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8 lợi ích bất ngờ của sữa chua chanh dây đối với sức khỏe

Thứ Ba, 15:11, 08/09/2026
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VOV.VN - Sữa chua chanh dây không chỉ thơm ngon mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất, có thể hỗ trợ tiêu hóa, sức khỏe làn da và bổ sung dinh dưỡng. Vậy ăn món này thế nào để tận dụng lợi ích mà vẫn hạn chế ảnh hưởng đến dạ dày?

Sữa chua chanh dây có tác dụng gì?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa chua chanh dây có thể trở thành một phần của chế độ ăn uống cân đối nếu được sử dụng với lượng phù hợp. Sự kết hợp giữa sữa chua và chanh dây mang lại 8 lợi ích đáng chú ý.

Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn

Sữa chua chứa các lợi khuẩn có tác dụng hỗ trợ duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Trong khi đó, phần thịt và hạt chanh dây cung cấp chất xơ hòa tan, góp phần thúc đẩy nhu động ruột.

Kết hợp hai thực phẩm này trong khẩu phần ăn có thể hỗ trợ quá trình tiêu hóa, giúp việc đi tiêu thuận lợi hơn và hạn chế tình trạng táo bón.

Tăng cường hệ miễn dịch

Đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với hoạt động của hệ miễn dịch. Vì vậy, duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng góp phần hỗ trợ sức đề kháng của cơ thể.

Bên cạnh lợi khuẩn từ sữa chua, chanh dây còn cung cấp vitamin C, vitamin A cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa. Những dưỡng chất này giúp bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do và hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh.

8 loi ich bat ngo cua sua chua chanh day doi voi suc khoe hinh anh 1

Làm đẹp da

Chanh dây cung cấp vitamin A, vitamin C cùng carotenoid và một số dưỡng chất có lợi cho làn da. Vitamin C tham gia vào quá trình sản xuất collagen, từ đó góp phần duy trì độ đàn hồi và vẻ khỏe mạnh của da.

Khi kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, sữa chua chanh dây có thể bổ sung các dưỡng chất hỗ trợ chăm sóc da, đồng thời góp phần bảo vệ da trước tác động của quá trình oxy hóa.

Giảm cân

Sữa chua chanh dây có thể phù hợp với thực đơn kiểm soát cân nặng nếu lựa chọn loại sữa chua ít đường hoặc không đường và sử dụng với khẩu phần hợp lý.

Chất xơ trong chanh dây giúp tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát lượng thức ăn nạp vào. Tuy nhiên, việc giảm cân không phụ thuộc vào một món ăn riêng lẻ mà cần kết hợp chế độ dinh dưỡng cân đối, kiểm soát tổng lượng calo và duy trì vận động thường xuyên.

Ổn định đường huyết

Chanh dây có hàm lượng chất xơ tương đối cao, trong đó có pectin, giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu carbohydrate. Nhờ đó, đường huyết sau ăn có thể tăng từ từ hơn so với việc sử dụng các thực phẩm chứa nhiều đường đơn.

Tuy nhiên, người mắc đái tháo đường nên ưu tiên sữa chua không đường, kiểm soát khẩu phần và tính toán lượng carbohydrate trong tổng chế độ ăn thay vì xem sữa chua chanh dây như một thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh.

Bảo vệ tim mạch

Chanh dây cung cấp kali và có hàm lượng natri thấp. Kali là khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ bắp, thần kinh và quá trình điều hòa huyết áp.

Ngoài ra, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa trong chanh dây có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch khi được sử dụng trong một chế độ ăn nhiều rau quả, ít chất béo bão hòa và cân đối dinh dưỡng.

Giảm căng thẳng

Chanh dây cung cấp một số khoáng chất như magie, kali cùng các vitamin và hợp chất thực vật. Đây đều là những dưỡng chất cần thiết cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh.

Việc bổ sung chanh dây trong chế độ ăn có thể góp phần cung cấp dưỡng chất cho cơ thể, từ đó hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, không nên xem sữa chua chanh dây là phương pháp điều trị stress hoặc mất ngủ.

Giúp xương chắc khỏe

Sữa chua là nguồn cung cấp canxi và protein, hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe hệ xương. Khi kết hợp với chanh dây, món ăn còn bổ sung thêm một số khoáng chất như magie và phốt pho.

Duy trì chế độ ăn đầy đủ canxi, vitamin D, protein cùng hoạt động thể chất phù hợp sẽ giúp hỗ trợ duy trì mật độ xương và giảm nguy cơ suy giảm sức khỏe xương khi tuổi tác tăng lên.

Những lưu ý quan trọng khi ăn sữa chua chanh dây

Dù giàu dinh dưỡng, chanh dây có tính axit nên không nên ăn khi đói, đặc biệt người có dạ dày nhạy cảm, viêm loét hoặc thường xuyên ợ nóng. Hạt chanh dây có thể ăn được nhưng không cần cố nuốt nhiều; người đang dùng thuốc kê đơn nên tham khảo bác sĩ hoặc dược sĩ nếu sử dụng thường xuyên với lượng lớn. Sữa chua chanh dây nên dùng sau bữa chính 1-2 giờ, vào bữa xế hoặc sau khi tập luyện, ưu tiên loại ít đường hoặc không đường để bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ phục hồi.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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