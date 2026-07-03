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Muốn dưa chuột sai quả, đừng trồng cạnh những cây này

Thứ Sáu, 07:14, 03/07/2026
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VOV.VN - Không phải loại cây nào cũng thích hợp trồng cạnh dưa chuột. Theo các chuyên gia làm vườn, một số cây có thể cạnh tranh dinh dưỡng, thu hút sâu bệnh hoặc làm giảm chất lượng quả. Dưới đây là 8 loại cây nên trồng cách xa dưa chuột để cây phát triển khỏe mạnh và cho năng suất cao.

Bí các loại

Các loại bí như bí ngô, bí đỏ hay bí vàng, bí ngòi đều thuộc họ bầu bí (Cucurbitaceae), giống với dưa chuột nên dễ mắc chung nhiều loại sâu bệnh.

Theo các chuyên gia làm vườn, khi trồng cạnh nhau, cả hai đều có nguy cơ bị bệnh phấn trắng, sâu đục thân và nhiều loại côn trùng gây hại khác tấn công. Điều này khiến dịch bệnh dễ lây lan, ảnh hưởng đến năng suất của cả hai loại cây.

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Cây xô thơm (Sage)

Xô thơm là loại thảo mộc có mùi thơm mạnh. Hương tinh dầu của cây có thể làm ảnh hưởng đến hương vị tươi mát đặc trưng của dưa chuột.

Ngoài ra, cả hai đều cần lượng nước khá lớn nên khi trồng gần nhau sẽ cạnh tranh nguồn nước, khiến dưa chuột phát triển kém.

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Bạc hà

Bạc hà nổi tiếng là loài cây sinh trưởng rất nhanh và có khả năng lan rộng mạnh. Nếu trồng trực tiếp trong vườn cạnh dưa chuột, bạc hà sẽ nhanh chóng chiếm diện tích, đồng thời cạnh tranh chất dinh dưỡng và độ ẩm trong đất. Vì vậy, chuyên gia khuyến nghị nên trồng bạc hà trong chậu thay vì trồng chung với các loại rau khác.

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Các loại dưa

Dưa hấu, dưa lưới và dưa vàng đều thuộc cùng họ với dưa chuột. Việc trồng các loại cây này cạnh nhau làm tăng nguy cơ bọ cánh cứng hại dưa, bệnh phấn trắng và nhiều loại nấm bệnh khác phát triển. Một khi một cây bị nhiễm bệnh, mầm bệnh có thể nhanh chóng lây sang các cây còn lại.

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Khoai tây

Khoai tây và dưa chuột đều dễ mắc bệnh mốc sương - một loại bệnh nguy hiểm có thể phá hỏng cả vụ mùa. Bên cạnh đó, đây đều là những cây cần nhiều dinh dưỡng. Với hệ rễ phát triển mạnh, khoai tây thường chiếm ưu thế trong việc hấp thụ nước và chất dinh dưỡng, khiến dưa chuột khó phát triển.

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Hoa hướng dương

Hoa hướng dương tiết ra một số hợp chất tự nhiên có khả năng ức chế sự sinh trưởng của các cây trồng xung quanh. Không chỉ vậy, cây còn có chiều cao lớn, tạo bóng râm dày đặc khiến dưa chuột không nhận đủ ánh sáng cần thiết để sinh trưởng và ra quả.

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Thì là tây (Fennel)

Thì là tây được xem là một trong những loại cây "khó tính" khi trồng chung vì có thể tiết ra các hợp chất làm kìm hãm sự phát triển của nhiều loài cây khác. Nếu trồng gần dưa chuột, cây có thể cho năng suất thấp hơn, chất lượng quả giảm sút. Ngoài ra, thì là tây còn thu hút rệp và sâu bướm - những loài gây hại cho dưa chuột.

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Húng quế

Húng quế có hàm lượng tinh dầu tự nhiên cao và mùi thơm đậm. Các chuyên gia cho rằng nếu trồng quá gần dưa chuột, tinh dầu từ húng quế có thể ảnh hưởng đến hương vị tự nhiên của quả, khiến dưa chuột không còn giữ được vị thanh mát đặc trưng.

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Lưu ý khi trồng dưa chuột

Theo các chuyên gia làm vườn, dưa chuột vẫn có thể phát triển tốt khi được trồng cùng nhiều loại cây khác như đậu, rau diếp, củ cải, cúc vạn thọ hoặc hoa sen cạn. Việc lựa chọn cây trồng đồng hành phù hợp sẽ giúp hạn chế sâu bệnh, tận dụng không gian và nâng cao năng suất cho khu vườn.

An Na/VOV.VN (Biên dịch)
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