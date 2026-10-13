English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sự thật ít người biết: Bàn ăn là nơi bẩn nhất trên máy bay

Thứ Ba, 08:29, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Khi bước lên máy bay, hầu hết hành khách nghĩ nhà vệ sinh là nơi tích tụ nhiều mầm bệnh nhất, nhưng thực tế bàn ăn gập ngay trước mặt họ mới chính là ổ vi khuẩn.

 

Một nghiên cứu nổi tiếng trên chuyên trang Travelmath chỉ ra rằng, khay bàn ăn chứa trung bình 2.155 đơn vị khuẩn bẩn (CFU) trên mỗi inch.

Con số này gấp gần 10 lần lượng vi khuẩn ở nút xả bồn cầu trên máy bay (chỉ 265 CFU) và gấp gần 17 lần bệ ngồi bồn cầu tại nhà. Đây là sự thật khiến không ít hành khách phải giật mình.

su that it nguoi biet ban an la noi ban nhat tren may bay hinh anh 1
Khay bàn ăn trông có vẻ sạch sẽ nhưng lại là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay.

Tại sao khay bàn ăn máy bay lại cực kỳ bẩn?

Khay ăn trên máy bay trở thành nơi cực kỳ bẩn do sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Thời gian dọn dẹp quá ngắn

Hiện nay, để tối ưu hóa lợi nhuận, thời gian dừng đỗ giữa các chặng bay (turnaround time) của các hãng hàng không bị siết rất chặt, thường chỉ từ 15 đến 30 phút,

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhân viên vệ sinh chỉ kịp thu gom các túi rác lớn, nhặt vỏ chai và hút bụi sàn nhà chứ không thể lau chùi và phun khử khuẩn từng chiếc bàn gấp của hàng trăm ghế ngồi. Việc tổng vệ sinh sâu (deep cleaning) thường chỉ được thực hiện vào ban đêm khi máy bay ngừng khai thác.

Ý thức của hành khách

Nhiều tiếp viên hàng không chia sẻ họ từng chứng kiến hành khách vô tư dùng khay bàn ăn để thay tã cho trẻ sơ sinh, dán bã kẹo cao su, hoặc bỏ khăn giấy thấm dịch mũi vào đó. Nhiều người có thói quen cởi giày, tất rồi gác chân lên bàn ăn của ghế trước để ngủ.

 

su that it nguoi biet ban an la noi ban nhat tren may bay hinh anh 2
Ý thức của khách hàng cũng là một trong những nguyên nhân khiến khay bàn ăn trên máy bay trở thành “ổ chứa vi khuẩn”.

Độ ẩm thấp trong máy bay

Không khí trong khoang máy bay có độ ẩm cực thấp (thường dưới 20%), khô hơn cả sa mạc. Thông thường, nhiều người lầm tưởng rằng không khí khô hanh sẽ làm vi khuẩn mau chết, nhưng thực tế đối với một số loại mầm bệnh nguy hiểm, cơ chế sinh tồn của chúng lại hoạt động ngược lại.

Sự thiếu độ ẩm này khiến MRSA (một loại siêu vi khuẩn có khả năng gây ra rất nhiều loại nhiễm trùng từ nhẹ đến nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phát hiện sớm) hay Norovirus (virus gây viêm dạ dày ruột) không bị tiêu diệt hoàn toàn, ngược lại chúng có xu hướng bám chặt và tồn tại rất lâu trên các bề mặt nhựa cứng như khay bàn ăn.

Khi hành khách đổ nước ngọt, sữa hoặc làm rơi thức ăn lên bàn mà không được lau sạch, đó sẽ trở thành “môi trường nuôi cấy” hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi.

Không có quy định bắt buộc nghiêm ngặt

Hiện tại không có một tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc nào từ các cơ quan quản lý hàng không quốc tế về tần suất khử trùng chi tiết từng chiếc bàn ăn sau mỗi chuyến bay, việc này phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách riêng của mỗi hãng.

su that it nguoi biet ban an la noi ban nhat tren may bay hinh anh 3
Hành khách nên dùng khăn giấy khử trùng khay bàn ăn trên máy bay trước khi sử dụng.

Cách bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn trên bàn ăn máy bay

Để có hành trình an toàn và ăn uống ngon miệng hơn, bạn nên bỏ túi các nguyên tắc sau khi đi máy bay.

Luôn mang theo khăn giấy khử trùng: Ngay khi ổn định chỗ ngồi, hãy dùng khăn giấy ướt kháng khuẩn để lau sạch bề mặt khay bàn ăn, tay vịn ghế và chốt khóa bàn.

Tuyệt đối không để thức ăn chạm trực tiếp vào bàn: Không đặt bánh mì, thìa đũa hoặc đồ ăn trực tiếp lên bề mặt khay. Hãy luôn để chúng trên đĩa, khay chứa đồ ăn của hãng hoặc đặt trên một lớp khăn giấy sạch.

Rửa tay/sát khuẩn tay trước khi ăn: Khóa an toàn của dây đeo và chốt bàn ăn chứa rất nhiều vi trùng. Sau khi hạ khay ăn xuống, hãy dùng gel rửa tay khô rồi mới bắt đầu dùng bữa.

Linh Lan/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tình dục sớm: Chỉ lo lỡ có thai là chưa đủ
Tình dục sớm: Chỉ lo lỡ có thai là chưa đủ

VOV.VN - Quan hệ tình dục sớm không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, bệnh lây truyền qua đường tình dục mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và các mối quan hệ. Cùng Thu Trang và BS Hà Ngọc Mạnh tìm hiểu trong chương trình Chuyện Thầm kín.

Tình dục sớm: Chỉ lo lỡ có thai là chưa đủ

Tình dục sớm: Chỉ lo lỡ có thai là chưa đủ

VOV.VN - Quan hệ tình dục sớm không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mang thai ngoài ý muốn, bệnh lây truyền qua đường tình dục mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý và các mối quan hệ. Cùng Thu Trang và BS Hà Ngọc Mạnh tìm hiểu trong chương trình Chuyện Thầm kín.

Thịt bò xào dưa leo: Món ngon lạ miệng
Thịt bò xào dưa leo: Món ngon lạ miệng

VOV.VN - Thịt bò xào dưa leo là món ăn dễ chế biến, kết hợp vị ngọt mềm của thịt bò với độ giòn mát của dưa chuột. Không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình, món ăn này còn cung cấp protein, vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Thịt bò xào dưa leo: Món ngon lạ miệng

Thịt bò xào dưa leo: Món ngon lạ miệng

VOV.VN - Thịt bò xào dưa leo là món ăn dễ chế biến, kết hợp vị ngọt mềm của thịt bò với độ giòn mát của dưa chuột. Không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình, món ăn này còn cung cấp protein, vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Tại sao sau khi "yêu" nam giới thường lăn ra ngủ?
Tại sao sau khi "yêu" nam giới thường lăn ra ngủ?

VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.

Tại sao sau khi "yêu" nam giới thường lăn ra ngủ?

Tại sao sau khi "yêu" nam giới thường lăn ra ngủ?

VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản