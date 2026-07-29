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Ăn trưa vào giờ nào để tốt cho tiêu hóa và kiểm soát cân nặng?

Thứ Tư, 09:27, 29/07/2026
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VOV.VN - Ăn trưa đúng giờ không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và kiểm soát cân nặng. Vậy đâu là khung giờ ăn trưa lý tưởng? Các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra khuyến nghị giúp bạn xây dựng thói quen ăn uống khoa học và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ăn trưa vào mấy giờ là lý tưởng?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thời điểm lý tưởng để ăn trưa là từ 11h30-13h, trong đó 12h-12h30 phù hợp với đa số người trưởng thành. Khung giờ này giúp bổ sung năng lượng sau 4-5 giờ kể từ bữa sáng, ổn định đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Nếu ăn sáng sớm hoặc có lịch làm việc đặc biệt, bạn có thể ăn trưa sớm hơn, nhưng không nên để khoảng cách giữa hai bữa quá dài vì dễ gây mệt mỏi, giảm tập trung và khiến cơ thể có xu hướng ăn nhiều hơn khi quá đói.

An trua vao gio nao de tot cho tieu hoa va kiem soat can nang hinh anh 1
Ăn trưa đúng giờ không chỉ giúp bổ sung năng lượng mà còn hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và kiểm soát cân nặng

Điều gì xảy ra nếu ăn trưa quá muộn?

Thường xuyên ăn trưa sau 14h có thể ảnh hưởng đến nhịp sinh học và quá trình chuyển hóa của cơ thể. Khi để bụng quá đói, bạn dễ ăn nhiều hơn, khó kiểm soát khẩu phần, đường huyết biến động, cơ thể mệt mỏi, giảm tập trung và tăng xu hướng chọn đồ ăn nhiều đường, chất béo. Một số nghiên cứu cũng cho thấy thói quen ăn các bữa chính quá muộn kéo dài có thể làm suy giảm hiệu quả chuyển hóa năng lượng và kiểm soát đường huyết.

Có nên ăn trưa quá sớm?

Ăn trưa trước 11h không có hại nếu phù hợp với lịch sinh hoạt hoặc công việc. Tuy nhiên, nếu khoảng cách với bữa sáng quá ngắn, bạn có thể chưa thấy đói, ăn kém ngon miệng và nhanh đói trở lại vào đầu giờ chiều, làm tăng nguy cơ ăn vặt. Điều quan trọng là duy trì khoảng cách khoảng 4-5 giờ giữa các bữa và lựa chọn thời điểm ăn phù hợp với nhịp sinh hoạt.

Làm thế nào để bữa trưa tốt cho sức khỏe?

Một bữa trưa tốt cho sức khỏe cần cân đối giữa tinh bột, protein, rau xanh và chất béo lành mạnh. Đồng thời, nên ăn chậm, nhai kỹ, tránh vừa ăn vừa làm việc hoặc dùng điện thoại, uống đủ nước và hạn chế món nhiều dầu mỡ, đường, muối. Đặc biệt, không nên bỏ bữa trưa vì dễ khiến cơ thể thiếu năng lượng và tăng nguy cơ ăn quá nhiều vào buổi tối.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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