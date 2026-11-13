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Không cần thảm tập, 5 tư thế yoga đứng giúp cơ thể dẻo dai hơn

Thứ Sáu, 06:09, 13/11/2026
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VOV.VN - Chỉ với một khoảng không gian nhỏ, 5 tư thế yoga đứng đơn giản giúp cơ thể vận động linh hoạt, giảm căng cứng cơ và thư giãn tinh thần, đặc biệt phù hợp với người thường xuyên ngồi lâu hoặc bận rộn.

 

Thực hiện tư thế đứng yoga mang lại lợi ích gì?

Các tư thế yoga đứng kết hợp giữ thăng bằng, kéo giãn và kiểm soát chuyển động, giúp cải thiện khả năng phối hợp cơ, tăng độ linh hoạt của khớp, tăng cường sức mạnh cơ chân, bụng và lưng, đồng thời hỗ trợ điều chỉnh tư thế, giảm căng thẳng và duy trì thói quen vận động. Người tập có thể thực hiện tại nhà hoặc nơi làm việc mà không cần nhiều dụng cụ. Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào thể trạng, tần suất và kỹ thuật tập luyện; yoga đứng không thay thế hoàn toàn các hình thức hoạt động thể chất khác.

5 tư thế yoga đứng đơn giản, dễ thực hiện mọi lúc, mọi nơi

Tư thế ngọn núi

Tư thế ngọn núi là động tác yoga đứng cơ bản, giúp người tập điều chỉnh tư thế và phân bổ trọng lượng cơ thể đều trên hai bàn chân. Để thực hiện, đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông, mũi chân hướng về trước; đặt bàn chân vững chắc trên sàn, siết nhẹ cơ bụng, thả lỏng vai, mở ngực và giữ cột sống thẳng tự nhiên. Hai tay duỗi dọc thân, lòng bàn tay hướng về trước; thu cằm nhẹ, vươn đỉnh đầu lên cao và hít thở đều trong 20-30 giây. Tư thế này phù hợp để bắt đầu buổi tập hoặc điều chỉnh dáng đứng sau nhiều giờ ngồi làm việc. Khi tập, tránh khóa cứng đầu gối hoặc ưỡn cong lưng.

khong can tham tap, 5 tu the yoga dung giup co the deo dai hon hinh anh 1
Tư thế ngọn núi là động tác yoga đứng cơ bản

Tư thế cái cây

Tư thế cái cây giúp rèn luyện khả năng giữ thăng bằng và tăng sự phối hợp giữa các nhóm cơ ở chân, thân người. Để thực hiện, đứng thẳng, chuyển trọng lượng sang một chân, chân còn lại đặt lòng bàn chân vào mặt trong đùi chân trụ, phía trên đầu gối. Giữ hông cân bằng, cột sống vươn dài, vai thả lỏng; chắp hai tay trước ngực hoặc đưa lên cao, mắt tập trung vào một điểm cố định và hít thở đều trong 10-20 giây rồi đổi bên. Nếu chưa quen, có thể đứng cạnh tường để hỗ trợ hoặc đặt các ngón chân của chân nhấc xuống sàn, không cần cố đưa chân lên cao.

Tư thế tay đại bàng

Tư thế tay đại bàng giúp kéo giãn vùng vai và lưng trên, giảm cảm giác mỏi sau thời gian dài ngồi trước máy tính. Để thực hiện, đứng thẳng, hai chân khép hoặc rộng bằng hông; đưa hai tay ra trước, bắt chéo sao cho một khuỷu tay nằm bên trong khuỷu tay còn lại, sau đó gập khuỷu tay và hướng hai cẳng tay lên trên, cố gắng áp hai lòng bàn tay vào nhau. Giữ vai thư giãn trong 5-10 giây rồi đổi bên. Không nên cố ép hai tay sát nhau hoặc nhún vai; nếu khó bắt chéo tay, có thể đặt mỗi bàn tay lên vai đối diện.

Tư thế đứng gập người

Tư thế đứng gập người giúp kéo giãn cơ phía sau đùi và vùng lưng. Để thực hiện, đứng thẳng, hai chân rộng bằng hông, đầu gối hơi chùng; thở ra và từ từ gập thân trên về phía trước từ khớp hông, thả lỏng cổ, vai, đặt tay lên cẳng chân hoặc ghế chắc chắn để hỗ trợ. Giữ tư thế trong vài nhịp thở rồi từ từ đứng thẳng trở lại. Không cần cố chạm tay xuống sàn nếu cơ thể chưa đủ linh hoạt. Người có bệnh lý cột sống, thường xuyên chóng mặt hoặc gặp vấn đề về huyết áp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tập.

khong can tham tap, 5 tu the yoga dung giup co the deo dai hon hinh anh 2

Tư thế vươn tay hướng lên

Tư thế vươn tay hướng lên giúp kéo giãn phần thân trên và phối hợp chuyển động với nhịp thở. Để thực hiện, đứng thẳng, hai bàn chân bám chắc mặt sàn; hít vào, từ từ nâng hai tay sang hai bên hoặc từ phía trước qua đầu, giữ vai thư giãn, lòng bàn tay hướng vào nhau. Duy trì trong vài nhịp thở, sau đó thở ra và hạ tay xuống. Khi tập, tránh ngửa lưng quá sâu hoặc cố nâng tay vượt quá khả năng vận động của khớp vai; nếu thấy đau, cần hạ thấp tay và điều chỉnh động tác.

Những lưu ý khi tập yoga

Dù tương đối đơn giản, các tư thế yoga đứng vẫn có thể gây đau nhức hoặc chấn thương nếu tập sai kỹ thuật, kéo giãn quá mức. Để đảm bảo an toàn, người tập nên khởi động nhẹ trước khi tập, không cố thực hiện động tác vượt quá khả năng, duy trì nhịp thở ổn định và chọn không gian bằng phẳng, không trơn trượt. Người mới có thể sử dụng tường hoặc ghế làm điểm tựa khi cần thiết; đồng thời dừng tập nếu thấy đau, chóng mặt, khó thở hoặc mất thăng bằng. Người mang thai, mắc bệnh tim mạch, có vấn đề về cột sống hoặc đang hồi phục sau chấn thương nên tham khảo ý kiến bác sĩ để lựa chọn bài tập phù hợp. Nên bắt đầu với các động tác cơ bản, tăng dần thời gian giữ tư thế theo khả năng, tránh nóng vội hoặc tập quá sức.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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