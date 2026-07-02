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Những xu hướng nội thất tưởng đã lỗi thời bất ngờ trở lại năm 2026

Thứ Năm, 11:00, 02/07/2026
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VOV.VN - Ốp gỗ, giấy dán tường, nội thất bo cong hay phong cách tối giản ấm áp đang đồng loạt trở lại trong năm 2026. Theo các nhà thiết kế, không gian sống ngày càng ưu tiên sự ấm cúng, dấu ấn cá nhân và tính kết nối thay vì vẻ đẹp tối giản lạnh lẽo.

Chủ nghĩa tối giản ấm áp (Warm Minimalism)

Phong cách tối giản vẫn được yêu thích nhưng không còn mang vẻ lạnh lẽo với những gam màu trắng, xám đơn điệu.

Thay vào đó, các nhà thiết kế kết hợp màu đất, gỗ tự nhiên, vải lanh, len và nhiều chất liệu có kết cấu để tạo cảm giác ấm cúng, thư giãn. Không gian vẫn gọn gàng nhưng trở nên mềm mại và gần gũi hơn.

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Ốp tường bằng gỗ

Ốp gỗ - từng gắn với những ngôi nhà thập niên 1970 - đang trở lại theo cách tinh tế hơn.

Thay vì những tấm gỗ tối màu, dày và nặng nề, xu hướng hiện nay ưu tiên các thanh gỗ xẻ rãnh (fluted wood), gỗ sồi nhuộm màu hoặc các bề mặt gỗ tự nhiên để tăng chiều sâu và sự sang trọng cho không gian.

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Đèn trang trí trở thành điểm nhấn

Đèn không còn chỉ để chiếu sáng. Năm 2026, các mẫu đèn điêu khắc với hình khối độc đáo được xem như một tác phẩm nghệ thuật, góp phần tạo cá tính và trở thành điểm nhấn cho căn phòng. Theo các chuyên gia, một chiếc đèn nổi bật có thể thay đổi hoàn toàn cảm nhận về không gian.

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Họa tiết nổi bật quay trở lại

Các họa tiết như kẻ caro, sọc hoặc hình học đang xuất hiện ngày càng nhiều. Khác với trước đây, chúng được phối cùng bảng màu mới và chất liệu đa dạng để tạo nên vẻ hiện đại, trẻ trung mà không gây rối mắt. Những họa tiết này thường được ứng dụng trên thảm, rèm cửa, gối trang trí hoặc giấy dán tường.

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Nội thất bo cong

Các đường cong tiếp tục được ưa chuộng trong năm 2026. Ghế sofa, bàn trà, ghế bành hay đảo bếp với các cạnh bo tròn giúp không gian trở nên mềm mại, thân thiện và tạo cảm giác thư giãn hơn so với những đường nét vuông vức truyền thống.

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Ưu tiên vật liệu tự nhiên

Đá tự nhiên, đất nung, mây tre, gỗ, vải lanh và gốm thủ công là những chất liệu được các nhà thiết kế đánh giá cao. Không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ, các vật liệu này còn tạo cảm giác kết nối với thiên nhiên và mang đến chiều sâu cho không gian sống.

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Giấy dán tường được "hồi sinh"

Nếu trước đây giấy dán tường chỉ xuất hiện ở một vài bức tường nhấn, hiện nay chúng được sử dụng linh hoạt hơn. Các nhà thiết kế ứng dụng giấy dán tường ở hành lang, trần nhà, phòng vệ sinh hoặc những góc nhỏ để tạo điểm nhấn, tăng chiều sâu và kể câu chuyện riêng cho từng không gian.

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Hoài niệm theo cách hiện đại

Phong cách "modern nostalgia" - kết hợp giữa đồ nội thất cổ điển với thiết kế đương đại - được dự báo sẽ tiếp tục phát triển mạnh.

Thay vì mua toàn bộ nội thất mới theo cùng một phong cách, nhiều gia chủ lựa chọn kết hợp đồ cổ, đồ gia truyền hoặc món đồ sưu tầm với các thiết kế hiện đại. Cách bài trí này giúp ngôi nhà trở nên độc đáo, giàu cá tính và phản ánh câu chuyện của chính người sống trong đó.

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Theo các chuyên gia, điểm chung của các xu hướng thiết kế năm 2026 là đề cao sự ấm áp, tính cá nhân và cảm giác "được sống" trong không gian. Thay vì chạy theo những căn nhà hoàn hảo như phòng trưng bày, nhiều người mong muốn tạo nên tổ ấm phản ánh phong cách sống, ký ức và sở thích riêng của mình.

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An Na/VOV.VN (Tổng hợp)
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