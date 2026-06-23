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Có gì bên trong hang động vừa phát hiện tại Quảng Trị?

Thứ Ba, 11:13, 23/06/2026
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Trong quá trình tuần tra rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa (Quảng Trị), lực lượng chức năng vừa phát hiện một cửa hang động mới với quy mô lớn, ẩn mình giữa rừng nguyên sinh. Bước đầu khảo sát cho thấy bên trong có hệ thống thạch nhũ phong phú, nhiều nhánh hang sâu và dấu hiệu của dòng nước ngầm.

Ngày 23/6, Ban quản lý rừng Đặc dụng Nam Quảng Trị xác nhận, lực lượng tuần tra bảo vệ rừng của đơn vị vừa phát hiện lối vào của một hang động khổng lồ, ẩn mình giữa rừng nguyên sinh thuộc lâm phận.

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Lực lượng chức năng phát hiện lối vào hang động mới khi thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ rừng (ảnh: BQL RDDNQT).

Theo đó, hang được phát hiện tại khu vực tiểu khu 638S thuộc Khu Bảo tồn Thiên nhiên Bắc Hướng Hóa. Ngay sau khi phát hiện, các cán bộ trong đoàn tiến hành vào khảo sát sơ bộ. Kết quả ban đầu xác định, cửa hang động dẫn vào một không gian rộng lớn với chiều rộng lòng hang ước tính khoảng 70 mét.

Cách cửa hang khoảng 200 mét, hang động được chia thành 4 nhánh lớn ăn sâu vào lòng núi. Tại khu vực khảo sát, đoàn ghi nhận có rất nhiều khối thạch nhũ đa dạng về hình dáng, màu sắc. Dựa theo cấu trúc địa chất, đội khảo sát dự đoán bên trong lòng hang còn sở hữu hệ thống thạch nhũ kỳ vĩ hơn nữa. Có khả năng bên trong hang có hệ thống mạch nước ngầm cạn chảy xuyên qua.

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Cửa hang động dẫn vào một không gian rộng lớn với chiều rộng lòng hang ước tính khoảng 70 mét (ảnh: BQL RDDNQT).

Do điều kiện trang thiết bị bảo hộ và kỹ thuật chuyên ngành còn hạn chế, đoàn khảo sát chưa thể tiến vào sâu trong hang để khám phá những bí ẩn bên trong.

Hiện Ban quản lý rừng Đặc dụng Nam Quảng Trị đang khẩn trương liên hệ, phối hợp với các đơn vị, chuyên gia trong lĩnh vực hang động học để tổ chức các đoàn khảo sát có chuyên môn, đầy đủ trang thiết bị.

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Đoàn khảo sát ghi nhận có rất nhiều khối thạch nhũ đa dạng về hình dáng, màu sắc (ảnh: BQL RDDNQT).

Được biết, cách không xa hang động mới phát hiện này có một hố sụt với quy mô lớn và gần với động Vân Tiên - một danh thắng nổi tiếng được phát hiện cách đây hơn 10 năm. Điều này mở ra giả thuyết về một hệ thống hang động karst ngầm vô cùng quy mô và liên kết chặt chẽ tại khu vực này.

Theo Hùng Trần/Báo SK và ĐS
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