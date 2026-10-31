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Quần áo mới mua về: Vì sao không nên mặc ngay?

Thứ Bảy, 06:06, 31/10/2026
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VOV.VN - Quần áo mới mua thường sạch sẽ, thơm tho nhưng có thể còn bụi bẩn, hóa chất tồn dư từ quá trình sản xuất và vận chuyển. Vì vậy, giặt trước khi mặc là thói quen cần thiết để hạn chế nguy cơ kích ứng da.

 

Quần áo mới mua về có nên giặt không?

Có. Giặt quần áo mới trước khi mặc giúp loại bỏ phần nào bụi bẩn, chất tồn dư từ quá trình nhuộm, xử lý vải, vận chuyển và trưng bày. Trang phục cũng có thể dính mồ hôi, tế bào da do nhiều người cầm nắm hoặc mặc thử. Vì vậy, giặt trước khi sử dụng là cách đơn giản để hạn chế nguy cơ kích ứng da, nhất là với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

Vì sao nên giặt quần áo mới trước khi mặc?

Giặt quần áo mới trước khi mặc giúp loại bỏ phần nào hóa chất tồn dư từ quá trình nhuộm, xử lý chống nhăn, đồng thời làm sạch bụi bẩn, mồ hôi và tế bào da có thể bám trên vải do quá trình vận chuyển, trưng bày hoặc mặc thử. Điều này giúp hạn chế các tác nhân tiếp xúc trực tiếp với da.

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Giặt quần áo mới trước khi mặc giúp loại bỏ phần nào bụi bẩn, chất tồn dư từ quá trình nhuộm

Những chất có thể còn tồn tại trên quần áo mới

Quần áo mới có thể còn tồn dư thuốc nhuộm azo, formaldehyde từ quá trình xử lý vải hoặc bụi bẩn, vi sinh vật từ môi trường và người mặc thử. Một số chất có thể gây ngứa, mẩn đỏ hoặc dị ứng, đặc biệt ở người có làn da nhạy cảm. Giặt quần áo trước khi sử dụng giúp loại bỏ phần nào các chất tồn dư và bụi bẩn, hạn chế nguy cơ kích ứng da.

Không giặt quần áo mới có ảnh hưởng gì không?

Mặc quần áo mới chưa giặt không nhất thiết gây hại cho sức khỏe, nhưng chất tồn dư hoặc tác nhân bám trên vải có thể làm tăng nguy cơ viêm da tiếp xúc kích ứng, dị ứng, gây đỏ, ngứa, khô da hoặc châm chích. Nguy cơ nhiễm trùng da và lây truyền một số tác nhân như nấm, ký sinh trùng qua quần áo thường thấp, nhưng có thể xảy ra trong những điều kiện nhất định. Vì vậy, giặt quần áo mới trước khi mặc giúp loại bỏ phần nào bụi bẩn, chất tồn dư, đặc biệt cần thiết với trẻ nhỏ và người có làn da nhạy cảm.

Cách giặt quần áo mới đúng cách trước khi sử dụng

Giặt quần áo mới đúng cách cần chú ý phân loại theo màu sắc, chất liệu và đọc kỹ nhãn hướng dẫn. Nên ưu tiên chất giặt tẩy dịu nhẹ, đặc biệt với trẻ nhỏ và người có da nhạy cảm; chỉ dùng nước ấm khi chất liệu cho phép. Sau khi giặt, phơi quần áo ở nơi thông thoáng, để khô hoàn toàn trước khi cất vào tủ sạch, khô ráo. Những thói quen này giúp loại bỏ phần nào bụi bẩn, chất tồn dư, đồng thời hạn chế phai màu, co rút và hư hỏng trang phục.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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