Kiến sợ mùi gì? Những mùi hương có thể khiến chúng tránh xa

Nguyên nhân kiến xuất hiện trong nhà

Thức ăn

Kiến có thể ăn nhiều loại thực phẩm, trong đó có thức ăn thừa, đồ ngọt, trái cây, rau củ và thức ăn của vật nuôi. Những mẩu thức ăn rơi vãi hoặc bề mặt không được vệ sinh sạch sẽ dễ trở thành nguồn thu hút kiến. Khi phát hiện nơi có thức ăn, chúng có thể quay lại theo đàn.

Môi trường ẩm ướt

Khu vực ẩm thấp, ít ánh sáng thường tạo điều kiện thuận lợi cho kiến trú ẩn và làm tổ. Khe tường, vị trí bị thấm nước hoặc đường ống rò rỉ đều có thể trở thành nơi kiến sinh sống. Nếu không khắc phục, số lượng kiến có thể gia tăng.

Vật dụng bằng gỗ

Một số loài kiến có thể xâm nhập vào đồ dùng bằng gỗ, nhất là khi vật liệu bị ẩm hoặc xuống cấp. Tủ, bàn ghế, khung cửa bằng gỗ mềm có thể trở thành nơi kiến trú ngụ nếu không được bảo quản tốt. Tình trạng này vừa gây phiền toái vừa có thể ảnh hưởng đến độ bền của đồ nội thất.

Kiến xuất hiện trong nhà không chỉ gây bất tiện mà còn có thể liên quan đến điều kiện vệ sinh và môi trường sống. Chúng thường tìm đến bếp, phòng tắm, phòng ngủ hoặc những nơi có thức ăn, độ ẩm. Với nhà cũ, tường nứt, thấm dột cũng có thể tạo thêm đường xâm nhập cho kiến.

Kiến có khứu giác phát triển nên một số mùi mạnh, lạ có thể khiến chúng thay đổi đường đi hoặc tránh xa

Kiến sợ mùi gì?

Đây là vấn đề được nhiều người tìm hiểu khi muốn hạn chế kiến trong nhà. Do có khứu giác nhạy, kiến có thể phản ứng với một số mùi cay, nồng hoặc tinh dầu đậm đặc. Những mùi này có thể làm gián đoạn dấu mùi mà kiến sử dụng để định hướng, khiến chúng thay đổi đường đi hoặc tránh khỏi khu vực.

Chanh

Kiến có thể tránh những khu vực có mùi chanh. Bạn có thể pha loãng nước cốt chanh với nước rồi xịt tại nơi kiến thường qua lại. Cách này giúp làm gián đoạn dấu mùi trên đường đi của chúng.

Ngoài ra, có thể pha nước ép từ chanh với nước sạch để lau sàn, đặc biệt tại những vị trí kiến thường xuất hiện. Đây là cách đơn giản, dễ thực hiện trong sinh hoạt hằng ngày.

Vỏ cam

Vỏ cam chứa tinh dầu có mùi đặc trưng, có thể khiến kiến tránh xa. Mùi tinh dầu cũng có khả năng làm gián đoạn dấu mùi dẫn đường, khiến kiến khó duy trì tuyến di chuyển quen thuộc.

Có thể xay vỏ cam với nước ấm, sau đó phun dung dịch lên cửa ra vào, góc tường hoặc những vị trí thường có kiến. Tuy nhiên, hiệu quả xua đuổi có thể khác nhau tùy loài kiến và mức độ xuất hiện.

Giấm ăn

Giấm có mùi chua đặc trưng và thường được tận dụng để hạn chế kiến. Có thể pha giấm với nước theo tỷ lệ 1:1 rồi lau hoặc xịt tại đường đi, nơi kiến thường xuất hiện.

Mùi giấm có thể làm gián đoạn dấu mùi mà kiến để lại, từ đó hạn chế chúng tiếp tục đi theo tuyến cũ. Cách này tương đối đơn giản và không cần sử dụng hóa chất diệt côn trùng.

Muối ăn

Muối cũng là nguyên liệu thường được sử dụng trong một số mẹo dân gian để hạn chế kiến. Có thể hòa muối với nước ấm rồi xịt tại những vị trí kiến thường bò qua hoặc tập trung.

Tuy nhiên, tác dụng xua đuổi của muối không nên được xem là biện pháp kiểm soát kiến triệt để. Việc vệ sinh và loại bỏ nguồn thức ăn vẫn đóng vai trò quan trọng.

Tiêu đen và ớt

Tiêu đen và ớt có mùi cay, nồng, có thể khiến kiến tránh khỏi những khu vực được rắc hoặc phun. Có thể sử dụng một lượng nhỏ bột tiêu hoặc bột ớt tại đường đi, gần tổ hoặc những vị trí không muốn kiến xuất hiện.

Đây là cách đơn giản, chi phí thấp nhưng cần lưu ý khi sử dụng trong gia đình có trẻ nhỏ hoặc vật nuôi để tránh tiếp xúc trực tiếp.

Bạc hà

Mùi bạc hà cũng được nhiều người tận dụng để hạn chế kiến. Có thể pha một lượng nhỏ tinh dầu bạc hà vào dung dịch lau sàn hoặc dùng dung dịch pha loãng để vệ sinh những khu vực kiến thường xuất hiện.

Ngoài ra, tinh dầu bạc hà có thể pha loãng với nước và một lượng nhỏ xà phòng rồi cho vào bình xịt. Sau khi xử lý, nên lau lại bề mặt. Cách này cần thực hiện định kỳ nếu muốn duy trì tác dụng xua đuổi.

Một số cách xua đuổi kiến khác

Ngoài mùi kiến thường tránh, có thể dùng bột ngô, bã cà phê, baking soda trộn đường hoặc trà xanh pha nước ép táo để hạn chế kiến, nhưng hiệu quả chưa có đủ bằng chứng khoa học. Nếu dùng thuốc xịt côn trùng, cần chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, dùng đúng hướng dẫn và tránh để trẻ nhỏ, vật nuôi tiếp xúc khu vực vừa xử lý.