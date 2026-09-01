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Loại đồ uống buổi sáng có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thứ Ba, 09:11, 01/09/2026
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VOV.VN - Buổi sáng, lựa chọn đồ uống phù hợp có thể góp phần tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát cân nặng. Trong số các lựa chọn phổ biến, latte làm từ sữa bò hoặc sữa đậu nành không đường được đánh giá là thức uống đáng cân nhắc.

Không có loại đồ uống nào có thể giúp giảm cân một cách thần kỳ. Tuy nhiên, một thức uống cung cấp protein cùng các dưỡng chất cần thiết, đồng thời không chứa quá nhiều đường bổ sung, có thể trở thành một phần của chế độ ăn cân bằng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng lâu dài.

Vì sao latte có thể phù hợp khi muốn kiểm soát cân nặng?

Cung cấp protein ngay từ buổi sáng

Protein đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối lượng cơ nạc và hỗ trợ mục tiêu giảm cân. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung protein vào bữa sáng có thể giúp tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn vào những thời điểm sau đó trong ngày.

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Một ly latte làm từ sữa bò hoặc sữa đậu nành không đường là cách khá đơn giản để bổ sung protein ngay từ đầu ngày (ảnh Getty Images)

Một ly latte làm từ sữa bò hoặc sữa đậu nành không đường là cách khá đơn giản để bổ sung protein ngay từ đầu ngày. Khoảng 240 ml sữa bò hoặc sữa đậu nành cung cấp khoảng 8g protein. Trong khi đó, các loại đồ uống từ hạnh nhân, yến mạch hoặc dừa thường không cung cấp lượng protein tương đương. Do đó, nếu ưu tiên protein trong latte, sữa bò hoặc sữa đậu nành không đường là những lựa chọn đáng cân nhắc.

Một ly latte mua bên ngoài có thể cung cấp lượng protein cao hơn nữa tùy kích thước và tỷ lệ sữa được sử dụng. Với lượng protein tương đương khoảng hai quả trứng trong một khẩu phần latte điển hình, thức uống này có thể tạo cảm giác no hơn so với cà phê đen hoặc latte làm từ loại sữa thực vật ít protein.

Bổ sung dưỡng chất tốt cho xương

Kiểm soát cân nặng không đồng nghĩa với việc chỉ quan tâm đến lượng calo. Đảm bảo cơ thể nhận đủ các chất dinh dưỡng cần thiết cũng rất quan trọng đối với sức khỏe lâu dài. Sữa bò và sữa đậu nành được bổ sung vi chất có thể cung cấp canxi và vitamin D, hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe xương. Ngoài ra, chúng còn cung cấp protein, vitamin B12, vitamin A, kali và phốt pho. Vì vậy, một ly latte làm từ sữa bò hoặc sữa đậu nành không đường không chỉ cung cấp protein mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất khác cho cơ thể.

Caffeine có thể giúp tăng năng lượng

Cà phê trong latte cung cấp caffeine, chất có thể hỗ trợ mức năng lượng và sự tỉnh táo vào buổi sáng. Cà phê cũng chứa polyphenol và các hợp chất hoạt tính sinh học khác đang được nghiên cứu về khả năng tác động đến hệ vi sinh đường ruột và sức khỏe chuyển hóa.

Tuy nhiên, vẫn cần thêm nghiên cứu để xác định chính xác những hợp chất này có thể ảnh hưởng như thế nào đến việc kiểm soát cân nặng. Vì vậy, không nên xem caffeine hay cà phê là phương pháp giảm cân.

Quan trọng là không thêm quá nhiều đường

Một trong những yếu tố khiến latte có thể trở thành lựa chọn kém phù hợp khi kiểm soát cân nặng nằm ở những thành phần được thêm vào. Siro tạo vị, kem tươi, sốt và các loại topping ngọt có thể nhanh chóng làm tăng lượng đường và calo trong đồ uống.

