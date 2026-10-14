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Giúp người già neo đơn, giới trẻ ghim loạt quán "Gánh mưu sinh" trên Google Maps

Thứ Tư, 11:57, 14/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Loạt quán ăn bình dân của người già neo đơn, người khuyết tật... tại TP.HCM đang được giới trẻ ghim trên Google Maps với tên "Gánh mưu sinh" để giúp họ thêm khách.

 

Trên Google Maps đang ghim hàng loạt địa điểm mang tên “Gánh mưu sinh” tại TP.HCM, thu hút sự chú ý của giới trẻ. Đây không phải chuỗi thương hiệu nổi tiếng, mà là những quán ăn nhỏ, tiệm hàng nhỏ là “cần câu cơm” của người cao tuổi, người neo đơn, người khuyết tật...

Các bạn trẻ chia sẻ những địa chỉ này trên Google Maps với mong muốn cộng đồng ghé đến và ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn, vì thực tế nhiều quán có chủ nhân già yếu, tuy có món ăn ngon, giá cả phải chăng nhưng lại ít được biết đến giữa vô số hàng quán trong thời đại công nghệ.

giup nguoi gia neo don, gioi tre ghim loat quan ganh muu sinh tren google maps hinh anh 1
Giới trẻ TP.HCM có thể dễ dàng tìm thấy các “Gánh mưu sinh” trên Google Maps.

Các bạn trẻ đang liên tục cập nhật thêm ảnh và thông tin cho các cửa tiệm như vậy, đơn cử như một quán sữa đậu nành tại phường Thủ Đức, tài khoản Diệp Phạm đánh giá 5 sao kèm lời kể: “Quanh quẩn bên chiếc xe nhỏ chỉ đơn độc mỗi chú Kỳ. Hơn 60 tuổi, đêm đêm chú vẫn đẩy xe đi bán. Chú kể, vợ chú sức khoẻ yếu hơn nên bây giờ cô chỉ ở nhà nấu, còn chú đẩy xe ra đây bán...”

Hay như sạp trái cây của cụ bà 95 tuổi tại phường Phú Lâm, một tài khoản chia sẻ: “Đã gần trăm tuổi, ngày ngày 2-3 giờ sáng cụ vẫn phải gom nhặt trái cây từ quê mang lên nơi thành thị xô bồ mưu sinh... Cụ ngồi đó dưới cái nắng khủng khiếp tạt xuống, tóc bạc phơ, làn da thô ráp đến xót ruột”.

Nhờ công cụ Google Maps, mỗi địa điểm đều có thông tin vị trí, giờ mở cửa, giá tiền để thực khách có thể dễ dàng tìm đến. Nhận xét về trào lưu này, Mỹ Hồng (29 tuổi, TP.HCM) cho biết: “Tôi thấy đây là một cách làm rất thiết thực, bởi không phải ai cũng có điều kiện giúp đỡ người cao tuổi bằng tiền bạc. Chỉ cần chia sẻ địa chỉ quán lên mạng xã hội, nhiều người đã có thể biết đến và ghé mua hàng. Tôi nghĩ nếu mỗi người góp một chút sức, những hàng quán nhỏ này sẽ có thêm cơ hội duy trì việc buôn bán. Điều quan trọng là mọi người không chỉ tò mò tìm đến một lần vì thấy lạ, mà nếu món ăn phù hợp thì có thể quay lại, giới thiệu cho bạn bè để ủng hộ lâu dài”.

giup nguoi gia neo don, gioi tre ghim loat quan ganh muu sinh tren google maps hinh anh 2
Hình ảnh đánh giá quán ăn được các bạn trẻ chia sẻ trên Google Maps. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài ra trên mạng xã hội, các bài đăng về loạt quán ăn “Gánh mưu sinh” cũng thu hút lượng tương tác và bình luận cao. Minh Anh chia sẻ: “Mình vừa thử tìm từ khóa này trên Google Maps và thấy cách làm khá tiện. Các chủ quán cao tuổi thường không biết cách đưa tiệm ăn lên mạng. Giờ đây, mình và bạn bè có thể rủ nhau ghé những quán gần nhà, gần trường hay chỗ làm”.

Nhật Vũ bình luận: “Là người thường xuyên đi ăn một mình, tôi rất thích những địa chỉ bình dân như thế này. Các hàng quán nhỏ đôi khi có những món ăn rất ngon nhưng ít người biết. Không cần xem đây là hoạt động từ thiện gì to tát, đơn giản là mình có nhu cầu ăn uống và muốn dành sự ưu tiên cho một hàng quán mới đáng để trải nghiệm”.

Hải My bày tỏ sự lo lắng với các đánh giá tiêu cực: “Có một điều mình hơi lo là khi một quán nhỏ bất ngờ nổi tiếng trên mạng, lượng khách có thể tăng nhanh hơn khả năng phục vụ của chủ quán. Nếu quán hết hàng thì cũng nên thông cảm, không vì chờ lâu mà đánh giá tiêu cực. Mục đích ban đầu là giúp người bán có thêm cơ hội mưu sinh, nên cách lan tỏa cũng cần phù hợp với điều kiện thực tế của họ”.

Hiện nay, người dùng có thể tìm các địa chỉ “Gánh mưu sinh” bằng cách nhập từ khóa này trên Google Maps. Bản đồ sẽ hiển thị những địa điểm gần vị trí hiện tại; nếu muốn khám phá các hàng quán ở khu vực khác, bạn có thể di chuyển bản đồ đến nơi đó để tiếp tục tìm kiếm.

Hoàng Hà/VTC News
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