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Rã đông thịt thế nào để nhanh mà vẫn an toàn?

Thứ Hai, 06:08, 12/10/2026
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VOV.VN - Thịt đông lạnh cần được rã đông đúng cách để giữ chất lượng và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Vậy làm thế nào để rã đông thịt nhanh mà vẫn bảo đảm an toàn thực phẩm?

 

Cách rã đông thịt nhanh và đảm bảo chất lượng

Rã đông thịt bằng ngăn mát tủ lạnh

Chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát là cách rã đông an toàn, giúp hạn chế vi khuẩn phát triển. Đặt thịt trong hộp hoặc bát sạch để hứng nước, sau đó để trong ngăn mát khoảng 6-12 tiếng, tùy kích thước miếng thịt. Cách này phù hợp khi đã lên kế hoạch chế biến trước.

Rã đông thịt bằng nước lạnh

Khi cần rã đông nhanh, hãy cho thịt vào túi kín rồi ngâm trong nước lạnh, thay nước khoảng 30 phút một lần. Không nên dùng nước nóng vì bề mặt thịt có thể ấm lên trong khi bên trong vẫn đông đá, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Sau khi rã đông bằng nước lạnh, cần chế biến thịt ngay.

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Rã đông bằng các gia vị quen thuộc

Một số mẹo truyền miệng dùng muối, đường hoặc giấm để rã đông thịt, nhưng hiệu quả chưa được chứng minh rõ ràng. Nước muối không bảo đảm tiêu diệt vi khuẩn, nước đường chưa được chứng minh giúp thịt rã đông nhanh hơn, còn giấm không bảo đảm loại bỏ vi khuẩn bên trong thịt. Để an toàn, nên rã đông bằng ngăn mát tủ lạnh, ngâm nước lạnh với túi kín hoặc sử dụng lò vi sóng theo hướng dẫn.

Rã đông bằng các thiết bị nhà bếp

Các thiết bị nhà bếp có thể giúp rã đông thịt nhanh nhưng cần sử dụng đúng cách. Lò vi sóng nên được ưu tiên khi cần rã đông nhanh, sau khi thực hiện, cần chế biến thịt ngay. Trong khi đó, lò nướng và nồi chiên không dầu chủ yếu dùng để làm chín thực phẩm, không bảo đảm rã đông đồng đều nếu không có chức năng chuyên dụng. Nếu nấu thịt trực tiếp khi còn đông lạnh, cần điều chỉnh thời gian và bảo đảm thịt chín hoàn toàn.

Rã đông và những điều cần tránh

Cấp đông giúp kéo dài thời gian bảo quản nhưng không tiêu diệt hoàn toàn vi sinh vật. Để bảo đảm an toàn, không nên rã đông thịt bằng dầu nóng, nước nóng hoặc để ở nhiệt độ phòng quá lâu. Tránh dùng lò nướng không có chức năng rã đông chuyên dụng; nếu nấu thịt khi còn đông lạnh, cần bảo đảm thịt chín hoàn toàn. Thịt rã đông trong ngăn mát có thể cấp đông lại nếu luôn được giữ ở nhiệt độ an toàn, nhưng thịt rã đông bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng nên được chế biến trước khi cấp đông lại. Ngoài ra, cần chế biến thịt kịp thời, tránh để lâu sau khi rã đông.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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