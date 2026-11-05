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Trước khi ngủ, uống một cốc nước ấm có tác dụng gì?

Thứ Năm, 06:09, 05/11/2026
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VOV.VN - Uống một chút nước ấm trước khi ngủ giúp bổ sung chất lỏng, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, uống quá nhiều có thể gây tiểu đêm, ảnh hưởng giấc ngủ. Quan trọng nhất là duy trì uống đủ nước trong ngày, phù hợp với nhu cầu cơ thể.

 

Giúp duy trì cân bằng nước cho cơ thể khi ngủ

Ngay cả trong lúc ngủ, cơ thể vẫn cần nước để duy trì tuần hoàn máu, điều hòa thân nhiệt và bảo đảm các hoạt động sinh lý diễn ra bình thường. Uống một lượng nước ấm vừa phải trước khi đi ngủ có thể giúp giảm cảm giác khát, nhất là khi bạn chưa uống đủ nước trong ngày hoặc vừa vận động, đổ nhiều mồ hôi.

Tuy nhiên, nước ấm không có khả năng bù nước vượt trội so với nước ở nhiệt độ thường. Do đó, bạn nên chú trọng bổ sung nước đều đặn trong ngày thay vì phụ thuộc vào việc uống nước trước giờ ngủ.

Hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa

Cung cấp đủ nước giúp duy trì độ mềm của phân, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đại tiện và góp phần phòng ngừa táo bón, đặc biệt ở những người có thói quen uống ít nước.

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Uống một chút nước ấm trước khi ngủ giúp bổ sung chất lỏng, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác dễ chịu

Một lượng nước ấm nhỏ vào buổi tối có thể góp phần đáp ứng nhu cầu chất lỏng hàng ngày. Tuy nhiên, hiện chưa có đủ bằng chứng chứng minh uống nước ấm trước khi ngủ có thể trực tiếp cải thiện tình trạng táo bón. Để hệ tiêu hóa hoạt động tốt, bạn nên kết hợp uống đủ nước với chế độ ăn giàu chất xơ, duy trì vận động thường xuyên và hình thành thói quen đi vệ sinh đúng giờ.

Tạo cảm giác thư giãn trước giờ nghỉ ngơi

Sau một ngày làm việc và hoạt động liên tục, dành vài phút nghỉ ngơi trong không gian yên tĩnh, nhâm nhi một chút nước ấm khi cảm thấy khát có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn. Bạn cũng có thể kết hợp thói quen này với việc đọc sách, nghe nhạc nhẹ hoặc hạn chế sử dụng điện thoại trước khi đi ngủ.

Những hoạt động nhẹ nhàng này có thể góp phần hình thành nếp sinh hoạt buổi tối thư thái, giúp cơ thể chuyển dần sang trạng thái nghỉ ngơi. Dù vậy, chưa có đủ bằng chứng cho thấy bản thân nước ấm có tác dụng trực tiếp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Hiệu quả thư giãn còn phụ thuộc vào môi trường ngủ và những thói quen đi kèm.

Hạn chế một số biểu hiện khó chịu do thiếu nước

Khi cơ thể không được cung cấp đủ nước, một số người có thể xuất hiện tình trạng khát, khô miệng, mệt mỏi hoặc đau đầu. Đây là những biểu hiện không đặc hiệu, nhưng có thể liên quan đến tình trạng thiếu nước.

Những người thường xuyên vận động hoặc đổ nhiều mồ hôi cần chú ý bổ sung chất lỏng để bù lại lượng nước đã mất. Nếu vẫn cảm thấy khát vào buổi tối, uống một chút nước có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn. Tuy nhiên, đây không phải biện pháp đặc hiệu để ngăn ngừa chuột rút hay đau đầu. Việc duy trì đủ nước trong suốt cả ngày vẫn đóng vai trò quan trọng hơn.

Góp phần duy trì sự tỉnh táo và tâm trạng ổn định

Thiếu nước có thể làm giảm khả năng tập trung, mức độ tỉnh táo và ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày. Tuy nhiên, uống quá nhiều nước sát giờ ngủ có thể gây tiểu đêm, làm gián đoạn giấc ngủ. Người bị trào ngược dạ dày thực quản cũng nên tránh uống nhiều nước rồi nằm ngay. Vì vậy, nên uống đủ nước trong ngày và chỉ bổ sung một lượng nhỏ buổi tối khi khát, không nên ép bản thân uống trước khi ngủ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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