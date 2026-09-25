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Ngủ điều hòa mỗi đêm, làn da có đang lão hóa nhanh hơn?

Thứ Sáu, 06:12, 25/09/2026
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VOV.VN - Ngủ điều hòa giúp cơ thể dễ chịu khi trời nóng, nhưng độ ẩm thấp có thể khiến da mất nước, khô ráp và làm các dấu hiệu lão hóa rõ hơn nếu không được chăm sóc đúng cách.

Ngủ điều hòa mỗi đêm có khiến làn da nhanh lão hóa hơn?

Ngủ điều hòa không trực tiếp gây lão hóa da, nhưng độ ẩm thấp có thể khiến da mất nước, khô ráp, bong tróc và làm nếp nhăn nhỏ rõ hơn. Tình trạng này dễ gặp ở người có da khô, nhạy cảm.

Khi điều hòa hoạt động lâu hoặc ở nhiệt độ thấp, độ ẩm trong phòng giảm, khiến nước trên bề mặt da bốc hơi nhanh hơn, ảnh hưởng hàng rào bảo vệ da. Nếu kéo dài, da có thể khô, kém đàn hồi và dễ kích ứng. Tuy nhiên, đây chủ yếu là biểu hiện của da mất nước, không đồng nghĩa với lão hóa do tuổi tác. Dưỡng ẩm, uống đủ nước và duy trì độ ẩm phù hợp trong phòng giúp hạn chế tình trạng này.

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Ngủ điều hòa không trực tiếp gây lão hóa da, nhưng độ ẩm thấp có thể khiến da mất nước

Vì sao ngủ điều hòa có thể khiến da khô?

Không khí khô trong phòng điều hòa khiến nước trên bề mặt da thoát nhanh hơn, dễ gây khô căng, sần hoặc bong tróc, nhất là khi để nhiệt độ thấp, dùng suốt đêm, không dưỡng ẩm, uống ít nước hoặc có làn da khô, nhạy cảm. Với người bị da khô hoặc viêm da cơ địa, môi trường này có thể làm tình trạng khô, ngứa và kích ứng rõ hơn.

Điều hòa có gây lão hóa da không?

Hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy sử dụng điều hòa trực tiếp gây lão hóa da. Tuy nhiên, độ ẩm thấp trong phòng có thể khiến da mất nước thường xuyên, ảnh hưởng hàng rào bảo vệ da và làm các dấu hiệu như khô ráp, xỉn màu, giảm độ đàn hồi hay nếp nhăn nhỏ rõ hơn. So với điều hòa, các yếu tố như tia UV, hút thuốc, ô nhiễm, thiếu ngủ kéo dài, chế độ ăn uống không lành mạnh, tuổi tác và di truyền có ảnh hưởng rõ rệt hơn đến quá trình lão hóa da.

Cách chăm sóc da khi ngủ điều hòa

Để hạn chế khô da khi thường xuyên ngủ điều hòa, nên dưỡng ẩm trước khi ngủ với sản phẩm chứa ceramide, glycerin, hyaluronic acid hoặc squalane; cài điều hòa khoảng 25-27°C, có thể dùng máy tạo ẩm khi cần và uống đủ nước trong ngày. Bên cạnh đó, nên làm sạch da dịu nhẹ, tránh nước quá nóng và hạn chế sản phẩm chứa cồn hoặc chất tẩy rửa mạnh khi da đang khô.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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