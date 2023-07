Tôi và vợ tôi đã quen nhau, yêu nhau và cưới nhau cũng đã được hơn 10 năm, hôn nhân hoàn toàn tự nguyện chứ chẳng bị ai ép buộc. Ngày mới tìm hiểu, cuộc tình của chúng tôi trải qua bao nhiêu sóng gió. Bố mẹ cô ấy cho rằng nhà tôi nghèo, không có nhiều của cải, con gái họ về nhà tôi sẽ vất vả, còn bố mẹ tôi thì lại cho rằng nhà tôi và nhà cô ấy cách nhau quá xa, không tiện bề thăm nom, chăm sóc. Trước sự phản đối của cả hai nhà, có lúc, tôi đã định bỏ cuộc. Nhưng vợ tôi, cô ấy kiên quyết đấu tranh, động viên an ủi tôi, và cuối cùng chúng tôi đã thuyết phục được hai bên gia đình để làm đám cưới.

Tôi mệt mỏi khi vợ suốt ngày chỉ trích, so sánh tôi với người khác (ảnh minh họa)

Gần chục năm sống cùng nhau, giờ chúng tôi đã có với nhau hai đứa con. Cuộc sống tuy vẫn còn vất vả, nhưng nhà riêng thì đã có. Công việc của chúng tôi ổn định, thu nhập mỗi tháng hai vợ chồng kiếm được khoảng gần 30 triệu đồng. Sống ở ngoại thành, thu nhập như vậy thì cũng không cao không thấp, Tôi thấy như vậy là quá ổn. Nhưng, có điều bao nhiêu năm qua, cuộc sống của tôi không hề thoải mái. Đó là vì vợ tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với cuộc sống của gia đình, với thu nhập mà chồng kiếm được. Cô ấy làm văn thư, lương và thu nhập thêm cũng chỉ tầm 6-7 triệu đồng. Tôi là người kiếm tiền chính trong nhà, được bao nhiêu cũng để lo cho gia đình, nhưng khi thu nhập của tôi được 5 triệu, thì cô ấy so sánh với những những người xung quanh lương được 10 triệu một tháng. Đến khi thu nhập của tôi được 10 triệu, thì cô ấy lại so với người được 15-20 triệu mỗi tháng và bây giờ thu nhập của tôi được hơn 20 triệu thì cô ấy lại so sánh với người kiếm cả trăm triệu mỗi tháng. Mặc dù tất tần tật thu nhập của tôi đều được trả qua thẻ và thẻ lương thì do cô ấy giữ, tôi nào có dám tơ hào được đồng nào.

Đã vậy, cô ấy lại còn thường xuyên so sánh tôi với chồng các cô bạn của cô ấy. Nào là chị Y sinh nhật được chồng tặng quà là cái đồng hồ cả trăm triệu, chị M được chồng đưa đi du lịch ở khách sạn 5 sao, cái H được chồng mua cho chiếc ô tô, anh T chồng chị N đi làm mỗi tháng hàng 5 – 6 nghìn đô.... Thế nhưng, có rất nhiều cô bạn của cô ấy ra trường cùng nhau giờ vẫn ở nhà thuê, công việc bấp bênh, còn đang vất vả kiếm từng bữa ăn thì cô ấy không so sánh. Đặc biệt là vào những ngày lễ như Lễ Tình nhân, ngày 8-3, 20-10... thì tôi thấy thật khổ, nhiều khi không muốn về nhà. Bởi vợ tôi thường xuyên lên facebook, thấy mọi người khoe được chồng tặng quà, hoặc nấu cho những món ăn ngon, hoặc đưa đi nhà hàng.... là vợ bắt tôi phải xem cùng. Sau đó thì đay nghiến, chì chiết tôi là sao anh không được như chồng người ta.

Tôi làm được đồng nào đều nộp hết cho vợ, không chơi bời, lêu lổng, tụ tập bạn bè. Có thời gian là chơi với con, phụ vợ cơm nước, nhưng chẳng khi nào vợ tôi suốt ngày chỉ so sánh và ca thán, tại sao tôi không được như chồng người ta? Tôi vô cùng mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không biết làm sao bây giờ.