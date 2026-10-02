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Những mảnh li ti trong bình thủy: Cặn khoáng hay dấu hiệu bình đang xuống cấp?

Thứ Sáu, 06:08, 02/10/2026
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VOV.VN - Nước trong bình thủy xuất hiện những mảnh li ti có thể do cặn khoáng, vật liệu bên trong xuống cấp hoặc vệ sinh chưa đúng cách. Xác định đúng nguyên nhân giúp người dùng có cách xử lý phù hợp, bảo đảm chất lượng nước.

Vì sao nước trong bình thủy có những mảnh li ti?

Cặn khoáng tích tụ

Nước máy, nước giếng và nhiều nguồn nước khác có thể chứa khoáng chất hòa tan. Khi đun sôi hoặc giữ nhiệt lâu, một số khoáng chất kết tủa, tạo cặn bám bên trong bình. Nếu không vệ sinh định kỳ, cặn tích tụ rồi bong ra thành những vảy hoặc mảnh nhỏ lẫn trong nước. Tình trạng này dễ gặp hơn khi dùng nguồn nước có hàm lượng khoáng chất cao.

Bề mặt hoặc lớp phủ bên trong bình xuống cấp

Nếu các mảnh nhỏ không giống cặn khoáng, cần kiểm tra phần bên trong bình. Bình thủy dùng lâu ngày, từng va đập hoặc chịu thay đổi nhiệt độ đột ngột có thể khiến một số vật liệu, bộ phận xuống cấp. Với bình kim loại, cần lưu ý các dấu hiệu trầy xước, bong tróc hoặc xuất hiện mảnh lạ, nhất là khi thường xuyên đựng đồ uống có tính axit.

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Nước trong bình thủy xuất hiện những mảnh li ti có thể do cặn khoáng, vật liệu bên trong xuống cấp hoặc vệ sinh chưa đúng cách

Vệ sinh bình không đúng cách

Dùng miếng cọ kim loại, vật sắc nhọn, bàn chải quá cứng hoặc chất tẩy rửa mạnh có thể làm trầy xước, hư hại bề mặt bên trong bình. Vì vậy, nên vệ sinh đúng cách, sử dụng dụng cụ và chất tẩy phù hợp với chất liệu, cấu tạo của sản phẩm.

Nước có mảnh li ti có nên tiếp tục uống không?

Không thể xác định độ an toàn của nước chỉ bằng mắt thường, bởi các mảnh li ti có thể là cặn khoáng hoặc vật liệu bong ra từ bình. Nếu mảnh có màu sắc bất thường, ánh kim, kèm dấu hiệu trầy xước, bong tróc bên trong bình, nên tạm ngừng sử dụng và kiểm tra nguyên nhân.

Trường hợp ruột bình nứt, hư hỏng hoặc lớp bề mặt bong rõ rệt, không nên tiếp tục sử dụng mà cần tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất và cân nhắc thay bình. Không nên nếm, nghiền hay uống thử các mảnh lạ để xác định nguồn gốc.

Làm gì để hạn chế cặn và mảnh vụn trong bình thủy?

Để hạn chế cặn tích tụ và hư hỏng bên trong bình, nên sử dụng đúng công năng và vệ sinh định kỳ. Người dùng cần kiểm tra nguồn nước, ưu tiên nước sạch; vệ sinh bình thường xuyên theo hướng dẫn; tránh chà xát mạnh bằng miếng cọ kim loại, vật sắc nhọn hoặc bàn chải cứng; dùng chất tẩy rửa phù hợp, không tự ý sử dụng hóa chất mạnh; kiểm tra tình trạng bình và ngừng sử dụng khi ruột bình nứt, bong tróc hoặc hư hỏng; đồng thời đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi đựng lâu các loại đồ uống có tính axit như nước cam hoặc nước chanh.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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