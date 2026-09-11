Muốn con tập trung học bài, cha mẹ đừng bỏ qua 10 thực phẩm này

Thức ăn bổ não cho học sinh: Táo

Táo cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin E, tiền vitamin A, canxi, selen, sắt và đồng. Những dưỡng chất này góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể và hệ miễn dịch.

Đáng chú ý, táo còn chứa quercetin - một hợp chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do. Nhờ đó, loại quả này có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe thần kinh và não bộ.

Gạo lứt giúp con tập trung

Gạo lứt là nguồn carbohydrate phức hợp, có chỉ số đường huyết (GI) thấp hơn nhiều loại thực phẩm tinh chế. Nhờ giải phóng năng lượng từ từ, gạo lứt có thể giúp duy trì đường huyết ổn định và cung cấp năng lượng lâu hơn cho cơ thể.

Loại gạo này cũng giàu chất xơ, giúp trẻ no lâu, hạn chế cảm giác đói trong những giờ học kéo dài. Đây là một trong những yếu tố góp phần duy trì sự tập trung khi học tập.

Cá hồi

Cá hồi giàu DHA và EPA, hai axit béo omega-3 quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Loại cá này cũng cung cấp vitamin nhóm B cùng nhiều khoáng chất như sắt, canxi, magie, kẽm, kali, phốt pho và selen, góp phần hỗ trợ chuyển hóa và hệ miễn dịch. Cha mẹ có thể chế biến cá hồi theo nhiều cách như hấp, áp chảo hoặc nấu cháo để đa dạng thực đơn cho trẻ.

Việt quất

Việt quất giàu các hợp chất chống oxy hóa, trong đó anthocyanin và pterostilbene được quan tâm nhờ khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Loại quả này cũng cung cấp vitamin A, B, C, E cùng các khoáng chất như sắt, đồng và kẽm, có thể bổ sung vào bữa sáng, sữa chua hoặc các món ăn nhẹ của trẻ.

Các loại đậu

Các loại đậu chứa protein thực vật, carbohydrate phức hợp, chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Đây là nhóm thực phẩm có thể cung cấp năng lượng ổn định, đồng thời góp phần hỗ trợ hoạt động của não bộ.

Một số loại đậu như đậu tây và đậu cúc còn chứa axit alpha-linolenic (ALA), một dạng axit béo omega-3 có vai trò nhất định đối với sức khỏe và chức năng của não. Đậu có thể được sử dụng trong các món canh, súp, cháo hoặc kết hợp với ngũ cốc để tạo nên những bữa ăn giàu dinh dưỡng cho trẻ.

Thức ăn bổ não cho học sinh: Trứng

Trứng giàu nhiều dưỡng chất cần thiết cho trẻ, trong đó choline hỗ trợ phát triển não bộ và tham gia sản xuất acetylcholine liên quan đến trí nhớ. Trứng cũng cung cấp vitamin B12 và selen, những dưỡng chất cần thiết cho hệ thần kinh và chức năng nhận thức, cùng lutein có lợi cho sức khỏe mắt và được quan tâm về vai trò với nhận thức.

Củ cải đường

Củ cải đường chứa nhiều nitrat. Khi được đưa vào cơ thể, nitrat có thể được chuyển đổi thành oxit nitric - hợp chất tham gia vào quá trình điều hòa lưu lượng máu.

Lưu lượng máu và việc cung cấp oxy đầy đủ có ý nghĩa đối với hoạt động của não. Vì vậy, củ cải đường có thể được bổ sung vào chế độ ăn của trẻ thông qua các món ăn hoặc nước ép. Tuy nhiên, nên sử dụng với lượng phù hợp và ưu tiên chế biến đa dạng thay vì phụ thuộc vào nước ép.

Các loại hạt

Các loại hạt như óc chó, hạnh nhân, hạt điều giàu chất béo không bão hòa, protein, chất xơ cùng vitamin E và kẽm, giúp bổ sung năng lượng và dưỡng chất cho trẻ. Đây cũng là món ăn nhẹ tiện lợi giữa các bữa chính. Nên ưu tiên các loại hạt ít hoặc không muối, không đường và dùng với khẩu phần phù hợp.

Quả lựu

Lựu chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có polyphenol. Những chất này có khả năng chống lại tác động của các gốc tự do, qua đó góp phần bảo vệ tế bào.

Cha mẹ có thể cho trẻ ăn lựu tươi hoặc sử dụng dưới dạng nước ép không thêm đường. Tuy nhiên, lựu chỉ nên được xem là một phần trong chế độ ăn đa dạng, thay vì một thực phẩm có khả năng trực tiếp làm tăng trí nhớ hay giúp trẻ học giỏi hơn.

Cà chua

Cà chua giàu lycopene, beta-carotene, vitamin C, vitamin K, kali và folate. Đặc biệt, lycopene có đặc tính chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Cà chua có thể dùng trong salad, súp, canh hoặc chế biến cùng trứng để đa dạng thực đơn cho trẻ.