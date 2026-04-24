  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phát hiện thêm 26 hang động mới ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

Thứ Sáu, 17:30, 24/04/2026
VOV.VN - Chiều nay (24/4), Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng công bố kết quả khảo sát hang động năm 2026, ghi nhận nhiều phát hiện mới có giá trị khoa học và mở ra tiềm năng lớn cho phát triển du lịch bền vững.

 

Hoạt động được triển khai tại nhiều khu vực như xã Phong Nha, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Tân Thành, Tuyên Lâm, Trường Sơn. Đợt khảo sát có sự tham gia của đoàn thám hiểm hang động Anh cùng đội ngũ hướng dẫn viên, porter và người dân địa phương.

Hang Chà Nghéo có độ sâu lớn nhất trong số các hang được khảo sát đợt này

Đoàn đã khảo sát tổng cộng 29 hang động, trong đó có 26 hang mới và mở rộng khảo sát 3 hang cũ với tổng chiều dài đo vẽ đạt hơn 13.600 m. Nhiều hang động quy mô lớn, giá trị khoa học cao được ghi nhận như hang Thiên Cung dài 4.206 m, là hang dài nhất trong đợt khảo sát; hang Nước Lặn dài 2.721m; hang Má Dơm dài 1.257m và hang Chả Nghéo dài 583m.

Hang Nước Lặn vừa mới phát hiện

Các phát hiện cho thấy hệ thống hang động khu vực phát triển mạnh trong địa hình karst, có sự tồn tại song song của các hang giếng đứng sâu và các hang ngang quy mô lớn, phản ánh rõ nét quá trình tiến hóa địa chất, địa mạo đặc trưng.

Bên trong hang Thiên Cung

Đáng chú ý, đoàn xác định được hang Thiên Cung tại thung lũng Sinh Tồn trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng là tuyến dòng chảy cổ của sông Hang Tối, quy mô lớn, nhiều thạch nhũ và có mối liên kết thủy văn với sông Chày. Đây là phát hiện quan trọng, không chỉ về mặt khoa học mà còn gợi mở hướng khai thác du lịch trải nghiệm gắn với hệ thống sông ngầm độc đáo.

Các chuyên gia khám phá hang Má Dơm

Bên cạnh đó, nhiều khu vực cho thấy tiềm năng phát triển du lịch đa dạng. Cụm hang Sơn Bồi ở xã Trường Sơn đã có 3 hang được khai thác, song cần cải thiện hệ thống chiếu sáng và tận dụng tốt hơn các tuyến cảnh quan ngoài hang để kết hợp tham quan, quan sát thiên nhiên. Hang Chạc Đen trên Đường 20 thuộc Phong Nha- Kẻ Bàng có cấu trúc giếng đứng và hành lang lớn có khả năng kết nối hệ thống hang sông Phong Nha, hứa hẹn phát triển thành sản phẩm du lịch khám phá chiều sâu.

Đoàn khảo sát tiến vào hang Mò Rọo

Tại xã Kim Phú (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình trước đây), đoàn khám phá chuỗi hang có suối ngầm phía sau hang Rục Mòn và hang Mò Roọ với cảnh quan đẹp, dễ tiếp cận là những điểm sáng cho loại hình du lịch mạo hiểm và trải nghiệm thiên nhiên. Hang Nước Lặn, địa giới hành chính giữa xã Tân Thành và xã Tuyên Lâm có đặc điểm dòng chảy theo mùa, tạo điều kiện xây dựng sản phẩm du lịch linh hoạt theo thời điểm trong năm.

Các chuyên gia đu dây xuống khám phá hang động Chạc Đen

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng thông tin, kết quả khảo sát năm 2026 tiếp tục bổ sung dữ liệu quan trọng cho hệ thống hang động của Vườn quốc gia, đồng thời khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu về địa chất, địa mạo. Những phát hiện mới không chỉ phục vụ nghiên cứu khoa học mà còn mở ra cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù như thám hiểm hang động, du lịch sinh thái, du lịch mạo hiểm.

Thạch nhũ bên trong hang Nước Lặn

“Công tác khảo sát, nghiên cứu hệ thống hang động trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần làm sáng tỏ hơn các giá trị địa chất, địa mạo, đồng thời mở ra những tiềm năng mới trong bảo tồn và phát triển du lịch bền vững. Đến nay, đã xác định được 7 khu vực hang động chính, trong đó có 3 hệ thống lớn gồm: hệ thống Phong Nha, hệ thống Vòm và hệ thống Nước Moọc. Tổng số hang động được ghi nhận là hơn 472 hang, với tổng chiều dài khảo sát trên 254 km, đưa khu vực này trở thành một trong những vùng karst có hệ thống hang động phong phú và độc đáo bậc nhất thế giới, được mệnh danh là Vương quốc hang động”, ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc Ban quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết.

Thanh Hiếu/VOV-Miền Trung
Tag: hang động Phong Nha Kẻ Bàng khảo sát hang động 2026 hệ thống karst hang Thiên Cung hang Nước Lặn thám hiểm hang động Anh du lịch mạo hiểm địa chất địa mạo sông ngầm Hang Tối tiềm năng du lịch Quảng Bình
Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á
Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Vườn Quốc gia hàng đầu châu Á

VOV.VN - Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị vượt qua nhiều ứng viên của châu Á và xuất sắc giành chiến thắng ở 2 hạng mục danh giá nhất về du lịch thiên nhiên trong lễ trao giải Du lịch thế giới 2025- World Travel Awards 2025 được tổ chức tại Hồng Kông (Trung Quốc).

Đu dây khám phá hố sụt Ác Mộng trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng
Đu dây khám phá hố sụt Ác Mộng trong Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng

VOV.VN - Hố sụt Nightmare (Ác Mộng) nằm trong hệ thống hang Hung Thoòng, thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Hố sụt này sâu 250m, bên trong có dòng sông ngầm bí ẩn.

Phát hiện 22 hang động mới tại Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng
Phát hiện 22 hang động mới tại Di sản Thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng

VOV.VN - Đoàn thám hiểm hang động Anh-Việt vừa phát hiện thêm 22 hang động mới qua khảo sát và thám hiểm hang động ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng và các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa ở tỉnh Quảng Bình.

