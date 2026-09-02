Loại ngũ cốc ăn vào buổi sáng tốt cho người có triglyceride cao

Triglyceride là một dạng chất béo trong máu. Khi nồng độ triglyceride tăng cao, nguy cơ hình thành mảng xơ vữa trong động mạch và các vấn đề tim mạch có thể tăng lên.

Tin tích cực là triglyceride có thể phản ứng tương đối nhanh với những thay đổi trong chế độ ăn uống. Một số điều chỉnh như hạn chế rượu bia, giảm đồ uống có đường, đồ tráng miệng nhiều đường và thực phẩm giàu chất béo bão hòa, đồng thời tăng rau, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, hạt và protein nạc có thể giúp cải thiện chỉ số này.

Trong đó, chất lượng carbohydrate đặc biệt quan trọng. Theo chuyên gia dinh dưỡng, các nguồn carbohydrate giàu chất xơ và có chỉ số đường huyết thấp thường có lợi hơn đối với việc kiểm soát triglyceride. Nếu muốn ăn ngũ cốc vào buổi sáng, ngũ cốc cám ít đường là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Ngũ cốc cám ít đường giúp kiểm soát triglyceride (ảnh Getty Images)

Vì sao ngũ cốc cám có thể giúp kiểm soát triglyceride?

Giàu chất xơ, hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột

Cám là lớp ngoài giàu chất xơ của hạt ngũ cốc. Cơ thể không tiêu hóa hoàn toàn loại chất xơ này, nhưng vi khuẩn có lợi trong đường ruột có thể lên men chất xơ và tạo ra các axit béo chuỗi ngắn như acetate, propionate và butyrate.

Những hợp chất này có thể tham gia vào quá trình điều hòa chuyển hóa lipid và có liên quan đến khả năng cải thiện độ nhạy insulin, giảm tích trữ chất béo ở gan và hạn chế giải phóng axit béo tự do từ mô mỡ. Đây đều là những yếu tố có thể góp phần duy trì mức triglyceride khỏe mạnh.

Một khẩu phần ngũ cốc cám có thể cung cấp khoảng 5-10g chất xơ hoặc hơn, tùy sản phẩm. Chất xơ cũng giúp tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và duy trì chế độ ăn có lợi cho chuyển hóa.

Ít đường bổ sung

Hạn chế đường bổ sung là một trong những nguyên tắc quan trọng khi muốn giảm triglyceride. Chế độ ăn nhiều đường bổ sung có thể làm giảm độ nhạy insulin. Khi insulin hoạt động không hiệu quả, các tế bào mỡ có thể giải phóng nhiều axit béo hơn vào máu, từ đó góp phần làm tăng triglyceride.

Vì vậy, thay vì chọn các loại ngũ cốc ăn sáng có nhiều đường hoặc những món giàu carbohydrate tinh chế như bánh pancake, người có triglyceride cao nên ưu tiên loại ngũ cốc cám ít đường. Chuyên gia khuyến nghị lựa chọn sản phẩm có không quá 5g đường bổ sung mỗi khẩu phần.

Ngoài ra, tổng lượng đường bổ sung trong cả ngày cũng cần được kiểm soát. Theo khuyến nghị được bài viết dẫn lại từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ, lượng đường bổ sung nên chiếm dưới 6% tổng năng lượng hằng ngày để hỗ trợ giảm triglyceride.

Ít chất béo

Carbohydrate thường được chú ý nhiều khi kiểm soát triglyceride, nhưng lượng chất béo trong bữa ăn cũng có vai trò. Sau một bữa ăn nhiều chất béo, chất béo được phân giải thành các hạt giàu triglyceride và đi vào máu. Ở người đã có triglyceride cao hoặc tình trạng kháng insulin, cơ thể có thể khó loại bỏ các hạt này đủ nhanh, khiến triglyceride duy trì ở mức cao hơn.

Phần lớn ngũ cốc cám có lượng chất béo tương đối thấp, thường dưới 2g mỗi khẩu phần và chứa rất ít chất béo bão hòa. Nếu ăn ngũ cốc cùng sữa hoặc sữa chua, có thể ưu tiên loại ít béo hoặc không béo để kiểm soát tổng lượng chất béo trong bữa ăn.

Ăn sáng thế nào để hỗ trợ giảm triglyceride?

Không nhất thiết phải chỉ ăn ngũ cốc cám. Một bữa sáng cân bằng nên kết hợp nhiều nhóm thực phẩm có lợi cho chuyển hóa và sức khỏe tim mạch.

Ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ

Ngoài ngũ cốc cám, có thể bổ sung chất xơ từ yến mạch, bánh mì nguyên cám, trái cây, các loại đậu, hạt chia hoặc hạt lanh. Chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến độ nhạy insulin tốt hơn và khả năng duy trì cân nặng khỏe mạnh, từ đó có thể hỗ trợ kiểm soát triglyceride.

Thêm rau và trái cây

Rau và trái cây cung cấp chất xơ cùng nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi cho hệ tim mạch. Người có triglyceride cao có thể ưu tiên các loại rau không chứa nhiều tinh bột và những loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp như táo, quả mọng, anh đào hoặc lê. Tuy nhiên, trái cây vẫn chứa carbohydrate tự nhiên, vì vậy khẩu phần cần phù hợp với tổng chế độ ăn trong ngày.

Bổ sung chất béo không bão hòa

Không phải tất cả chất béo đều giống nhau. Thay vì thường xuyên lựa chọn thực phẩm giàu chất béo bão hòa như thịt chế biến sẵn, thịt xông khói hoặc xúc xích, có thể bổ sung các nguồn chất béo không bão hòa như các loại hạt, hạt giống, bơ, bơ hạt và dầu olive.

Cá béo cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc nhờ cung cấp axit béo omega-3, nhóm chất có thể hỗ trợ giảm triglyceride.

Nên chọn ngũ cốc thế nào khi triglyceride cao?

Không phải tất cả các loại ngũ cốc ăn sáng đóng hộp đều phù hợp. Khi lựa chọn sản phẩm, nên đọc bảng thành phần và thông tin dinh dưỡng trên bao bì. Một số tiêu chí có thể tham khảo gồm:

Ít nhất 5g chất xơ mỗi khẩu phần.

Không quá 5g đường bổ sung mỗi khẩu phần.

Hàm lượng chất béo tổng số thấp.

Chất béo bão hòa ở mức thấp.

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt hoặc sản phẩm có thành phần từ cám.

Có thể ăn ngũ cốc cùng sữa ít béo hoặc không béo, sau đó thêm một phần trái cây giàu chất xơ như quả mọng để tạo thành bữa sáng cân bằng hơn.

Triglyceride cao không chỉ liên quan đến một loại thực phẩm

Một bữa sáng với ngũ cốc cám ít đường có thể là một phần của chế độ ăn hỗ trợ kiểm soát triglyceride, nhưng không có một loại thực phẩm nào có thể tự mình làm giảm triglyceride.

Chỉ số này chịu ảnh hưởng bởi tổng thể chế độ ăn, mức độ vận động, cân nặng, rượu bia, đường bổ sung và nhiều yếu tố sức khỏe khác.

Do đó, thay vì chỉ tìm một loại ngũ cốc “tốt nhất”, người có triglyceride cao nên xây dựng chế độ ăn giàu chất xơ, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, rau, trái cây, các loại đậu, hạt và nguồn protein lành mạnh; đồng thời hạn chế đồ uống có đường, thực phẩm nhiều đường bổ sung và chất béo bão hòa.

Nếu cần một lựa chọn đơn giản cho bữa sáng, ngũ cốc cám ít đường, giàu chất xơ là lựa chọn đáng cân nhắc. Tiêu chí nên hướng tới là khoảng 5g chất xơ trở lên và không quá 5g đường bổ sung trong mỗi khẩu phần.