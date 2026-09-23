Thường xuyên đầy bụng, khó tiêu: Làm gì để cải thiện?

Mẹo giảm đầy bụng, khó tiêu tại nhà

Một số thảo dược, thực phẩm quen thuộc

Một số nguyên liệu có thể hỗ trợ giảm đầy hơi, khó tiêu gồm gừng tươi giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm buồn nôn và đầy bụng; lá bạc hà có thể thư giãn cơ trơn đường tiêu hóa, giảm đầy hơi; nụ đinh hương được dùng trong dân gian để hỗ trợ tiêu hóa nhưng cần dùng vừa phải; trà hoa cúc giúp thư giãn, giảm cảm giác khó chịu ở đường tiêu hóa; nước chanh ấm giúp bổ sung nước nhưng người bị trào ngược hoặc nhạy cảm với thực phẩm có tính acid nên thận trọng.

Sử dụng baking soda

Baking soda có tính kiềm và có khả năng trung hòa acid dạ dày. Tuy nhiên, đây không phải biện pháp nên tự ý sử dụng thường xuyên để xử lý đầy bụng, khó tiêu. Việc dùng không đúng liều lượng có thể gây tác dụng không mong muốn, đặc biệt ở người mắc bệnh lý nền hoặc cần hạn chế natri.

Đầy bụng, khó tiêu thường gây chướng, nặng bụng và khó chịu

Bổ sung lợi khuẩn

Một số thực phẩm lên men như sữa chua có chứa lợi khuẩn, góp phần duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Với người dung nạp tốt sữa và các sản phẩm từ sữa, bổ sung sữa chua trong chế độ ăn có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Vận động nhẹ nhàng

Đi bộ nhẹ khoảng 10-15 phút sau ăn có thể hỗ trợ nhu động đường ruột và giúp thức ăn di chuyển thuận lợi hơn. Ngoài ra, các bài tập nhẹ, động tác giãn cơ hoặc yoga cũng có thể giúp giảm cảm giác căng tức do đầy hơi.

Điều chỉnh thói quen ăn uống, sinh hoạt

Để hạn chế đầy bụng, khó tiêu tái diễn, nên ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế đồ uống có ga và các thực phẩm dễ gây đầy hơi như đồ chiên rán, thực phẩm chế biến sẵn, các loại đậu, bắp cải hoặc sữa nếu không dung nạp lactose; uống đủ nước để hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón và tránh ăn quá no, đặc biệt vào tối muộn, nên kết thúc bữa ăn khoảng 2-3 giờ trước khi nằm.

Lưu ý khi áp dụng các biện pháp tại nhà

Điều chỉnh ăn uống, sinh hoạt có thể giúp cải thiện triệu chứng nhẹ. Người bệnh nên chia nhỏ bữa ăn, không nằm trong 2-3 giờ sau ăn, tăng chất xơ từ từ và uống đủ nước; thận trọng khi dùng thuốc kháng acid hoặc bổ sung magie, không tự ý sử dụng kéo dài. Nếu đầy bụng, khó tiêu kéo dài hoặc tái diễn, cần đi khám để tìm nguyên nhân như hội chứng ruột kích thích, không dung nạp thực phẩm hoặc bệnh lý tiêu hóa khác.

Đầy bụng, khó tiêu khi nào cần thăm khám bác sĩ?

Nếu đầy bụng, khó tiêu không cải thiện hoặc tái diễn, người bệnh nên đi khám, đặc biệt khi kèm tiêu chảy kéo dài, đau bụng dữ dội hoặc kéo dài, thay đổi màu sắc hay thói quen đi tiêu, phân có máu hoặc màu đen, sụt cân không rõ nguyên nhân, tức ngực, chán ăn, nhanh no hoặc ăn ít đã đầy bụng. Thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân và tránh bỏ sót bệnh lý tiêu hóa.