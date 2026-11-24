Mọi thứ dường như trở nên bí ẩn hơn trong bóng tối và rắn cũng không ngoại lệ. Việc bất ngờ phát hiện một con rắn đang bò trong sân khi tầm nhìn hạn chế có thể khiến nhiều người giật mình. Tuy nhiên, khả năng bắt gặp rắn vào buổi tối không giống nhau ở mọi loài.

Một số loài rắn hoạt động mạnh hơn vào ban đêm, trong khi những loài khác chủ yếu săn mồi, phơi nắng và di chuyển vào ban ngày, sau đó tìm nơi trú ẩn khi mặt trời lặn. Theo chuyên gia, thời gian hoạt động của rắn phụ thuộc vào loài, nhiệt độ và điều kiện môi trường xung quanh.

Rắn thường đi đâu vào ban đêm?

Rắn là động vật biến nhiệt, nghĩa là chúng phụ thuộc vào nguồn nhiệt từ môi trường bên ngoài để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể. Vì vậy, hoạt động của rắn có mối liên hệ chặt chẽ với thời tiết và có thể thay đổi theo từng mùa trong năm.

Theo chuyên gia, nhiều loài rắn trở nên ít hoạt động hơn khi thời tiết lạnh và có xu hướng tìm đến những nơi được che chắn để hạn chế sự biến động nhiệt độ.

Một số loài rắn hoạt động mạnh hơn vào ban đêm, trong khi những loài khác chủ yếu săn mồi, phơi nắng và di chuyển vào ban ngày, sau đó tìm nơi trú ẩn khi mặt trời lặn (Ảnh: Getty)

Chẳng hạn, rắn đuôi chuông thường di chuyển vào ban ngày trong mùa xuân và mùa thu, khi nhiệt độ tương đối ôn hòa. Tuy nhiên, vào mùa hè nóng bức, chúng có xu hướng hoạt động nhiều hơn vào lúc bình minh và hoàng hôn.

Ở những khu vực đặc biệt nóng như sa mạc, rắn đuôi chuông thậm chí có thể chuyển sang hoạt động về đêm. Tập tính hoạt động cũng khác nhau giữa các loài. Theo chuyên gia, có những loài rắn chỉ hoạt động vào ban đêm, một số loài chủ yếu hoạt động ban ngày, trong khi nhóm khác thường xuất hiện vào lúc bình minh và hoàng hôn. Ngay cả những cá thể thuộc cùng một loài cũng có thể điều chỉnh thời gian hoạt động tùy theo mùa, thời tiết và nguồn thức ăn.

Những loài rắn hoạt động về đêm

Đối với các loài rắn hoạt động về đêm, thời gian kiếm ăn thường bắt đầu sau khi mặt trời lặn, khi nhiệt độ môi trường giảm xuống. Lúc này, chúng rời khỏi nơi trú ẩn để săn mồi, tìm bạn tình hoặc di chuyển trong môi trường sống.

Một số loài rắn tận dụng bóng tối để tránh kẻ săn mồi hoặc tìm kiếm những con mồi cũng hoạt động vào ban đêm. Tùy từng loài, thức ăn của chúng có thể bao gồm động vật gặm nhấm, ếch, côn trùng, thằn lằn hoặc các động vật nhỏ khác.

Để xác định vị trí con mồi, rắn sử dụng kết hợp nhiều giác quan, bao gồm khả năng nhận biết tín hiệu hóa học, cảm nhận nhiệt ở một số loài và những thông tin cảm giác khác. Vào ban ngày, các loài rắn hoạt động về đêm thường tránh xuất hiện ở những nơi dễ quan sát. Chúng tìm đến các vị trí kín đáo để nghỉ ngơi và tránh kẻ săn mồi.

Theo chuyên gia, rắn có thể trú ẩn trong hang của động vật gặm nhấm, tổ của chuột rừng hoặc bên dưới những vật che phủ như mảnh gỗ, tảng đá và các đồ vật do con người bỏ lại.

Một số con thậm chí có thể tìm nơi trú ẩn bên dưới các công trình xây dựng. Ở vùng nhiệt đới, những loài rắn sống trên cây và hoạt động về đêm có thể ẩn mình trong tán lá, dưới lớp vỏ cây hoặc trong các khe nứt, hốc rỗng của thân cây vào ban ngày. Việc lựa chọn nơi trú ẩn phụ thuộc phần lớn vào đặc điểm của từng loài và môi trường sống.

Những loài rắn hoạt động ban ngày

Đối với những loài rắn hoạt động ban ngày, tập tính sinh hoạt gần như ngược lại với các loài hoạt động về đêm. Sau một ngày phơi nắng, tìm kiếm thức ăn hoặc di chuyển trong lãnh thổ, chúng thường tìm đến nơi được che chắn để nghỉ ngơi cho đến khi trời sáng.

Nơi trú ẩn không chỉ giúp rắn tránh các loài săn mồi mà còn hỗ trợ duy trì nhiệt độ cơ thể phù hợp, hạn chế tình trạng quá nóng hoặc quá lạnh trong đêm.

Những loài rắn hoạt động lúc bình minh và hoàng hôn

Một số loài rắn hoạt động mạnh nhất vào thời điểm bình minh và hoàng hôn, khi nhiệt độ tương đối ôn hòa và con mồi có thể đang di chuyển. Sau khoảng thời gian hoạt động vào buổi tối, chúng thường quay về nơi trú ẩn để nghỉ ngơi qua đêm. Vì vậy, trong điều kiện thời tiết ôn hòa, khả năng bắt gặp những loài rắn này vào ban đêm thường không cao.

Tùy theo loài và môi trường sống, chúng có thể chui vào hang, ẩn dưới đá, khúc gỗ đổ hoặc trong những bụi cây rậm rạp. Tuy nhiên, theo chuyên gia, rắn không nhất thiết tuân theo một lịch trình cố định. Nhiệt độ, thời tiết và nguồn thức ăn đều có thể khiến chúng thay đổi tập tính hoạt động.

Rắn có ngủ vào ban đêm không?

Theo chuyên gia, rắn cũng có thời gian nghỉ ngơi, nhưng trạng thái ngủ của chúng khác đáng kể so với con người. Rắn không có mí mắt nên mắt của chúng vẫn mở ngay cả khi đang ngủ. Điều này khiến việc phân biệt một con rắn đang ngủ hay chỉ đơn giản là không hoạt động trở nên khó khăn.

Bất kể là loài hoạt động ban ngày hay ban đêm, một con rắn đang ngủ có thể ở yên trong nơi trú ẩn suốt nhiều giờ để tiết kiệm năng lượng, cho đến khi điều kiện môi trường thích hợp để tiếp tục di chuyển.

Làm thế nào để tránh "chạm trán" rắn vào ban đêm?

Nếu thường xuyên hoạt động ngoài trời sau khi trời tối, mọi người có thể thực hiện một số biện pháp phòng ngừa nhằm hạn chế nguy cơ bất ngờ gặp rắn. Theo chuyên gia, việc giữ cỏ trong sân được cắt tỉa gọn gàng, loại bỏ những vị trí có thể trở thành nơi ẩn náu và kê củi cách mặt đất sẽ giúp giảm các địa điểm trú ẩn tiềm năng của rắn.

Ngoài ra, nên ưu tiên những loại cây có tán thưa thay vì các bụi cây rậm rạp, bởi những khu vực có thảm thực vật dày đặc có thể tạo điều kiện cho rắn ẩn náu. Khi ra ngoài vào ban đêm, nên sử dụng đèn pin và đi giày kín mũi. Cần đặc biệt thận trọng khi làm vườn, chú ý vị trí đặt tay và chân để tránh vô tình chạm vào rắn.

Theo chuyên gia, rắn thường không chủ động tìm cách cắn người mà chủ yếu phản ứng để tự vệ, chẳng hạn khi bị giẫm phải. Do đó, nếu phát hiện rắn, cách xử lý phù hợp là giữ khoảng cách an toàn và không tìm cách tiếp cận hay làm phiền chúng.