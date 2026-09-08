Suy giảm trí nhớ ở học sinh: Những nguyên nhân ít ai ngờ tới

Nguyên nhân dẫn đến suy giảm trí nhớ ở học sinh

Căng thẳng

Áp lực học tập kéo dài có thể khiến học sinh rơi vào trạng thái căng thẳng, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và tiếp nhận kiến thức. Khi tình trạng này kéo dài, tốc độ suy nghĩ, phản ứng và khả năng tư duy có thể bị ảnh hưởng, từ đó khiến việc ghi nhớ trở nên khó khăn hơn.

Rối loạn giấc ngủ

Ở trẻ em, đặc biệt trong giai đoạn dậy thì, những thay đổi về hormone có thể tác động đến giấc ngủ. Việc ngủ không đủ thời gian, ngủ chập chờn hoặc thường xuyên mất ngủ khiến cơ thể và não bộ không có đủ thời gian phục hồi.

Khi chất lượng giấc ngủ giảm, trẻ dễ mệt mỏi, thiếu tỉnh táo, khó tập trung và tiếp thu bài học. Đây cũng có thể là một trong những yếu tố làm khả năng ghi nhớ suy giảm.

Sinh hoạt hàng ngày

Thói quen sinh hoạt thiếu khoa học cũng ảnh hưởng đến sức khỏe não bộ. Việc thường xuyên thức khuya, dậy sớm hoặc không dành đủ thời gian nghỉ ngơi khiến não bộ thiếu thời gian phục hồi, đặc biệt ở lứa tuổi vị thành niên đang có nhiều thay đổi về thể chất và tâm lý.

Tải lượng học quá cao

Lượng kiến thức và bài tập quá lớn trong thời gian ngắn có thể khiến học sinh rơi vào tình trạng quá tải. Khi phải tiếp nhận quá nhiều thông tin cùng lúc, não bộ khó xử lý và ghi nhớ hiệu quả, đồng thời trẻ dễ mệt mỏi, mất tập trung.

Chế độ dinh dưỡng

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động của não bộ. Chế độ ăn thiếu chất, mất cân đối hoặc không đảm bảo dinh dưỡng có thể ảnh hưởng đến khả năng học tập và ghi nhớ của học sinh.

Đặc biệt, thiếu vitamin nhóm B có thể liên quan đến một số vấn đề sức khỏe, trong đó có thiếu máu và suy giảm chức năng thần kinh. Vitamin B1 cũng cần thiết cho quá trình hoạt động của hệ thần kinh; thiếu hụt chất này có thể ảnh hưởng đến trí nhớ ngắn hạn.

Rối loạn cảm xúc

Tuổi dậy thì là giai đoạn trẻ trải qua nhiều biến động về tâm sinh lý và cảm xúc. Tuy nhiên, nhiều em có xu hướng giữ những vấn đề của mình trong lòng, ít chia sẻ với cha mẹ hoặc người thân.

Nếu cảm xúc tiêu cực kéo dài mà không được giải tỏa, trẻ có thể chịu thêm áp lực tâm lý, ảnh hưởng đến khả năng tập trung và hoạt động của não bộ, qua đó tác động đến trí nhớ.

Suy giảm trí nhớ ở học sinh có biểu hiện gì?

Các dấu hiệu suy giảm trí nhớ ở trẻ có thể nhận biết qua việc thường xuyên quên kiến thức đã học, giảm tập trung, dễ mất chú ý và nhanh mệt khi học; tư duy, phản ứng với tình huống chậm hơn; thường xuyên mệt mỏi, buồn bã, căng thẳng; hay quên đồ dùng, khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc; đồng thời ít vận động, thiếu năng lượng và giảm sự chủ động trong các hoạt động.

Cách phòng tránh suy giảm trí nhớ ở học sinh

Để bảo vệ sức khỏe não bộ và hạn chế suy giảm trí nhớ, cha mẹ nên giúp trẻ xây dựng lối sống khoa học: học tập hợp lý, tránh áp lực; giữ tinh thần ổn định, thường xuyên vận động; ăn uống đa dạng, đủ chất; tăng hoạt động ngoài trời, giao lưu và rèn luyện tư duy; kiểm soát thời gian sử dụng Internet; duy trì giấc ngủ đều đặn, hạn chế thiết bị điện tử trước khi ngủ. Nếu tình trạng hay quên kéo dài hoặc ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt, trẻ nên được kiểm tra sức khỏe để tìm nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.