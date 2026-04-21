Đề xuất nâng mức giảm trừ gia cảnh, góp phần khuyến khích sinh con

Cần nâng mức giảm trừ gia cảnh cho con nhỏ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp, chiều 21/4, Quốc hội thảo luận tại tổ về các luật thuế, trong đó có thuế thu nhập cá nhân – nội dung nhận được nhiều ý kiến góp ý liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và hoạt động của hộ kinh doanh.

Góp ý dự thảo luật sửa đổi các luật thuế, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương (đoàn Đồng Nai) đề xuất trao quyền linh hoạt cho Chính phủ trong việc điều chỉnh ngưỡng miễn thuế, đồng thời kiến nghị nâng mức giảm trừ gia cảnh đối với con nhỏ nhằm phản ánh sát thực tế chi phí và góp phần khuyến khích sinh con.

Đại biểu Lê Nữ Thùy Dương

Thảo luận về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, đại biểu bày tỏ cơ bản đồng tình với định hướng phân quyền cho Chính phủ trong việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp. Theo đại biểu, chính sách này sẽ góp phần giảm gánh nặng nghĩa vụ thuế, tạo thêm nguồn lực cho sản xuất, kinh doanh, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả điều hành chính sách tài khóa, đại biểu đề nghị cần nghiên cứu bổ sung cơ chế phân quyền rõ ràng hơn. Cụ thể, Quốc hội nên giao Chính phủ thẩm quyền điều chỉnh ngưỡng miễn thuế dựa trên các tiêu chí định lượng minh bạch, có tính đến điều kiện kinh tế - xã hội, mặt bằng thu nhập và chi phí sinh hoạt theo từng vùng, từng địa phương, phù hợp với thực tiễn phát triển không đồng đều giữa các khu vực.

Đối với Luật Thuế thu nhập cá nhân, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh đối với con nhỏ. Hiện nay, mức giảm trừ là 6,2 triệu đồng/tháng, song thực tế chi phí nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ, đặc biệt tại khu vực đô thị, cao hơn đáng kể.

“Chính sách hiện hành chưa phản ánh đầy đủ gánh nặng kinh tế của các gia đình trẻ, từ đó chưa tạo đủ động lực khuyến khích sinh con trong bối cảnh mức sinh có xu hướng giảm”, đại biểu Dương nêu rõ.

Từ đó, đại biểu Lê Nữ Thùy Dương đề xuất nghiên cứu cơ chế điều chỉnh linh hoạt hơn, có thể tăng mức giảm trừ riêng đối với con nhỏ hoặc gắn với lương tối thiểu vùng, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để bảo đảm phù hợp với thực tiễn.

Về hiệu lực thi hành, đại biểu cho biết dự thảo luật chưa quy định rõ việc áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 như trong tờ trình của Chính phủ. Do đó, cần bổ sung nội dung này nhằm bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Đồng thời, đại biểu cũng lưu ý việc áp dụng chính sách cần linh hoạt hơn để người nộp thuế sớm được hưởng lợi. Nếu chậm triển khai có thể làm giảm hiệu quả hỗ trợ đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh.

Đại biểu đề xuất quy định theo hướng: đối với kỳ tính thuế doanh nghiệp kết thúc sau thời điểm luật có hiệu lực thì được áp dụng quy định mới cho toàn bộ kỳ tính thuế đó. Cách tiếp cận này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, đồng thời bảo đảm mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế và tăng thu ngân sách.

“Nới” ngưỡng thuế để giảm áp lực cho người dân

Cùng góp ý, đại biểu Trịnh Xuân An (đoàn Đồng Nai) đề nghị tập trung làm rõ cơ chế điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân, đặc biệt là ngưỡng chịu thuế và mức giảm trừ gia cảnh – những yếu tố tác động trực tiếp đến người dân và hộ kinh doanh.

Đại biểu Trịnh Xuân An

Theo đại biểu, việc phân cấp, phân quyền để Chính phủ chủ động điều chỉnh chính sách thuế là phù hợp với yêu cầu thực tiễn, giúp phản ứng nhanh trước biến động kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cần làm rõ tiêu chí áp dụng, nhất là trong các trường hợp được coi là “khẩn cấp”, tránh gây lúng túng khi triển khai.

Về thuế thu nhập cá nhân, đại biểu nhấn mạnh bản chất của chính sách nằm ở mức giảm trừ gia cảnh. Hiện nay, mức giảm trừ là 15,5 triệu đồng/tháng đối với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc – yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập thực tế của người dân, do đó cần được cân nhắc kỹ lưỡng khi điều chỉnh.

Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt gia tăng, đại biểu cho rằng xu hướng điều chỉnh các ngưỡng thuế nên theo hướng nâng lên nhằm giảm áp lực cho người nộp thuế, thay vì siết chặt có thể ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ.

Liên quan đến đề xuất áp dụng ngưỡng doanh thu, đại biểu nêu quan điểm có thể xem xét mức khoảng 500 triệu đồng/năm đối với thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng để bảo đảm tính thống nhất. Tuy nhiên, mức cụ thể cần được tính toán kỹ lưỡng, phù hợp với từng giai đoạn phát triển kinh tế.

“Việc giao Chính phủ điều chỉnh các ngưỡng thuế giúp tăng tính linh hoạt, nhưng cần có cơ sở rõ ràng, minh bạch để tạo sự đồng thuận trong xã hội”, đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Trịnh Xuân An đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện quy định về thuế thu nhập cá nhân, trong đó làm rõ cơ chế điều chỉnh, tiêu chí áp dụng và đánh giá tác động, bảo đảm chính sách vừa linh hoạt, vừa ổn định, hướng tới mục tiêu hỗ trợ người dân và hộ kinh doanh.