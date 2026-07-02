Thói quen phổ biến đang "đánh cắp" chiều cao của trẻ em Việt

Em Trần Gia Đức sinh năm 2018, học sinh trường Tiểu học thị trấn Trâu Quỳ, thành phố Hà Nội cao 1,3 m. Để Đức phát triển chiều cao đạt 1,8m như mong ước, bố mẹ thường xuyên cho em ăn nhiều thịt bò, cá, hải sản, trứng và duy trì tập bơi mỗi ngày.

"Con thường hay chơi games khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày, chơi vào buổi tối sau khi ăn cơm. Ngồi lâu con thấy hơi mỏi cổ một tí", em Đức nói.

Chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường tập luyện thể dục thể thao thúc đẩy tăng trưởng chiều cao của trẻ được nhiêu gia đình quan tâm.

Để tăng chiều cao trở thành người mẫu như mơ ước, em Ngọc Anh, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Thủ Lệ đã duy trì chế ăn dinh dưỡng riêng: "Con ăn nhiều rau hơn, con uống 3 hộp sữa mỗi ngày các buổi sáng chiều và tối, thường xuyên đi bơi và đạp xe. Con xem nhiều điện thoại nên hay bị mỏi mắt, con còn hay thức khuya nữa nên con bị cận".

Chế độ dinh dưỡng hợp lý và tăng cường tập luyện thể dục thể thao là hai trong nhiều nguyên nhân chính thúc đẩy tăng trưởng chiều cao của trẻ và đã được nhiều gia đình quan tâm. Tại hội thảo “Đồng hành Kiến tạo Tầm vóc Việt” diễn ra chiều 1/7 tại Hà Nội, TS.Bác sĩ Bùi Phương Thảo, Phó Giám đốc Trung tâm Nội tiết - Chuyển hóa - Di truyền và Liệu pháp phân tử, kiêm Trưởng khoa Nội tiết - Đái Tháo Đường, Bệnh viện Nhi Trung Ương lưu ý: chính thói quen sử dụng các thiết bị điện tử và stress đang là 2 nguyên nhân cản trở phát triển chiều cao của người trẻ Việt hiện nay.

"Đứa trẻ dành nhiều thời gian vào xem phim, ti vi hay chơi games thường ngồi lâu, nằm lâu dẫn tới việc trẻ không có thời gian tham gia các hoạt động thể chất đầy đủ. Việc đó kéo dài ảnh hưởng đến sức khoẻ đứa trẻ tăng nguy cơ béo phì, rối loạn mỡ máu, tiểu đường, ảnh hưởng đến chiều cao, phát triển về thể chất", TS, BS Bùi Phương Thảo nói.

Để trẻ em khỏe mạnh toàn diện, phát triển cân đối về thể chất, vận động, tư duy và sức khỏe tinh thần, PGS.TS.BS Bùi Thị Nhung - Phó Chủ tịch Hội Tiết chế Dinh dưỡng Việt Nam, nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng học đường và ngành nghề - Viện Dinh dưỡng Quốc gia và bà Đoàn Thị Phương Huyền - Chuyên gia Nghiên cứu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lưu ý các gia đình: "Yếu tố quan trọng nhất để trẻ phát triển chiều cao bao gồm: tình trạng dinh dưỡng, bổ sung vi chất, luyện tập thể thao cũng như là chế độ đi ngủ sớm. Đó là một quá trình tổng hoà.

Các bà mẹ Việt Nam mình cho con ăn vẫn cho con xem điện thoại hoặc là mình bận làm gì đó cứ đưa điện thoại cho con. Điều đó khiến ức chế thần kinh của bé phát triển não theo thói quen chứ không phải phát triển não theo tự nhiên".

Dinh dưỡng tốt, tập luyện thể thao chăm chỉ giúp trẻ phát triển thể chất.

Để giúp trẻ bứt phá chiều cao từ 8 đến 10cm trong giai đoạn “vàng” từ 6-16 tuổi, Thạc sĩ - Bác sĩ Đỗ Văn Pha, Hội đồng thành viên Trung tâm Tăng trưởng Chiều cao Kiness Việt Nam nhấn mạnh, cha mẹ cần đặc biệt đồng hành cùng con thiết lập chế độ dinh dưỡng, vận động, giấc ngủ và tâm lý hợp lý. Vai trò chủ động của phụ huynh là yếu tố tiên quyết khi trẻ chưa tự ý thức được việc chăm sóc bản thân: "Những đứa trẻ chưa tự kiểm soát được bản thân mình, kể cả trong học tập hay làm việc thì bố mẹ cũng cần đồng hành với các con. Trong luyện tập tại Kiness cũng vậy, bố mẹ đồng hành cũng các con trong luyện tập. dinh dưỡng đóng vai trò rất quan trọng giúp trẻ phát triển tối đa".

Dinh dưỡng tốt, tập luyện thể thao chăm chỉ là chưa đủ nếu trẻ vẫn thức khuya và "nghiện" sử dụng thiết bị điện tử. Những chia sẻ từ các chuyên gia y tế tại hội thảo một lần nữa khẳng định: phát triển tầm vóc là một hành trình tổng lực và kiên trì. Để nâng tầm vóc Việt, không chỉ trẻ mà chính các bậc phụ huynh cũng cần tắt điện thoại để cùng con bước ra sân tập, mở ra không gian phát triển tự nhiên và lành mạnh nhất cho con trẻ.