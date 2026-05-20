中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trào lưu xăm thông tin đăng ký hiến tạng gây lo ngại mất an toàn

Thứ Tư, 11:59, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều bạn trẻ xăm thông tin hiến tạng lên cơ thể như cách lan tỏa tinh thần nhân văn, nhưng trào lưu này lại gây lo ngại về rủi ro bị kẻ gian lợi dụng.

Trào lưu xăm thông tin thẻ đăng ký hiến tạng lên cơ thể đang lan tỏa mạnh trên các nền tảng mạng xã hội. Những hình xăm cho thấy nội dung chi tiết gồm tên bệnh viện, mã số đăng ký và ngày tháng đăng ký.

Mục tiêu của trào lưu này xuất phát từ ý tưởng tốt đẹp rằng nếu người hiến tạng chẳng may bị tai nạn giao thông, thì có thể được chuyển về bệnh viện mình đăng ký nhanh nhất. Từ đó, việc hiến tạng được thực hiện kịp thời, đúng theo ước nguyện. Ngoài ra, họ chia sẻ hình xăm đặc biệt này với mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn, vị tha.

trao luu xam thong tin dang ky hien tang gay lo ngai mat an toan hinh anh 1

Tuy nhiên, nhiều người bày tỏ sự lo ngại khi thông tin y tế riêng tư trở thành dữ liệu công khai. "Quyền riêng tư của người hiến tạng được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt nay lại bị chính chủ nhân công khai, điều này khiến tôi thấy hơi lo lắng bất an", một cư dân mạng bình luận.

"Các mã số này liên kết trực tiếp với hồ sơ bệnh án cá nhân tại trung tâm điều phối ghép tạng. Khi hình ảnh này được đăng tải trên mạng xã hội, kẻ gian có thể khai thác thông tin cá nhân cho các mục đích xấu", người khác băn khoăn.

trao luu xam thong tin dang ky hien tang gay lo ngai mat an toan hinh anh 2

Một tài khoản ẩn danh chia sẻ trải nghiệm bị quấy rầy sau khi lộ thông tin hiến tạng khiến cuộc thảo luận về vấn đề này càng được nhiều dân mạng quan tâm. Trên nhóm cộng đồng Facebook, tác giả cho biết hàng xóm thấy thông tin mình đăng ký hiến tạng trên mạng xã hội và từ đó, hàng xóm liên tục quấy rối. Kẻ quấy rối thậm chí còn đe dọa rằng em mình cũng đang cần nhận tạng, khiến tác giả bài đăng bị khủng hoảng tâm lý nhiều ngày.

Dù câu chuyện chưa được xác tín nhưng vẫn khiến dân mạng nhận ra sự rủi ro khi bị lộ thông tin cá nhân. Vì thế, ngày càng có nhiều ý kiến khuyên không nên xăm hay để lộ thông tin thẻ hiến tạng lên mạng xã hội: "Hiến tạng là nghĩa cử cao đẹp, mình rất ủng hộ và mong thông điệp nhân văn tiếp lục lan tỏa rộng. Thế nhưng xăm hẳn thông tin định danh như mã số, bệnh viện lên người rồi chụp ảnh khoe lên mạng thì quá thiếu suy nghĩ".

trao luu xam thong tin dang ky hien tang gay lo ngai mat an toan hinh anh 3

"Các bác sỹ trong bệnh viện người ta làm việc dựa trên hồ sơ pháp lý và hệ thống dữ liệu quốc gia chứ đâu có ai đi soi hình xăm trên người bệnh nhân để kiểm tra thông tin hiến tạng. Xăm lên vừa đau, vừa tốn tiền, lại còn mất đi sự riêng tư cần thiết"; "Thật sự không hiểu nổi tư duy của một bộ phận người trẻ hiện nay. Cái gì cũng mang lên mạng khoe. Bây giờ thì thấy ngầu, nhưng sau này kẻ xấu dùng thông tin đó để trục lợi, làm phiền, thậm chí là đe dọa thì lúc đó hối hận cũng đã muộn. Hiến tạng cần cái tâm và sự nghiêm túc, không phải là trào lưu nhất thời".

