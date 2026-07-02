10 công dụng bất ngờ của tương cà mà không phải ai cũng biết

Tương cà làm sáng nồi đồng và đồng xu

Đồ đồng thường bị xỉn màu sau thời gian tiếp xúc với không khí, nước và dầu mỡ, tạo thành lớp gỉ màu nâu hoặc xanh.

Chỉ cần phủ một lớp tương cà lên bề mặt bị xỉn, để khoảng vài phút rồi dùng khăn sợi microfiber đánh bóng. Sau đó rửa sạch và lau khô ngay. Mẹo này cũng có thể áp dụng để làm sạch những đồng xu bằng đồng.

Tương cà có nhiều tác dụng mà bạn không ngờ tới (ảnh AI)

Tẩy gỉ dụng cụ kim loại

Nếu các dụng cụ làm vườn hoặc đồ nghề bị để quên ngoài trời mưa và xuất hiện gỉ sét, hãy bôi tương cà lên vùng bị gỉ, bọc lại bằng màng bọc thực phẩm và để trong khoảng 24 giờ.

Sau đó dùng bàn chải đánh răng chà nhẹ, rửa sạch và lau khô. Axit nhẹ trong tương cà sẽ giúp làm bong lớp gỉ bám trên bề mặt.

Tương cà làm mềm cặn thức ăn cháy khét

Những mảng thức ăn cháy bám cứng trong nồi, chảo có thể được xử lý bằng một lớp tương cà dày. Để yên ít nhất 30 phút, hoặc qua đêm nếu vết bám quá cứng đầu, rồi dùng miếng cọ rửa chà sạch.

Lưu ý: Không nên áp dụng với nồi, chảo bằng nhôm vì axit có thể làm bề mặt nhôm bị ăn mòn.

Loại bỏ vết cặn nước cứng

Các vết ố do nước cứng trên vòi nước hay thiết bị vệ sinh có thể được làm sạch bằng tương cà.

Bôi một lớp mỏng, chờ vài phút rồi lau và đánh bóng. Các khoáng chất gây cặn sẽ được hòa tan, giúp bề mặt sáng bóng hơn.

Khôi phục chảo gang bị gỉ

Thông thường, chảo gang không nên tiếp xúc với axit vì sẽ làm mất lớp chống dính tự nhiên. Tuy nhiên, nếu chảo đã bị gỉ nặng, tương cà có thể giúp "cứu nguy".

Phủ kín vùng bị gỉ, để khoảng một giờ hoặc lâu hơn nếu cần, sau đó dùng miếng bọt biển hoặc bàn chải nylon chà sạch. Cuối cùng, rửa sạch và tôi dầu (seasoning) lại cho chảo.

Đánh bóng đồ kim loại

Tương cà cũng có thể làm sáng các vật dụng bằng bạc, đồng thau hoặc thiếc bị xỉn nhẹ. Bôi tương cà lên bề mặt, chờ khoảng 15 phút rồi dùng khăn mềm lau sạch để khôi phục độ sáng bóng.

Làm sạch vỉ nướng

Sau những buổi tiệc nướng, dầu mỡ và thức ăn cháy thường bám chặt trên vỉ. Hãy quét một lớp tương cà lên vỉ, chờ khoảng 15 phút rồi dùng bàn chải vệ sinh vỉ nướng hoặc giấy bạc vo tròn để chà sạch.

Hỗ trợ nới lỏng bu lông bị gỉ

Nhờ khả năng tác động lên lớp gỉ, tương cà cũng có thể giúp tháo các bu lông bị kẹt. Bôi tương cà quanh phần ren, chờ khoảng một giờ rồi thử tháo. Với những trường hợp gỉ nặng, bạn vẫn nên kết hợp thêm dung dịch thẩm thấu chuyên dụng.

Làm dịu vết côn trùng cắn

Đây là một mẹo dân gian khá thú vị. Thoa một lượng nhỏ tương cà lên vùng da bị côn trùng cắn, để khoảng 3 phút rồi rửa sạch. Cảm giác mát của tương cà có thể giúp giảm ngứa và làm dịu da tạm thời. Tuy nhiên, đây không phải là phương pháp điều trị y khoa và không nên dùng nếu vùng da bị trầy xước hoặc có dấu hiệu dị ứng.

Chăm sóc ô tô

Tương cà có thể giúp đánh bóng các chi tiết mạ crôm cũng như cải thiện tình trạng đèn pha bị mờ. Bôi lên bề mặt, chờ khoảng 15 phút rồi lau sạch bằng khăn mềm. Nếu đèn pha bị mờ nghiêm trọng, bạn nên sử dụng các sản phẩm phục hồi chuyên dụng để đạt hiệu quả tốt hơn.