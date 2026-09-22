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Ăn một chiếc bánh trung thu tương đương 5 bát cơm

Thứ Ba, 09:36, 22/09/2026
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VOV.VN - Với những chiếc bánh kích thước khoảng 10x4 cm, tổng năng lượng có thể lên tới 800-1.200 calo, trong khi đó 1 bát cơm vừa chứa khoảng 200 calo.

PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết bánh trung thu nhiều loại, kích cỡ và hương vị khác nhau, song thành phần thường gồm bột, đường, bơ, mỡ lợn, lòng đỏ trứng... Đây cũng là lý do món bánh này có mật độ năng lượng cao.

Cả vỏ và nhân bánh thường chứa nhiều đường, chất béo. Trong 25 g bánh, tương đương khoảng 1/5-1/10 chiếc tùy kích thước, có thể cung cấp 95-122 calo, với 10-13 g chất bột đường và 4,3-7,7 g chất béo.

Lượng năng lượng thay đổi đáng kể theo loại bánh. Một chiếc bánh nặng 180 g có thể cung cấp 500-700 calo, trong khi bánh thập cẩm nhiều nhân có thể tiến gần 1.000 calo.

Theo chuyên gia, một chiếc bánh nướng thập cẩm hai trứng nặng 250 g cung cấp khoảng 1.095 calo, trong đó có 104,5 g glucid. Bánh dẻo đậu xanh một trứng cũng chứa khoảng 807 calo và 158,1 g glucid.

An mot chiec banh trung thu tuong duong 5 bat com hinh anh 1
Bánh trung thu có nhiều loại, nhiều hương vị, trọng lượng, tùy từng loại bánh và thành phần mà lượng calo sẽ khác nhau.

Với những chiếc bánh kích thước khoảng 10x4 cm, tổng năng lượng có thể lên tới 800-1.200 calo. Để dễ hình dung, một bát cơm vừa khoảng 200 calo, còn một tô phở bò trung bình khoảng 430 calo.

Vì vậy, ăn nửa chiếc bánh trung thu không đơn giản chỉ là thêm một món tráng miệng vào bữa ăn. Lượng năng lượng này cần được tính vào tổng khẩu phần trong ngày, nhất là với người ít vận động hoặc đang kiểm soát cân nặng.

Nếu ăn một phần bánh lớn, người dùng nên giảm bớt các thực phẩm giàu tinh bột và chất béo khác trong ngày, đồng thời tăng rau xanh để khẩu phần cân đối hơn. Không nên cố ăn hết bánh chỉ vì kích thước nhỏ, bởi lượng năng lượng bên trong có thể cao hơn nhiều so với cảm giác no mà món bánh mang lại.

Ngay cả một phần bánh khá nhỏ cũng cần được tính đến. Theo TS.BS Hưng, để tiêu hao năng lượng từ 1/5-1/10 chiếc bánh, một người có thể cần vận động khoảng 20-30 phút, tùy cường độ vận động và thể trạng.

Nhu cầu năng lượng mỗi ngày cũng khác nhau giữa từng người. Ở nhóm tuổi 31-50, nam giới có hoạt động thể lực cần khoảng 2.400-2.600 calo mỗi ngày, trong khi nữ giới cùng độ tuổi cần khoảng 2.000 calo. Do đó, với một người có nhu cầu năng lượng ở mức này, một chiếc bánh trung thu lớn có thể chiếm một phần rất đáng kể tổng năng lượng cả ngày.

Để hạn chế tăng cân trong mùa Trung thu, chuyên gia khuyến cáo mỗi lần chỉ nên ăn khoảng 1/4 hoặc 1/8 chiếc bánh. Có thể cắt bánh thành những phần nhỏ thay vì ăn nguyên chiếc, đồng thời tính lượng bánh vào tổng khẩu phần trong ngày.

Bánh cũng không nên được ăn khi đang quá đói. Khi đó, cảm giác thèm ăn có thể khiến một người dễ ăn nhiều hơn dự định. Buổi tối cũng không phải thời điểm phù hợp để ăn nhiều bánh, bởi sau bữa tối cơ thể thường ít vận động hơn, lượng năng lượng dư thừa khó được sử dụng hết.

Một miếng bánh nhỏ sẽ không trở thành vấn đề nếu được đặt trong một khẩu phần ăn hợp lý. Điều đáng lưu ý là thói quen ăn bánh liên tục, ăn nhiều trong một lần hoặc xem bánh như món ăn vặt mà không tính vào tổng năng lượng trong ngày.

Như Loan/VTC News
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