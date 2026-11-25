Từ một phương pháp tự dưỡng tóc tại nhà được lan truyền rộng rãi, nước gạo- nguyên liệu đã được sử dụng từ hàng trăm năm trước -dần trở thành thành phần quen thuộc trong các sản phẩm chăm sóc tóc. Nguyên liệu này thường được nhắc đến với khả năng giúp tóc chắc khỏe và hỗ trợ mọc tóc. Vậy hiệu quả thực tế ra sao?

Lợi ích của nước gạo trong chăm sóc tóc

Theo chuyên gia, nước gạo được biết đến nhờ hàm lượng protein và vitamin, những thành phần có thể góp phần giúp tóc chắc khỏe hơn.

Cung cấp dưỡng chất

Theo chuyên gia, nước gạo chứa protein, các vitamin thiết yếu như vitamin C và E, khoáng chất, axit amin cùng chất chống oxy hóa. Vitamin C thúc đẩy tiết bã nhờn, giúp giữ ẩm da đầu, còn vitamin E bao phủ sợi tóc, giúp tóc mềm mượt.

Axit amin là những đơn vị cấu tạo nên protein, có kích thước nhỏ và có thể thâm nhập vào sợi tóc, hỗ trợ củng cố và phục hồi tóc từ bên trong.

Một thành phần khác được nhắc đến là inositol, loại carbohydrate tự nhiên có nhiều trong gạo và thường xuất hiện trên nhãn sản phẩm chăm sóc tóc.

Nước gạo có thể giúp tóc chắc khỏe, giảm gãy nhưng không làm tóc mọc nhanh hơn. Theo chuyên gia, cách dưỡng này không phù hợp với mọi loại tóc (Ảnh: Getty)

Theo chuyên gia, inositol mang lại ba lợi ích: tăng độ đàn hồi, giảm ma sát trên bề mặt sợi tóc và tiếp tục lưu lại bên trong sợi tóc ngay cả sau khi xả sạch nước gạo. Khi bề mặt tóc trơn mượt hơn, các sợi tóc dễ trượt qua nhau, hạn chế thắt nút và rối.

Hiệu quả cần thời gian

Những đặc tính trên giúp nước gạo trở thành thành phần phổ biến trong các công thức chăm sóc tóc, đặc biệt là sản phẩm dành cho tóc xoăn.

Theo chuyên gia, xả tóc bằng nước gạo mỗi tuần có thể mang lại hiệu quả với mái tóc bị dưỡng ẩm quá mức, mềm nhũn, bết rũ, thiếu sức sống và khó giữ nếp xoăn sau ngày gội. Đây cũng được xem là một cách bổ sung protein để giúp tóc chắc khỏe.

Tuy nhiên, hiệu quả không xuất hiện ngay sau một đêm. Theo chuyên gia, người sử dụng có thể nhận thấy lợi ích sau khoảng 4-6 tuần duy trì đều đặn. Những cải thiện lâu dài đòi hỏi sự kiên nhẫn và nhất quán trong chăm sóc tóc.

Nước gạo có giúp tóc mọc nhanh hơn?

Nước gạo có thể khiến mái tóc trông dài và dày hơn, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thúc đẩy tốc độ mọc tóc. Theo chuyên gia, các phân tử protein lớn trong nước gạo không thể đi vào bên trong sợi tóc mà tạo thành một lớp phủ bảo vệ dày bên ngoài.

Lớp phủ này giúp giảm gãy tóc, nhờ đó phần tóc dài ra tự nhiên được giữ lại và dễ nhận thấy hơn. Tuy nhiên, phương pháp này không khiến tóc mọc nhanh hơn.

Theo chuyên gia, nước gạo cũng có thể hỗ trợ khi da đầu gặp các vấn đề như khô, ngứa, bong vảy, kích ứng, nhạy cảm hoặc nhiều dầu. Việc massage với nước gạo góp phần duy trì da đầu khỏe mạnh, qua đó hỗ trợ sự phát triển của tóc.

Loại tóc nào phù hợp với nước gạo?

Theo chuyên gia, phương pháp dưỡng tóc bằng protein từ nước gạo phù hợp nhất với tóc hư tổn do xử lý hóa chất, tẩy hoặc nhuộm. Nước gạo đóng vai trò giúp củng cố và hỗ trợ phục hồi sợi tóc.

Ngược lại, người có mái tóc vốn khỏe mạnh hoặc sợi tóc mảnh nên tránh sử dụng phương pháp này. Nếu tóc đã khỏe và có đủ protein, bổ sung nước gạo có thể khiến tóc khô, cứng. Tình trạng này thường được gọi là dư thừa protein.

Nhìn chung, các phương pháp bổ sung protein như xả tóc bằng nước gạo không cần thiết với tóc có độ thẩm thấu thấp - tức tóc khỏe, có lớp biểu bì vững chắc - hoặc tóc sợi mảnh, dễ bị quá tải bởi sản phẩm chăm sóc.

Cách sử dụng nước gạo để dưỡng tóc

Theo chuyên gia, để đạt hiệu quả tốt, nên dùng nước gạo trên tóc vừa gội sạch, đã thấm bớt nước bằng khăn và không còn cặn sản phẩm tích tụ. Nước gạo cũng có thể được sử dụng trên tóc khô. Để nước gạo trên tóc khoảng 10 phút, hoặc theo thời gian hướng dẫn của từng sản phẩm, sau đó xả sạch để tránh dưỡng quá mức.

Theo chuyên gia, nên dưỡng sâu sau mỗi lần xả tóc bằng nước gạo, hoặc trộn nước gạo với sản phẩm dưỡng sâu. Giữa các lần sử dụng, việc dùng sản phẩm làm sạch sâu cũng cần được chú ý. Nếu lớp phủ cũ không được loại bỏ, nó có thể ngăn độ ẩm thấm vào bên trong sợi tóc. Khi đó, tình trạng dư thừa protein có thể khiến tóc khô, cứng và dễ gãy.

Khi lựa chọn sản phẩm chứa nước gạo, theo chuyên gia, nên đọc kỹ bảng thành phần và ưu tiên những công thức có nước gạo nằm trong năm thành phần đầu tiên. Điều này cho thấy nước gạo có mặt với hàm lượng cao trong sản phẩm.