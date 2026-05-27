Ngồi điều hòa cả ngày, làm thế nào để da không khô căng, bong tróc?

Thứ Tư, 06:10, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngồi điều hòa trong thời gian dài khiến da dễ mất nước, khô căng và bong tróc. Dưỡng ẩm theo nhiều lớp mỏng là giải pháp giúp tăng khả năng giữ nước, củng cố hàng rào bảo vệ da và duy trì làn da mềm mịn suốt ngày dài.

Dưỡng da theo nguyên tắc “nhiều lớp”

Phương pháp này kết hợp cấp nước và khóa ẩm theo nhiều lớp mỏng, giúp duy trì độ ẩm lâu hơn, hạn chế tình trạng da mất nước khi thường xuyên ngồi điều hòa. Nhờ đó, làn da luôn mềm mại, căng mịn và giảm khô ráp. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên ưu tiên các sản phẩm mỏng nhẹ, có khả năng cấp ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ da theo quy trình dưới đây:

Bước 1: Cấp nước, tạo nền ẩm cho da

Sau khi làm sạch bằng sữa rửa mặt dịu nhẹ, cần bổ sung độ ẩm ngay để làm mềm lớp sừng và tăng khả năng hấp thụ dưỡng chất ở các bước tiếp theo. Người dùng có thể lựa chọn toner cấp ẩm, xịt khoáng hoặc mặt nạ dưỡng ẩm với bảng thành phần đơn giản, lành tính.

Ngồi điều hòa trong thời gian dài khiến da dễ mất nước, khô căng và bong tróc
Ngồi điều hòa trong thời gian dài khiến da dễ mất nước, khô căng và bong tróc

Với toner, nên thoa hoặc vỗ nhiều lớp mỏng để độ ẩm thẩm thấu từ từ vào da mà không gây cảm giác bí bách. Nếu sử dụng mặt nạ giấy, thời gian đắp phù hợp là khoảng 5-10 phút. Tránh để mặt nạ khô hoàn toàn trên da vì có thể khiến độ ẩm bị hút ngược, làm da càng khô hơn.

Bước 2: Khóa ẩm bằng kem dưỡng

Khi da vẫn còn độ ẩm sau bước cấp nước, hãy tiếp tục với kem dưỡng hoặc mặt nạ ngủ có kết cấu đặc hơn. Đây là bước quan trọng giúp tạo lớp màng bảo vệ, hạn chế tình trạng hơi nước bốc hơi khỏi bề mặt da.

Đối với những người thường xuyên làm việc trong phòng điều hòa, bước khóa ẩm đóng vai trò đặc biệt cần thiết bởi môi trường lạnh khiến da mất nước nhanh hơn bình thường. Với làn da quá khô hoặc đang bong tróc, có thể tăng lượng kem dưỡng ở những vùng dễ thiếu ẩm như hai bên má, khóe miệng hoặc cánh mũi để cải thiện độ mềm mại.

Bước 3: Tăng cường dưỡng ẩm chuyên sâu

Sau khi hoàn tất bước khóa ẩm, có thể bổ sung thêm một lớp dưỡng chuyên sâu để kéo dài khả năng giữ nước cho da. Các sản phẩm như mặt nạ giấy, lotion mask hoặc tinh chất cấp ẩm chuyên biệt sẽ hỗ trợ làn da duy trì độ căng mịn trong nhiều giờ.

Trong trường hợp không muốn sử dụng thêm mặt nạ mới, bạn có thể tận dụng mặt nạ đã dùng ở bước đầu bằng cách bổ sung phần tinh chất còn lại trong túi và đắp thêm khoảng 15-20 phút. Cách làm này vừa giúp tăng hiệu quả dưỡng ẩm, vừa tiết kiệm sản phẩm, đặc biệt phù hợp với những ngày làn da bị khô căng do phải ngồi điều hòa liên tục.

da_sam_mau.jpg

Da sạm màu, thiếu sức sống, thử ngay 4 cách chăm sóc đơn giản này

VOV.VN - Làn da đều màu, mịn màng là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến da dễ xỉn màu, khô ráp và xuất hiện nám, tàn nhang. Áp dụng đúng cách chăm sóc da sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng lâu dài.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
