Đồng Tháp: Người làm du lịch Cồn Thới Sơn vẫn chật vật mưu sinh

Ông Đặng Văn Lộc, chủ cơ sở kinh doanh 11 cỗ xe ngựa tại cồn Thới Sơn, cho biết đã có 15 năm gắn bó với nghề phục vụ khách du lịch. Mỗi chuyến xe ngựa di chuyển quãng đường khoảng 2 km trong thời gian 30 phút, nhưng giá vé chỉ từ 25.000 - 30.000 đồng. Trong đó, chủ xe được hưởng khoảng 20.000 đồng, còn người điều khiển ngựa chỉ nhận 10.000 đồng mỗi chuyến. Mức giá này đã duy trì suốt nhiều năm qua.

“Nghề xe ngựa cực nhọc lắm. Mỗi chuyến chỉ được 25-30 nghìn đồng, người điều khiển xe ngựa hưởng có 10 nghìn đồng, y như trước nay. Thu nhập bấp bênh lắm, khách đông thì còn sống được, chứ ít khách thì rất eo hẹp”, ông Đặng Văn Lộc chia sẻ.

Ngành du lịch tỉnh Đồng Tháp đang phát triển, thu hút ngày càng đông khách trong nước và quốc tế.

Thực tế, nghề lái xe ngựa phục vụ du khách khá vất vả. Mỗi ngày, người nuôi ngựa phải đi hơn 10 km để cắt cỏ mang về cho ngựa ăn, đồng thời phải mua thêm thức ăn bồi dưỡng để ngựa đủ sức kéo xe. Dù vậy, thu nhập của người điều khiển xe ngựa mỗi tháng chỉ hơn 5 triệu đồng.

Không chỉ nghề xe ngựa, người chèo xuồng phục vụ khách du lịch cũng gặp nhiều khó khăn. Chị Thái Thị Kim Ý, người chèo xuồng tại phường Thới Sơn, cho biết đã có hơn 10 năm làm nghề. Đây là công việc lao động thủ công khá vất vả, nhưng thu nhập mỗi ngày chỉ khoảng 200.000 đồng vì tiền công mỗi chuyến xuồng chỉ 15.000 đồng.

Mô hình đi xuồng ba lá phục vụ khách tham quan tại cồn Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp.

“Em bơi xuồng ở đây cũng lâu rồi, giá chỉ 15 nghìn đồng một chuyến thôi. Hên thì gặp khách cho thêm được 50 nghìn đồng. Mỗi ngày thu nhập gần 200 nghìn đồng. Cuối tuần khách đông hơn, còn ngày thường thì vắng lắm, sống cũng chỉ tạm được. Nếu giá lên 30 nghìn đồng một chuyến thì mới tạm ổn”, chị Kim Ý cho biết.

Điều đáng nói là mức giá này đã được duy trì hơn 15 năm, trong khi chính quyền địa phương, ngành chức năng và Hiệp hội Du lịch tỉnh trước đây chưa có giải pháp kịp thời để cải thiện thu nhập cho người chèo xuồng.

Người làm nghề bơi đò du lịch ở cồn Thới Sơn thu nhập không cao do giá dịch vụ quá thấp.

Trước đây, cồn Thới Sơn có hơn 500 chiếc xuồng ba lá phục vụ khách tham quan, nay chỉ còn khoảng 300 chiếc. Nhiều người đã bỏ nghề vì thu nhập thấp. Ông Nguyễn Văn Trung, người có 25 năm làm nghề chèo xuồng du lịch, chia sẻ: “Tài xa thì khoảng 10 giờ mình đi bơi, tài gần thì 7-8 giờ đi bơi, chiều khoảng 5 giờ mới về. Mỗi chuyến được 15 nghìn đồng, còn hướng dẫn viên cho thêm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu. Một ngày bơi được 3-4 chuyến, tiền công khoảng 60 nghìn đồng, còn tiền bo thì hên xui. Tổng thu nhập khoảng 200 nghìn đồng một ngày, sống lây lất qua ngày. Nghề này cũng cực, nước lớn thì còn khỏe, nước ròng cực hơn. Nếu giá lên 30 nghìn đồng một chuyến thì bà con mừng lắm”.

So với nhiều địa phương có hoạt động du lịch trong cả nước, thu nhập của những người trực tiếp phục vụ du khách tại cồn Thới Sơn nói riêng và tỉnh Đồng Tháp nói chung vẫn còn khá khiêm tốn. Mức phí phục vụ khách du lịch do các cơ sở, nghiệp đoàn, doanh nghiệp kinh doanh du lịch thống nhất với nhau nhưng qua hơn15 năm không được điều chỉnh cho phù hợp. Người làm nghề phục vụ du khách chịu thiệt thòi, thu nhập thấp cũng dẫn đến tình trạng một số trường hợp chèo kéo khách hoặc xin thêm tiền từ du khách, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch địa phương.

Người hành nghề bơi xuồng phục vụ khách du lịch còn vất vả do thu nhập chưa tương xứng với sức lao động bỏ ra.

Trước thực trạng này, các ngành chức năng, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp và chính quyền phường Thới Sơn đã thống nhất điều chỉnh mức phí dịch vụ chèo xuồng du lịch từ 15.000 đồng lên 30.000 đồng mỗi chuyến, bắt đầu từ ngày 1/10 và sẽ tiếp tục điều chỉnh theo lộ trình.

Bà Lương Thị Diễm Trang, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Bắt đầu từ ngày 1/10 sẽ tăng giá lên 30 nghìn đồng một chuyến. Sau đó, cứ 6 tháng sẽ tăng thêm 10 nghìn đồng một chuyến để các doanh nghiệp du lịch có thời gian thích ứng vì họ đã ký hợp đồng cả năm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo an toàn, giữ hình ảnh đẹp của dịch vụ đò chèo, không chèo kéo khách, không xin thêm tiền, đồng thời tuyên truyền để bà con thực hiện tốt”.

Hoạt động xe ngựa phục vụ du khách tuy vất vả nhưng thu nhập không cao.

Thời gian gần đây, du lịch Đồng Tháp tiếp tục phát triển, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm. Riêng cồn Thới Sơn có thời điểm, mỗi ngày đón hàng nghìn lượt khách. Vì vậy, việc từng bước nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho những người trực tiếp phục vụ du lịch là hết sức cần thiết. Đây không chỉ là giải pháp giúp họ yên tâm gắn bó với nghề mà còn góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Đồng Tháp văn minh, thân thiện và phát triển bền vững.

Để hoạt động du lịch tại cồn Thới Sơn phát triển ổn định cần chấn chỉnh các tồn tại, quan tâm đến đời sống người gắn bó với nghề này.