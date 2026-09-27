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Nhện đái vào mắt có gây mù? Cách xử lý đúng

Chủ Nhật, 06:10, 27/09/2026
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VOV.VN - “Nhện đái vào mắt” là cách gọi dân gian khi mắt đột ngột sưng đỏ, ngứa rát hoặc khó chịu. Tuy nhiên, những triệu chứng này có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau, từ kích ứng, dị vật đến phản ứng với chất tiết của côn trùng.

“Nhện đái vào mắt” có thực sự xảy ra?

“Nhện đái vào mắt” chủ yếu là cách gọi dân gian, không phản ánh chính xác cơ chế sinh học của loài nhện. Mắt sưng đỏ, đau rát hoặc chảy nước mắt sau khi tiếp xúc với nhện, côn trùng có thể do dịch tiết gây kích ứng, lông của một số loài tarantula hoặc dị vật; trong một số trường hợp, tác nhân có thể là kiến ba khoang và chất pederin gây kích ứng mạnh.

Vì sao mắt sưng đỏ sau khi tiếp xúc với côn trùng?

Khi mắt tiếp xúc với côn trùng hoặc chất tiết của chúng, có thể xảy ra phản ứng dị ứng, kích ứng do độc tố hoặc tổn thương cơ học, khiến mắt sưng đỏ và khó chịu. Phản ứng dị ứng xảy ra khi các protein lạ kích hoạt miễn dịch, giải phóng histamine gây đỏ mắt, sưng mí, ngứa và rát. Độc tố như pederin từ kiến ba khoang có thể gây viêm vùng quanh mắt, kết mạc hoặc giác mạc. Tổn thương cơ học xảy ra khi chân, cánh, râu hoặc lông côn trùng lọt vào mắt, gây cộm, đau, chảy nước mắt và có thể làm trầy xước giác mạc.

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“Nhện đái vào mắt” là cách gọi dân gian khi mắt đột ngột sưng đỏ, ngứa rát hoặc khó chịu

Cách xử trí khi nghi ngờ mắt tiếp xúc với côn trùng 

Khi mắt tiếp xúc với côn trùng hoặc chất gây kích ứng, cần xử trí sớm để hạn chế tổn thương. Không dụi mắt vì có thể làm chất kích ứng lan rộng hoặc dị vật cọ xát giác mạc. Rửa mắt bằng nước sạch, mát hoặc NaCl 0,9% trong ít nhất 20 phút, đồng thời nhẹ nhàng chớp mắt để làm sạch bề mặt. Sau đó, có thể chườm lạnh bằng khăn sạch 10-15 phút nếu mắt còn sưng đỏ. Không tự ý dùng thuốc nhỏ mắt, đặc biệt thuốc chứa corticoid, khi chưa có chỉ định của bác sĩ.

Khi nào cần đi khám mắt ngay?

Sơ cứu tại nhà giúp hạn chế tổn thương nhưng không thay thế thăm khám trong trường hợp nặng. Cần đến cơ sở chuyên khoa mắt nếu đau dữ dội hoặc tăng dần, thị lực giảm, nhìn đôi, cảm giác cộm vướng kéo dài, nhạy cảm với ánh sáng, mắt chảy dịch hoặc mủ, đỏ mắt và sưng mí nghiêm trọng, khó mở mắt hoặc không cải thiện sau vài giờ. Việc khám sớm giúp phát hiện dị vật, đánh giá tổn thương giác mạc và có hướng điều trị phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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