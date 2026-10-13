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Thịt bò xào dưa leo: Món ngon lạ miệng

Thứ Ba, 06:07, 13/10/2026
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VOV.VN - Thịt bò xào dưa leo là món ăn dễ chế biến, kết hợp vị ngọt mềm của thịt bò với độ giòn mát của dưa chuột. Không chỉ giúp đổi vị cho bữa cơm gia đình, món ăn này còn cung cấp protein, vitamin và các khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

 

Dinh dưỡng của món thịt bò xào dưa leo

Thịt bò giàu protein, sắt và vitamin B12, giúp duy trì cơ bắp, hỗ trợ tạo máu và chuyển hóa năng lượng. Dưa leo chứa nhiều nước, bổ sung một số vitamin, khoáng chất và tạo vị thanh mát, cân bằng độ đậm đà của thịt bò. Kết hợp hai nguyên liệu giúp món ăn thêm hấp dẫn, nhưng giá trị dinh dưỡng còn phụ thuộc vào lượng nguyên liệu, dầu ăn và cách chế biến.

Cách làm món thịt bò xào dưa leo

Chuẩn bị và sơ chế nguyên liệu

Nguyên liệu gồm 300g thịt bò thăn, 2 quả dưa leo cỡ vừa, tỏi, gừng, ớt, vừng trắng và các gia vị như nước tương, hạt nêm, muối, hạt tiêu, dầu mè, dầu ăn.

thit bo xao dua leo mon ngon la mieng hinh anh 1
 Thịt bò xào dưa leo là món ăn dễ chế biến, kết hợp vị ngọt mềm của thịt bò với độ giòn mát của dưa chuột

Cách chọn thịt bò tươi ngon

Nên chọn thịt có màu đỏ tươi tự nhiên, thớ thịt nhỏ, mịn và có độ đàn hồi tốt khi ấn nhẹ. Mỡ bò thường có màu vàng nhạt. Tránh mua thịt có mùi lạ, bề mặt nhớt, màu sắc bất thường hoặc xuất hiện những đốm trắng đáng ngờ. Nên chọn mua thịt tại cơ sở uy tín, bảo đảm điều kiện bảo quản và vệ sinh thực phẩm.

Cách chọn dưa leo

Ưu tiên những quả dưa leo có màu xanh tương đối đồng đều, dáng thẳng, vỏ nguyên vẹn, không bị dập nát hay có dấu hiệu hư hỏng. Dưa còn cuống tươi thường là lựa chọn phù hợp. Không nên chọn quả quá mềm, ngả vàng hoặc có mùi bất thường.

Sơ chế nguyên liệu

Dưa leo rửa sạch, bổ dọc, bỏ bớt phần ruột nếu nhiều nước rồi cắt thành miếng vừa ăn. Gừng gọt vỏ, thái sợi; tỏi bóc vỏ, băm nhỏ; ớt bỏ hạt và thái nhỏ.

Thịt bò rửa nhanh dưới vòi nước sạch, thấm khô rồi thái lát mỏng ngang thớ. Cho thịt vào bát, thêm tỏi băm, gừng, 3 thìa cà phê nước tương và 1/2 thìa cà phê bột canh. Trộn đều, ướp khoảng 10-15 phút cho thịt ngấm gia vị.

Để hạn chế mùi đặc trưng của thịt bò, có thể dùng gừng đập dập khi sơ chế hoặc kết hợp gừng, tỏi trong phần gia vị ướp. Không nên ngâm thịt quá lâu hoặc để thịt sống tiếp xúc với các nguyên liệu đã rửa sạch.

Tiến hành chế biến món thịt bò xào dưa leo

Ướp dưa leo với hạt nêm khoảng 10-15 phút, chắt bỏ nước rồi xào sơ khoảng 2 phút và trút ra đĩa. Tiếp đó, làm nóng dầu, cho thịt bò đã ướp vào xào nhanh trên lửa lớn để thịt mềm, không bị dai. Cho dưa leo trở lại chảo, đảo thêm 1-2 phút, nêm gia vị vừa ăn rồi thêm ớt thái nhỏ và vừng trắng trước khi tắt bếp. Món ăn ngon khi thịt bò mềm, thấm vị, dưa leo vẫn giòn, không bị nhũn. Có thể kết hợp thêm cà chua, hành tây hoặc dứa để đổi vị; nên chọn nguyên liệu tươi, chế biến bảo đảm vệ sinh và ăn kèm rau xanh để bữa cơm cân đối dinh dưỡng hơn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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