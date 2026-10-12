Tại sao sau khi "yêu" nam giới thường lăn ra ngủ?

VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Vì chén rượu, ly bia khi hội họp cùng anh em bạn bè khiến có quan hệ bên ngoài, tôi mắc bệnh tình dục. Tuy đi khám và điều trị thuốc theo đơn chỉ định nhưng vẫn không khỏi. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải đưa lời tư vấn cho người đàn ông giúp hiểu rõ tình trạng của bản thân.
VOV.VN - Người đàn ông mong muốn có con khi đã U60, nhưng lo ngại những nguy cơ về sức khỏe có thể xảy đến. Bác sĩ Vũ Minh Phượngsẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau khổ vì vướng vào mối tình tay ba khi anh đã động lòng với bạn thân của vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.