  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mẹ đảm khoe mâm cơm nhà, chồng cảm ơn "nhờ mạng xã hội nên được ăn ngon"

Thứ Tư, 12:04, 20/05/2026
VOV.VN - Loạt mâm cơm nhà đẹp mắt của mẹ đảm Hải Phòng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích, đặc biệt sau câu nói dí dỏm của người chồng: "Nhờ cộng đồng mạng nên được ăn ngon”.

Những ngày gần đây, loạt mâm cơm gia đình được bày biện đẹp mắt của chị Thu Hoài (36 tuổi, Hải Phòng) bất ngờ “gây sốt” trên mạng xã hội. Không chỉ khiến hội chị em xuýt xoa bởi thực đơn phong phú, cách trình bày tinh tế, câu chuyện phía sau những bữa cơm ấy cũng khiến nhiều người thích thú, đặc biệt là lời nhận xét hài hước của người chồng: “Nhờ cộng đồng mạng nên mới được ăn ngon”.

Câu nói dí dỏm nhưng đầy tình cảm nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác. Nhiều người cho rằng đó chính là kiểu khen vợ một cách rất khéo léo.

Chia sẻ về cuộc sống hiện tại, Thu Hoài cho biết chị đang kinh doanh chuỗi cửa hàng bún chả buổi trưa và một quán nhậu, nhưng vẫn cố gắng duy trì thói quen nấu cơm tối cho gia đình mỗi ngày.

Món cá hấp xì dầu được trang trí chiếc "lưới đánh cá" bằng cà rốt xinh xinh.

“Nhà mình có hai bé rất thích ăn cơm mẹ nấu nên dù bận thế nào mình cũng cố gắng vào bếp. Với mình, bữa cơm gia đình luôn là khoảng thời gian quan trọng nhất trong ngày”, chị nói.

Ban đầu, chị chỉ đăng ảnh những mâm cơm lên mạng xã hội như một cách lưu giữ kỷ niệm và chia sẻ với bạn bè, không ngờ những bữa cơm mà chị nghĩ là giản dị ấy lại rất được cộng đồng mạng yêu thích. Nhiều chị em yêu bếp liên tục nhắn trong phần bình luận hỏi công thức, cách nấu hay bí quyết bày biện. Đó chính là lời động viên, nguồn cảm hứng để chị chăm chỉ nấu nướng hơn mỗi ngày.

“Từ lúc được mọi người quan tâm, mình có thêm động lực để tìm hiểu nhiều món ăn mới, học cách trình bày đẹp mắt hơn. Dần dần, việc nấu ăn không còn là trách nhiệm mà trở thành niềm vui mỗi ngày”, chị chia sẻ.

Điều khiến cư dân mạng thích thú nhất là câu chuyện phía sau phát ngôn “viral” của người chồng. Theo chị Hoài, trước đây chị nấu ăn khá đơn giản, chủ yếu chú trọng ăn ngon và nhanh gọn. Mọi thứ chỉ thay đổi khi chị bắt đầu yêu thích đồ gốm Nhật và mê cách bày biện mâm cơm.

“Từ lúc biết đến gốm Nhật, mình bắt đầu thích cảm giác chuẩn bị mọi thứ thật chỉn chu. Một món ăn khi được đặt vào chiếc bát đẹp tự nhiên cũng khiến mình có cảm hứng hơn rất nhiều”, chị kể.

Mâm cơm có món canh cua cà pháo, đậu nhồi thịt sốt cà chua, trứng non sốt thái, su su xào bò, dưa vàng tráng miệng.

Không chỉ học hỏi công thức nấu ăn, Thu Hoài còn tham khảo cách phối màu món ăn, lựa chọn bát đĩa và trang trí bàn ăn từ cộng đồng mạng. Mỗi ngày một chút, căn bếp nhỏ dần trở thành nơi chị tìm thấy niềm vui sau những giờ làm việc căng thẳng. Chính vì vậy, chồng chị thường trêu vui: “Nhờ cộng đồng mạng mà anh mới được ăn ngon thế này”.

Lời nói hài hước ấy khiến dân mạng bật cười vì quá chân thật. Nhiều người để lại bình luận cho rằng phía sau những mâm cơm đẹp luôn là sự quan tâm, vun vén rất âm thầm của người phụ nữ dành cho gia đình.

Không ít chị em đồng cảm, thú nhận rằng mình cũng “lên tay” nấu nướng nhờ… mạng xã hội. Từ vài món ăn quen thuộc, họ học thêm được nhiều công thức mới, cách trình bày hấp dẫn hơn để mỗi bữa cơm trở nên ấm cúng và thú vị.

Điều đặc biệt trong những mâm cơm của chị Hoài là dù được trình bày đẹp mắt nhưng các món ăn đều rất gần gũi, quen thuộc với gia đình Việt như cá kho, canh cua, thịt rang cháy cạnh, tôm hấp, rau luộc hay các món bún, nem, chả.

Theo chị, bí quyết để duy trì việc nấu ăn đều đặn là lên thực đơn từ hôm trước để tiết kiệm thời gian đi chợ. Những món cầu kỳ sẽ được chị tranh thủ sơ chế sẵn. “Mình nghĩ quan trọng nhất vẫn là biết sắp xếp thời gian hợp lý. Không cần ngày nào cũng phải làm mâm cơm quá cầu kỳ, chỉ cần đủ dinh dưỡng và cả nhà thích ăn là được”, chị nói.

Dù nhận được nhiều lời khen về độ khéo léo, chị Hoài cho rằng điều quan trọng nhất trong một mâm cơm không nằm ở việc có bao nhiêu món hay sang trọng đến đâu. “Điều quý giá nhất là cảm giác cả nhà cùng ngồi xuống ăn cơm, trò chuyện với nhau sau một ngày bận rộn. Chỉ cần mọi người ăn ngon miệng và hết sạch thức ăn là mình đã thấy hạnh phúc rồi”, chị tâm sự.

Cùng xem thêm những mâm cơm đầy màu sắc, ngon miệng do chị Thu Hoài nấu.

Dưa vàng tráng miệng được decor như đàn gà con đáng yêu.
Mâm cơm có món đỗ luộc tạo hình tổ chim, thịt bò cuộn nấm kim châm nướng, cua hấp, măng cụt tráng miệng.
Bữa cơm có món canh cua cà pháo, cá trắm rán giòn, gà ri chiên mắm, ổi đào tráng miệng.
Hôm nay có canh chua cá ngần, khoai tây xào thịt bò, tôm sốt trứng muối, cá mai sốt thái.
