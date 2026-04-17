Thứ Sáu, 10:00, 17/04/2026

Mang thai tháng thứ 8 tôi suy sụp khi chồng sa vào lao lý sau vỏ bọc thư sinh

VOV.VN - Chỉ trong chưa đầy hai tuần, tôi liên tiếp nhận những cú sốc khi đang mang thai tháng thứ 8 sau một năm hôn nhân. Chồng bị tạm giam để điều tra, quá khứ từng có tiền án bị phanh phui, chưa dừng lại, tôi còn phát hiện dấu hiệu ngoại tình qua tin nhắn và những vật dụng đáng ngờ, khiến tôi hoàn toàn suy sụp.