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Trong mắt khách Tây, bánh trung thu Việt là món tráng miệng đa vị nhất thế giới

Thứ Tư, 11:49, 23/09/2026
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VOV.VN - Kinh ngạc và choáng ngợp là ấn tượng của nhiều du khách nước ngoài khi ăn bánh trung thu Việt Nam, họ gọi đây là "món tráng miệng nhiều vị nhất thế giới".

Không chỉ còn là món ngon quen thuộc của người Việt Nam vào tháng 8 Âm lịch, chiếc bánh trung thu truyền thống bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên bản đồ ẩm thực quốc tế. Nhiều du khách nước ngoài lần đầu thưởng thức món bánh này đã không giấu được sự kinh ngạc, thậm chí thốt lên rằng đây là món tráng miệng có nhiều tầng vị nhất thế giới.

trong mat khach tay, banh trung thu viet la mon trang mieng da vi nhat the gioi hinh anh 1
Các loại nhân bánh có đủ mặn ngọt khiến nhiều bạn bè quốc tế thích thú.

Từ lớp vỏ nướng vàng óng ả, vỏ bánh dẻo mềm mịn cho đến phần nhân đậm đà bên trong, mỗi miếng bánh đều khiến bạn bè quốc tế kinh ngạc. Nếu như bánh ngọt châu Âu thường xoay quanh vị béo của kem bơ hay vị ngọt đơn thuần của đường, thì bánh trung thu Việt Nam lại là bản giao hưởng phức hợp của các nguyên liệu tự nhiên.

Chỉ trong một khoảnh khắc thưởng thức, thực khách có thể cảm nhận trọn vẹn vị mằn mặn của trứng muối, vị bùi béo riêng của từng loại hạt, kết hợp cùng hương thơm của hạt sen, trà xanh, trứng muối hay các loại vị lạ lùng với người phương Tây. Sự hòa quyện tinh tế giữa mặn và ngọt, giữa béo ngậy và thanh tao này biến chiếc bánh nhỏ bé thành trải nghiệm vị giác độc đáo chưa từng có.

trong mat khach tay, banh trung thu viet la mon trang mieng da vi nhat the gioi hinh anh 2
Các loại nhân bánh có đủ mặn ngọt khiến nhiều bạn bè quốc tế thích thú.

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều bạn bè quốc tế chia sẻ trải nghiệm ăn bánh trung thu Việt Nam. Anh Michael Vance đến từ Mỹ chia sẻ: “Tôi thực sự bị choáng ngợp khi lần đầu tiên cắt một chiếc bánh nướng nhân đậu xanh trứng muối. Lớp vỏ nướng thơm ôm trọn lấy phần nhân đậu xanh mịn màng bên trong, kết hợp với vị mằn mặn của lòng đỏ trứng muối tạo nên một sự bùng nổ vị giác kinh ngạc. Nó không giống bất kỳ loại bánh ngọt nào ở phương Tây vì có sự giao thoa hoàn hảo giữa vị ngọt thanh và chút mặn”.

Chị Claire, du khách Pháp, cho biết: “Là một người khắt khe với các món tráng miệng, tôi phải ngả mũ thán phục chiếc bánh dẻo nhân hạt sen trà xanh. Lớp vỏ trắng ngần, dẻo dai và thơm mát làm tôi liên tưởng đến những chiếc mochi Nhật Bản nhưng lại mang chiều sâu hương vị hoàn toàn khác biệt. Vị chát nhẹ của trà xanh quyện cùng vị ngọt bùi của sen nhuyễn tạo nên cảm giác vô cùng thanh tao, tinh tế khi thưởng thức cùng một ngụm trà nóng”.

trong mat khach tay, banh trung thu viet la mon trang mieng da vi nhat the gioi hinh anh 3
Nhiều bạn bè quốc tế thích thú với bánh trung thu của Việt Nam

Liam (đến từ Australia), người từng thưởng thức nhiều loại bánh trung thu, chia sẻ về trải nghiệm của mình: “Tôi có dịp thử cả bánh nướng nhân khoai môn dừa và bánh dẻo nhân đậu đỏ trong chuyến du lịch này. Điều khiến tôi ấn tượng nhất là sự phong phú của nguyên liệu bên trong. Chiếc bánh nhỏ biến tấu được đến hàng trăm loại vị, có thể nói là nhiều nhất thế giới. Sự kết hợp giữa vị béo ngậy tự nhiên của dừa và sự mềm mịn của khoai môn mang đến một trải nghiệm rất lạ miệng nhưng vô cùng dễ nghiện”.

Elena Rostova, du khách Nga thăm Việt Nam dịp Tết Trung thu, kinh ngạc: “Điều làm tôi bất ngờ nhất chính là chiếc bánh nướng nhân thập cẩm truyền thống mà hướng dẫn viên địa phương giới thiệu. Đó không chỉ là một món ăn mà là sự hòa quyện kỳ diệu của hạt dưa, mứt bí, lá chanh và cả lạp xưởng. Mỗi miếng cắn là một hương vị mới xuất hiện, lúc thì thơm lừng mùi lá chanh, lúc lại bùi bùi giòn sần sật của các loại hạt. Thêm bánh dẻo nhân mè đen thực sự đã chinh phục hoàn toàn vị giác của tôi”.

 

Đọc bình luận của bạn bè quốc tế, nhiều cư dân mạng Việt Nam bày tỏ niềm tự hào. “Mấy ông Tây bình thường ăn ngọt quen kiểu Âu Mỹ, chắc lần đầu thấy cái bánh trung thu vừa có đủ vị bùi, ngậy, lại thêm tí mặn mặn của trứng muối nên mới trầm trồ thế. Công nhận bánh truyền thống nhà mình qua bao năm dù cách tân vẫn giữ được cái hồn cốt khiến ai đi xa cũng nhớ”, Thái Mạnh lý giải sức hấp dẫn của món ăn.

Duy Anh viết: “Cười xỉu với đoạn khách Tây khen bánh mình là ‘món tráng miệng có nhiều vị nhất thế giới’. Nghĩ lại cũng đúng thật, cắt một miếng bánh nướng ra thì bên trong không biết là loại nhân nào, chẳng kém bóc blindbox. Từ vị truyền thống đến mix cả cà phê, trà xanh, tiramisu các thứ. Đúng là món bánh thơm ngon, đặc sắc”.

Hoàng Hà/VTC News
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