Kỳ tích sinh 9 ở Mali: 9 em bé cùng đón sinh nhật 5 tuổi, lập kỷ lục thế giới

Thứ Tư, 09:26, 06/05/2026
VOV.VN - Chín em bé sinh cùng một lần tại Mali đã bước sang tuổi thứ 5 trong niềm hạnh phúc của gia đình và sự ngưỡng mộ toàn cầu. Đây là trường hợp sinh 9 hiếm hoi được Guinness World Records công nhận khi tất cả các bé đều sống khỏe mạnh – một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử y khoa.

Trước 9 anh em vừa đón sinh nhật 5 tuổi này, chưa từng có trường hợp sinh 9 nào nào mà tất cả các bé đều sống sót quá vài giờ sau khi sinh.

Cặp vợ chồng Halima Cissé và Abdelkader Arby và 9 đứa con ra đời từ một ca sinh nở.

Ngày 4/5/2026, 9 em nhỏ 5 tuổi gồm 4 trai và 5 gái đã cùng gia đình tổ chức ngày sinh nhật chung tại Mali. Đây không phải là bữa tiệc sinh nhật thông thường. Kỷ lục Guiness Thế giới công nhận đây là các em bé sinh 9 duy nhất còn sống.

Gia đình của Halima Cissé và Abdelkader Arby trở thành tâm điểm chú ý toàn cầu kể khi 9 người con của họ cùng chào đời vào năm 2021. Tên của 9 anh em bao gồm: Các bé trai Mohammed VI, Oumar, Elhadji, Bah và các bé gái Kadidia, Fatouma, Hawa, Adama và Oumou.

Điều đặc biệt nhất là Halima thụ thai hoàn toàn tự nhiên, không qua bất kỳ phương pháp hỗ trợ sinh sản nào. Ban đầu, các bác sỹ tại Mali chỉ phát hiện được bảy thai nhi qua kết quả siêu âm. Sau đó, do mức độ rủi ro cực cao của ca đa thai hiếm gặp, chính phủ Mali hỗ trợ đưa Halima sang bệnh viện chuyên khoa tại Morocco để đảm bảo an toàn. Tại đây, trong quá trình phẫu thuật lấy thai, các bác sỹ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện thêm hai em bé nữa, nâng tổng số thành viên mới lên con số 9.

Các bé chào đời bằng phương pháp sinh mổ ở tuần thứ 30, cân nặng từ 0,5kg đến 1kg mỗi bé. Do sinh non và thiếu cân trầm trọng, cả 9 anh em phải trải qua 19 tháng đầu đời trong chế độ chăm sóc y tế đặc biệt tại Morocco trước khi đủ điều kiện sức khỏe để trở về Mali cuối năm 2022.

Cha của các bé, anh Abdelkader, từng chia sẻ rằng mỗi đứa trẻ đều có tính cách riêng biệt, có bé rất điềm tĩnh, có bé hiếu động và thường xuyên đòi được bế trên tay.

Việc nuôi dạy cùng lúc 9 đứa trẻ mang lại những thách thức khổng lồ. Halima thú nhận rằng khó khăn lớn nhất hiện nay là chuẩn bị cho các con đi học.

Việc nuôi dạy 9 em bé có tính cách khác nhau trong cùng một mái nhà đòi hỏi sự kiên nhẫn và nguồn lực hỗ trợ không hề nhỏ; và sự phát triển khỏe mạnh của các bé là phần thưởng lớn nhất dành cho đôi vợ chồng.

Đây là trường hợp sinh chín duy nhất còn sống trên thế giới.

Trong những bức ảnh chụp lưu niệm sinh nhật 5 tuổi của 9 bé, người mẹ hạnh phúc đứng giữa các con, tay nâng niu chứng nhận của Tổ chức Kỷ lục Guiness Thế giới. Các bé gái diện trang phục denim đồng điệu, trong khi các bé trai trông thanh lịch với quần tối màu và áo thun trắng.

Nhìn lại lịch sử y khoa, các ca sinh chín cực kỳ hiếm gặp và trước đây chưa từng có trường hợp nào mà tất cả các bé đều sống sót quá vài giờ sau khi sinh.

Ca sinh của gia đình Arby-Cissé đã phá vỡ mọi tiền lệ, vượt qua cả kỷ lục của "Octomum" Nadya Suleman (người sinh 8 con vào năm 2009). Đây không chỉ là câu chuyện hy hữu về y tế mà còn là biểu tượng của tình yêu thươg, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của gia đình và sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế.

Hoàng Hà/VTC News
Theo People
Tag: sinh 9 Mali Halima Cissé kỷ lục thế giới trẻ sinh non ca sinh hiếm Guinness World Records chăm sóc trẻ sinh non gia đình đông con y học kỳ tích
Từ "ngại sinh" đến "dám sinh": Cần một hệ sinh thái nuôi con
Tìm người thân bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ gần nhà thờ ở TP.HCM
Dự kiến hỗ trợ 2 triệu đồng/phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