Một ly latte sữa tách béo cỡ vừa không thêm hương vị chứa khoảng 140 calo và 20g đường tổng số. Trong khi đó, một ly latte cùng kích cỡ có thêm hương vị có thể chứa khoảng 208 calo và 37 g đường tổng số. Vì vậy, lựa chọn latte nguyên bản, không thêm siro hoặc topping nhiều đường sẽ giúp kiểm soát lượng calo và đường bổ sung tốt hơn.

Đường tự nhiên trong sữa bò, gọi là lactose, không được tính là đường bổ sung. Do đó, latte vẫn có vị ngọt tự nhiên mà không nhất thiết phải thêm siro.

Không chỉ dựa vào một ly latte để giảm cân

Một thức uống buổi sáng chỉ là một phần rất nhỏ trong quá trình kiểm soát cân nặng. Những thay đổi bền vững cần được xây dựng từ tổng thể chế độ ăn và lối sống.

Bổ sung đủ chất xơ

Thực phẩm giàu chất xơ có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp cảm giác no kéo dài hơn. Chất xơ cũng hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột và có thể đóng vai trò trong việc kiểm soát cân nặng. Người trưởng thành có thể hướng tới khoảng 25-38g chất xơ mỗi ngày, chia đều trong các bữa ăn và bữa phụ. Các nguồn chất xơ tốt gồm rau củ, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và hạt giống.

Duy trì vận động

Hoạt động thể chất thường xuyên là một phần quan trọng của quá trình kiểm soát cân nặng. Không nhất thiết phải lựa chọn một hình thức tập luyện quá khắt khe; đi bộ, đạp xe, tập sức mạnh, leo núi đều có thể trở thành lựa chọn phù hợp nếu duy trì được lâu dài. Tính nhất quán quan trọng hơn việc tìm kiếm một bài tập được xem là “hoàn hảo”.

Ưu tiên giấc ngủ

Giấc ngủ cũng đóng vai trò trong quá trình kiểm soát cân nặng. Ngủ đủ và duy trì lịch ngủ ổn định có thể hỗ trợ điều hòa cảm giác thèm ăn, mức năng lượng và sức khỏe chuyển hóa.

Kết hợp protein với rau củ, trái cây

Một bữa ăn kết hợp protein và thực phẩm giàu chất xơ có thể cung cấp nhiều chất dinh dưỡng nhưng vẫn giúp tạo cảm giác no. Có thể hướng tới khoảng 25-30g protein trong mỗi bữa ăn, kết hợp ít nhất một khẩu phần rau củ hoặc trái cây.

Hạn chế thực phẩm siêu chế biến

Không phải mọi thực phẩm chế biến đều cần loại bỏ, nhưng nên chú ý tần suất sử dụng các thực phẩm siêu chế biến có hàm lượng dinh dưỡng thấp. Những thực phẩm này thường được thiết kế để có hương vị hấp dẫn nhưng có thể không tạo cảm giác no tương xứng, khiến việc ăn quá mức dễ xảy ra. Thay vào đó, có thể lựa chọn những món ăn vừa đáp ứng sở thích vừa cung cấp protein, chất xơ và các dưỡng chất cần thiết.

Latte có phải đồ uống tốt nhất để giảm cân?

Nước vẫn là lựa chọn đơn giản và phù hợp để bổ sung nước, nhưng latte làm từ sữa bò hoặc sữa đậu nành không đường cũng có thể xuất hiện trong một chế độ ăn hướng tới kiểm soát cân nặng.

Điểm đáng chú ý của latte là sự kết hợp giữa protein, các dưỡng chất như canxi và vitamin D cùng caffeine, trong khi phiên bản không thêm siro và topping nhiều đường giúp hạn chế lượng đường bổ sung và calo.

Tuy nhiên, hiệu quả kiểm soát cân nặng không phụ thuộc vào một loại đồ uống duy nhất. Điều quan trọng hơn là lựa chọn những thói quen ăn uống và vận động thực tế, phù hợp với cuộc sống và có thể duy trì lâu dài.

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Ăn trưa vào giờ nào để tốt cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng?

VOV.VN - Ăn trưa đúng giờ không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và kiểm soát cân nặng. Vậy đâu là khung giờ ăn trưa lý tưởng? Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra khuyến nghị giúp bạn xây dựng thói quen ăn uống khoa học và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

 

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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