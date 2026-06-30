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Nồi nhôm: Dùng sao cho an toàn để không ảnh hưởng sức khỏe?

Thứ Ba, 06:12, 30/06/2026
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VOV.VN - Nồi nhôm là vật dụng phổ biến trong nhiều gia đình nhờ giá rẻ, nhẹ và dẫn nhiệt tốt. Tuy nhiên, trước sự đa dạng của các loại nồi hiện đại, nhiều người vẫn băn khoăn liệu nồi nhôm có an toàn cho sức khỏe và cần sử dụng như thế nào để hạn chế rủi ro.

Nồi nhôm có độc không? Điều người dùng cần biết

Nhôm là kim loại phổ biến, con người có thể tiếp xúc hằng ngày qua thực phẩm, nước uống và đồ dùng sinh hoạt. Theo chuyên gia, nhôm không gây độc cấp tính và phần lớn lượng nhỏ đi vào cơ thể sẽ được đào thải tự nhiên, vì vậy sử dụng nồi nhôm đúng cách không đồng nghĩa với nguy cơ ngộ độc.

Tuy nhiên, trong quá trình nấu ăn, đặc biệt với thực phẩm có tính axit hoặc kiềm mạnh, một lượng nhỏ nhôm có thể thôi nhiễm vào thức ăn. Nếu sử dụng thường xuyên trong thời gian dài, nguy cơ tích lũy có thể tăng lên.

Nhìn chung, nồi nhôm vẫn an toàn khi dùng đúng cách, rủi ro chủ yếu đến từ sản phẩm kém chất lượng hoặc sử dụng sai. Hiện nay, nhiều nồi nhôm anod hóa được sản xuất với lớp bảo vệ giúp hạn chế thôi nhiễm và tăng độ bền.

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Nồi nhôm là vật dụng phổ biến trong nhiều gia đình nhờ giá rẻ, nhẹ và dẫn nhiệt tốt

Những trường hợp khiến nồi nhôm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe

Nấu thực phẩm có tính axit cao

Các món ăn như canh chua, sốt cà chua, dưa muối, chanh, giấm hoặc các loại trái cây chua chứa nhiều axit hữu cơ. Khi tiếp xúc với bề mặt nhôm trong thời gian dài, các axit này có thể phản ứng với kim loại, làm tăng lượng nhôm hòa tan vào thức ăn. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo không nên thường xuyên sử dụng nồi nhôm để chế biến những món ăn có độ chua cao.

Bảo quản thức ăn trong nồi nhôm sau khi nấu

Nhiều gia đình có thói quen để nguyên thức ăn trong nồi sau khi nấu và dùng tiếp vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, việc thực phẩm tiếp xúc với bề mặt nhôm trong thời gian dài có thể làm tăng khả năng thôi nhiễm kim loại, đặc biệt đối với các món canh, món hầm hoặc thực phẩm chứa nhiều muối.

Tiếp tục sử dụng nồi nhôm đã hư hỏng

Khi lớp bảo vệ trên bề mặt nồi bị bong tróc, trầy xước hoặc ăn mòn, phần nhôm bên trong sẽ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm nhiều hơn. Những chiếc nồi đã cũ, xuất hiện vết rỗ, thủng hoặc bề mặt sần sùi nên được thay mới để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng.

Sử dụng nồi nhôm không rõ nguồn gốc

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người lo ngại về độ an toàn của nồi nhôm là sự xuất hiện của các sản phẩm giá rẻ, không rõ xuất xứ.

Những loại nồi này có thể được sản xuất từ nhôm tái chế chứa tạp chất hoặc kim loại nặng như chì, cadimi. Đây mới là yếu tố tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chứ không phải bản thân nhôm nguyên chất.

Do đó, người tiêu dùng nên lựa chọn sản phẩm của các thương hiệu uy tín, có nguồn gốc và tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng.

Cách sử dụng nồi nhôm an toàn và hiệu quả

Để hạn chế nguy cơ thôi nhiễm nhôm vào thực phẩm, người dùng cần ưu tiên chọn nồi nhôm chất lượng, có nguồn gốc rõ ràng; nếu có điều kiện nên dùng loại anod hóa để tăng độ an toàn. Hạn chế nấu các món có tính axit cao như canh chua, sốt cà chua, thay vào đó nên dùng nồi inox, thủy tinh hoặc chống dính phù hợp.

Không nên bảo quản thức ăn lâu trong nồi nhôm, mà cần chuyển sang hộp đựng chuyên dụng. Trong quá trình sử dụng, tránh chà rửa bằng vật sắc nhọn để không làm hỏng lớp bảo vệ bề mặt. Nếu nồi có dấu hiệu nứt, bong tróc hoặc ăn mòn, cần thay mới để đảm bảo an toàn. Đồng thời, nên kết hợp sử dụng nhiều loại dụng cụ nấu ăn khác nhau để vừa an toàn vừa tiện lợi trong chế biến.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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