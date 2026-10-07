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Mẹo bảo quản chanh leo tươi lâu, giữ trọn dưỡng chất

Thứ Tư, 06:12, 07/10/2026
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VOV.VN - Bảo quản chanh leo đúng cách giúp kéo dài thời gian sử dụng, hạn chế hư hỏng và giữ hương vị đặc trưng. Tùy độ chín và nhu cầu sử dụng, có thể bảo quản chanh leo ở nhiệt độ phòng, ngăn mát hoặc cấp đông.

Chanh leo để được bao lâu?

Thời gian bảo quản chanh leo phụ thuộc vào độ chín, chất lượng quả và điều kiện lưu trữ. Quả còn nguyên vẹn có thể để ở nơi khô thoáng, tránh nắng ở nhiệt độ 20-25°C khoảng 5-7 ngày. Khi chín, vỏ nhăn dần là hiện tượng bình thường, không đồng nghĩa quả đã hỏng.

Chanh leo chín bảo quản trong ngăn mát 4-7°C có thể dùng khoảng 2-3 tuần. Nếu muốn giữ lâu hơn, có thể lấy ruột hoặc nước cốt cấp đông ở khoảng -18°C và sử dụng trong vài tháng, tuy nhiên, sau rã đông, kết cấu và hương vị có thể thay đổi. Nên ưu tiên những quả nguyên vẹn, không dập nát, mốc để kéo dài thời gian bảo quản.

meo bao quan chanh leo tuoi lau, giu tron duong chat hinh anh 1
Bảo quản chanh leo đúng cách giúp kéo dài thời gian sử dụng, hạn chế hư hỏng và giữ hương vị đặc trưng

Cách bảo quản chanh leo tươi được lâu

Bảo quản chanh leo trong tủ lạnh giúp kéo dài thời gian sử dụng. Nên chọn quả nguyên vẹn, không dập, nứt hoặc mốc và không rửa trước khi cất nếu chưa dùng ngay, bởi độ ẩm trên vỏ có thể tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển. Có thể cho quả vào túi zip, túi bảo quản hoặc hộp sạch, đặt ở ngăn mát, ưu tiên khu vực rau củ.

Nếu chỉ dùng trong vài ngày, chanh leo có thể để ở nơi khô thoáng, tránh nắng và nguồn nhiệt. Vỏ nhăn dần khi chín là bình thường; chỉ nên bỏ quả khi có dấu hiệu mốc, mềm nhũn, chảy nước hoặc mùi bất thường.

Cách bảo quản ruột và nước cốt chanh leo

Với chanh leo đã bổ hoặc muốn sơ chế để dùng dần, có thể tách phần ruột và nước cốt, cho vào hộp sạch đậy kín và bảo quản trong ngăn mát, nên dùng trong vài ngày. Nếu cần giữ lâu hơn, chia thành từng khẩu phần, cho vào khay đá hoặc túi chuyên dụng, ép bớt không khí, ghi ngày bảo quản rồi cấp đông. Khi sử dụng, chỉ lấy lượng vừa đủ, rã đông từ từ trong ngăn mát và hạn chế cấp đông lại nhiều lần.

Dấu hiệu nhận biết chanh leo đã hỏng

Chanh leo chín có thể nhăn vỏ nhưng chưa chắc đã hỏng. Khi kiểm tra, cần chú ý bề mặt, độ cứng, mùi và phần ruột bên trong. Quả có dấu hiệu mốc, vỏ mềm nhũn, chảy dịch, thâm đen, mất nước nghiêm trọng, có mùi lên men hoặc thối, phần ruột đổi màu, biến chất thì nên bỏ toàn bộ. Không nên chỉ cắt phần mốc để tận dụng hoặc nếm thử để kiểm tra chất lượng, bởi nấm mốc và vi sinh vật có thể đã lan sang những phần không nhìn thấy.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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