Tóc nhanh bết sau khi tập thể dục: Áp dụng ngay những cách này

Thứ Năm, 06:10, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau mỗi buổi tập, mồ hôi và dầu thừa dễ khiến tóc bết dính, nhờn rít, gây khó chịu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thời gian gội đầu ngay. Một số mẹo đơn giản dưới đây sẽ giúp mái tóc luôn sạch thoáng sau khi vận động.

Không nên tập khi tóc còn ướt

Tập luyện khi tóc vẫn còn ẩm sau khi gội đầu là thói quen không có lợi cho tóc và da đầu. Độ ẩm kết hợp với mồ hôi có thể tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, khiến da đầu bí bách, tóc nhanh bết và dễ gãy rụng hơn.

Ngoài ra, thói quen này còn có thể gây ngứa da đầu, kích ứng và làm tăng nguy cơ xuất hiện gàu. Để bảo vệ mái tóc, bạn nên đảm bảo tóc khô hoàn toàn trước khi bắt đầu các hoạt động thể chất.

Dùng dầu gội khô trước khi tập

Nhiều người chỉ sử dụng dầu gội khô sau khi tập xong để xử lý tóc bết. Tuy nhiên, đây chưa phải là cách tối ưu. Thay vì chờ tóc tiết dầu và bết dính, bạn có thể xịt dầu gội khô trước khi tập luyện. Cách này giúp kiểm soát dầu thừa tốt hơn, giữ da đầu khô thoáng và hạn chế tình trạng tóc bóng nhờn, đặc biệt trong những buổi tập cường độ cao.

Sau mỗi buổi tập, mồ hôi và dầu thừa dễ khiến tóc bết dính, nhờn rít, gây khó chịu

Không để tóc chạm vào mặt

Để tóc xõa hoặc rơi xuống mặt khi tập thể dục không chỉ gây bất tiện mà còn làm tăng nguy cơ nổi mụn do mồ hôi và bụi bẩn tiếp xúc trực tiếp với da. Bên cạnh đó, những kiểu buộc tóc quá chặt như buộc đuôi ngựa cao cũng có thể tạo áp lực lên chân tóc, khiến tóc dễ gãy rụng.

Để hạn chế tình trạng này, nên chọn những kiểu tóc gọn gàng như búi thấp, tết tóc lỏng hoặc dùng kẹp cố định tóc. Ngoài ra, ưu tiên dây buộc tóc bằng chất liệu mềm như lụa để giảm ma sát và hạn chế hư tổn cho tóc.

Hạn chế gội đầu mỗi ngày

Sau khi tập thể dục, nhiều người thường muốn gội đầu ngay để loại bỏ mồ hôi và cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, nếu duy trì thói quen gội đầu mỗi ngày, mái tóc có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.

Việc gội đầu quá thường xuyên, đặc biệt với các loại dầu gội có chất tẩy rửa mạnh, có thể làm mất đi lớp dầu tự nhiên trên da đầu - vốn có tác dụng bảo vệ và giữ ẩm cho tóc. Điều này khiến tóc trở nên khô xơ, mất độ đàn hồi, dễ gãy rụng và có thể gây kích ứng da đầu. Các chuyên gia khuyến cáo nên gội đầu cách ngày thay vì mỗi ngày, nhất là với những người không có da đầu quá dầu hoặc tóc dễ khô.

Ngoài ra, nên ưu tiên các sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, không chứa sulfate, parabens hoặc thành phần dễ gây khô tóc. Vào những ngày không gội đầu, bạn có thể dùng dầu gội khô để hút dầu thừa hoặc chỉ xả tóc bằng nước sạch để loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn sau khi tập. Cách này giúp tóc sạch hơn mà vẫn bảo vệ lớp dầu tự nhiên trên da đầu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: tóc nhanh bết sau khi tập thể dục tóc nhờn rít mái tóc sạch thoáng
Tin liên quan

Cách cải thiện tóc rễ tre giúp mái tóc mềm mượt hơn
VOV.VN - Tóc rễ tre là tình trạng khá phổ biến khiến mái tóc khô cứng, xơ rối và khó vào nếp. Không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, đây còn có thể là dấu hiệu tóc đang bị tổn thương và cần được chăm sóc đúng cách để lấy lại độ mềm mượt, chắc khỏe.

Ủ tóc bằng dầu dừa đúng cách: Mái tóc khô xơ có thể cải thiện bất ngờ
VOV.VN - Ủ tóc bằng dầu dừa là cách chăm sóc tóc tự nhiên được nhiều người áp dụng nhờ dễ thực hiện và giàu dưỡng chất. Tuy nhiên, nếu dùng không đúng cách, dầu dừa có thể khiến tóc bết dính hoặc gây kích ứng da đầu. Vì vậy, hiểu rõ công dụng và cách ủ tóc phù hợp sẽ giúp nâng cao hiệu quả chăm sóc tóc.

Ngủ khi tóc còn ướt: Thói quen nhỏ nhưng hậu quả không hề nhỏ
VOV.VN - Thói quen đi ngủ khi tóc còn ướt khá phổ biến, đặc biệt ở những người bận rộn, không có nhiều thời gian chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, việc làm tưởng chừng vô hại này lại tiềm ẩn không ít ảnh hưởng đến tóc, da đầu và cả sức khỏe tổng thể.