Bên cạnh đó, có không ít ý kiến chỉ trích kiểu "sống ảo bất chấp" mà không biết bảo mật thông tin cá nhân của một bộ phận cư dân mạng ngày nay. "Mình hiểu là các bạn muốn lan tỏa thông điệp tốt đẹp về việc hiến tạng. Nhưng thay vì xăm thông tin cá nhân, chúng ta có thể chia sẻ câu chuyện ý nghĩa hoặc truyền cảm hứng qua những cách khác nhẹ nhàng hơn. Việc bảo mật thông tin cá nhân cũng là cách để bảo vệ bản thân", Quang Minh viết.

Khổng Quỳnh chia sẻ: "Cá nhân mình thấy việc hiến tạng là quyết định rất riêng tư và nghiêm túc. Xăm thông tin có thể là kỷ niệm đáng nhớ với mỗi người, nhưng hãy cẩn thận đừng để lộ các mã số định danh y tế ra ngoài. Đừng nên vì vài cái like mà gặp phải chuyện không may".

Ngoài ra, nhiều dân mạng thể hiện mong muốn được hiến tạng sau khi qua đời. Hồng Đào bình luận: "Đọc những bài viết về hiến tạng, mình thấy xúc động thực sự. Mình cũng rất muốn đăng ký hiến tạng sau khi qua đời để giúp đỡ những bệnh nhân đang chờ đợi. Hy vọng mọi người hãy cùng lan tỏa ý nghĩa của việc này một cách văn minh, đúng pháp luật, để cái đẹp được nhân rộng mà không gây ra bất cứ rủi ro nào cho chính mình".

Hoàng Hà/VTC News
Tag: hiến tạng xăm thông tin đăng ký hiến tạng mất an toàn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh
Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của anh N.T.T (38 tuổi, trú khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả) – người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh

Qua đời vì tai nạn giao thông, hiến tạng cứu sống nhiều bệnh nhân tại Quảng Ninh

VOV.VN - Ngày 10/5, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra các ca ghép thận cho bệnh nhân từ nguồn tạng hiến của anh N.T.T (38 tuổi, trú khu Nam Tiến, phường Cẩm Phả) – người không may tử vong do tai nạn giao thông.

Tiễn biệt cô gái người Anh hiến tạng: Bạn đến như lữ khách, rời đi như người hùng
Tiễn biệt cô gái người Anh hiến tạng: Bạn đến như lữ khách, rời đi như người hùng

VOV.VN - Câu chuyện cô gái người Anh 19 tuổi hiến tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khiến nhiều người xúc động khi để lại “món quà sự sống” cho bệnh nhân Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp của gia đình cô đã lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về hiến tạng cứu người.

Tiễn biệt cô gái người Anh hiến tạng: Bạn đến như lữ khách, rời đi như người hùng

Tiễn biệt cô gái người Anh hiến tạng: Bạn đến như lữ khách, rời đi như người hùng

VOV.VN - Câu chuyện cô gái người Anh 19 tuổi hiến tạng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khiến nhiều người xúc động khi để lại “món quà sự sống” cho bệnh nhân Việt Nam. Nghĩa cử cao đẹp của gia đình cô đã lan tỏa thông điệp nhân văn sâu sắc về hiến tạng cứu người.

Lễ tri ân người chết não hiến mô tạng
Lễ tri ân người chết não hiến mô tạng

VOV.VN - Hôm nay (21/1) tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức Lễ tri ân người chết não hiến mô tạng nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến tặng mô tạng sau khi qua đời, góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho nhiều người bệnh.

Lễ tri ân người chết não hiến mô tạng

Lễ tri ân người chết não hiến mô tạng

VOV.VN - Hôm nay (21/1) tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức Lễ tri ân người chết não hiến mô tạng nhằm tôn vinh nghĩa cử cao đẹp và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến tặng mô tạng sau khi qua đời, góp phần mang lại sự sống và hy vọng cho nhiều người bệnh.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản