu, không nhìn chằm chằm vào mắt chó, không đưa mặt quá sát mặt con vật và đặc biệt phải biết dừng lại khi nhận thấy thú cưng có dấu hiệu không thoải mái. Sau khi chơi với chó, mèo, trẻ cần rửa tay bằng xà phòng để bảo đảm vệ sinh.

Không để trẻ nhỏ ở một mình với thú cưng

Theo Ths.BS Nguyễn Hoàng Nguyên, để trẻ và thú cưng có thể sống hòa hợp, người lớn đóng vai trò quyết định trong việc thiết lập các nguyên tắc an toàn trong gia đình.

Trước hết, vật nuôi cần được tiêm phòng dại và tẩy giun sán định kỳ; thường xuyên được vệ sinh, chăm sóc và cắt tỉa móng để hạn chế nguy cơ gây trầy xước cho trẻ.

Gia đình cũng nên tạo cho thú cưng một không gian riêng, có thể là chuồng, ổ nằm hoặc một góc cố định. Trẻ cần được hướng dẫn rằng khi chó, mèo đã vào khu vực này thì không được tiếp tục đuổi theo hay làm phiền.

Đặc biệt, bác sĩ nhấn mạnh nguyên tắc giám sát. Trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, không nên ở một mình với thú cưng khi không có người lớn quan sát.

Dù con vật đã sống lâu năm trong gia đình và được đánh giá là hiền lành, những tình huống bất ngờ vẫn có thể xảy ra rất nhanh. Vì vậy, sự giám sát của cha mẹ cùng những nguyên tắc rõ ràng trong cách trẻ tiếp xúc với vật nuôi chính là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ tai nạn và bảo vệ sức khỏe của trẻ.