Nửa đêm thức dậy có nên uống nước không?

Thức giấc giữa đêm và cảm thấy khát, bạn có thể uống vài ngụm nước để dễ chịu hơn. Khi ngủ, cơ thể vẫn mất nước qua hô hấp và mồ hôi. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước vào thời điểm này có thể làm tăng nguy cơ tiểu đêm, khiến giấc ngủ bị gián đoạn và cơ thể mệt mỏi vào ngày hôm sau. Vì vậy, chỉ nên uống lượng vừa đủ, tránh uống cả cốc lớn nếu không cần thiết.

Thời điểm nào trong ngày nên ngừng uống nước?

Uống đủ nước mỗi ngày giúp duy trì hoạt động của cơ thể, nhưng thời điểm bổ sung nước cũng rất quan trọng, đặc biệt vào buổi tối. Uống nhiều nước sát giờ ngủ có thể khiến thận tăng đào thải chất lỏng, làm tăng nguy cơ tiểu đêm và gián đoạn giấc ngủ.

Để hạn chế tình trạng này, nên giảm lượng nước uống trong khoảng 1-2 giờ trước khi đi ngủ. Nếu cảm thấy khát, bạn vẫn có thể uống từng ngụm nhỏ, không nên cố nhịn. Đồng thời, cần hạn chế trà, nước trái cây và rượu bia vào buổi tối. Caffeine trong trà có thể gây kích thích thần kinh, còn rượu bia và một số đồ uống khác có thể làm tăng lượng nước tiểu, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Cách hợp lý là uống đủ nước và phân bổ đều trong ngày, giảm dần vào buổi tối nhưng không ngừng uống hoàn toàn khi cơ thể vẫn cần bổ sung nước.

Nước và chu kỳ giấc ngủ bị gián đoạn

Uống đủ nước và ngủ đủ giấc đều quan trọng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước trước khi ngủ có thể làm tăng hoạt động bài tiết, khiến bạn dễ thức giấc giữa đêm để đi vệ sinh. Việc này làm gián đoạn chu kỳ ngủ, ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và phục hồi của cơ thể.

Thông thường, cơ thể có cơ chế giảm sản xuất nước tiểu vào ban đêm. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều nước sát giờ ngủ, bạn vẫn có thể phải thức dậy nhiều lần. Tình trạng này kéo dài dễ gây thiếu ngủ, mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng đến trí nhớ, miễn dịch, huyết áp, cholesterol cũng như cân nặng. Ngủ dưới 6 giờ mỗi đêm trong thời gian dài còn có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ và đau tim.

Ngoài thói quen uống nước, tiểu đêm còn có thể liên quan đến tuổi tác, bệnh tiểu đường, phì đại tuyến tiền liệt hoặc rối loạn thần kinh. Vì vậy, nên hạn chế uống nhiều nước trong 1-2 giờ trước khi ngủ. Nếu thường xuyên tiểu đêm, tình trạng kéo dài hoặc ảnh hưởng đến sinh hoạt, bạn nên đi khám để xác định nguyên nhân.