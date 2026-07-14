English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Vì sao gọi là đèo Hải Vân?

Thứ Ba, 10:11, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cái tên đèo Hải Vân không chỉ mang vẻ mỹ lệ của biển và mây, mà đằng sau đó là những nét đặc biệt về khí hậu và cả chiều sâu lịch sử.

Vì sao gọi là đèo Hải Vân?

Trải dài trên dải đất hình chữ S, Việt Nam có nhiều con đèo hiểm trở và ngoạn mục, nhưng hiếm có địa danh nào lại mang trong mình sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ đẹp tráng lệ của thiên nhiên và bề dày trầm tích lịch sử như đèo Hải Vân, dải núi là ranh giới tự nhiên ngăn cách tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng.

Để hiểu ý nghĩa của tên gọi con đèo này, cách đơn giản nhất là tiếp cận qua phương pháp chiết tự Hán Việt. Trong đó, “hải” (海) có nghĩa là biển và “vân” (云) nghĩa là mây. Ghép hai chữ lại, “Hải Vân” mang ý nghĩa “biển mây”. Dựa vào cảnh quan nơi đây, có thể hiểu là nơi mây và biển giao hòa.

vi sao goi la deo hai van hinh anh 1
Đèo Hải Vân như áng thơ hùng vĩ giữa đất trời. (Ảnh: IG)

Về địa hình, đèo Hải Vân là một nhánh rẽ đâm ngang ra sát biển của dãy Trường Sơn hùng vĩ, với độ cao trung bình khoảng 500 mét so với mực nước biển. Cấu trúc địa lý này tạo ra một hiện tượng quang học và nhiệt động lực học tự nhiên độc đáo. Hơi nước từ biển Đông bốc lên, khi va chạm vào vách núi sừng sững sẽ bị cản lại, ngưng tụ do chênh lệch nhiệt độ và tạo thành những khối mây mù dày đặc bao phủ quanh năm trên đỉnh đèo.

Khi đứng trên đỉnh Hải Vân Quan nhìn xuống, du khách sẽ được chiêm ngưỡng bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ. Dưới chân đèo là biển xanh thăm thẳm vỗ sóng vào vách đá (Hải), còn ngay trên đỉnh đầu và bao quanh người là những lớp mây trắng lững lờ trôi (Vân). Tên gọi “Hải Vân” ra đời từ chính sự quan sát thực tế và thi vị hóa cảnh quan thiên nhiên mộc mạc mà vô cùng tráng lệ ấy.

Dãy Bạch Mã, nơi đèo Hải Vân vắt ngang, giống như một bức tường tạo ra sự phân hóa khí hậu rõ rệt giữa hai miền Nam – Bắc. Vào mùa đông, những đợt gió mùa Đông Bắc mang theo không khí lạnh, ẩm ướt tràn từ phương Bắc xuống, khi đến đèo Hải Vân thì bị dãy núi cao chặn lại, không thể tiến sâu hơn vào miền Nam.

Kết quả là phần phía Bắc của đèo (Thừa Thiên Huế) chìm trong sương mù, mưa phùn và cái lạnh, tạo nên yếu tố “vân” - mây mù. Trong khi đó, ngay khi vừa đổ dốc đèo sang phần phía Nam (Đà Nẵng), khí hậu lập tức khác hẳn, bầu trời trong vắt, nắng ấm rực rỡ chiếu rọi xuống mặt biển xanh, đại diện cho yếu tố “hải”, biển quang tạnh.

Sự đối lập khí hậu diễn ra chỉ trong vài chục kilomet chiều dài của con đèo đã khiến danh xưng “Hải Vân” trở thành một biểu tượng khí tượng kinh điển của dải đất miền Trung.

Đèo Hải Vân trong lịch sử

Cái tên Hải Vân không chỉ mang tính miêu tả vật lý mà còn gắn liền với những thăng trầm của lịch sử dân tộc. Trong quá khứ, đèo Hải Vân từng là ranh giới tự nhiên phân định lãnh thổ giữa nước Đại Việt và vương quốc Champa cổ đại.

Bước sang triều đại nhà Nguyễn, với vị thế là tấm bình phong khổng lồ che chắn cho phía Nam Kinh thành Huế, đèo Hải Vân có tầm quan trọng chiến lược về mặt quân sự. Năm Minh Mạng thứ 7 (1826), nhà vua đã cho xây dựng một cụm công trình phòng thủ kiên cố trên đỉnh đèo, gọi là Hải Vân Quan.

Tương truyền, khi đích thân ngự giá lên đỉnh đèo, vua Minh Mạng phóng tầm mắt thu trọn cả núi non trùng điệp, mây trắng vờn quanh đỉnh núi và mặt biển xanh bao la dưới chân. Cảm kích trước sự kỳ vĩ của thiên nhiên, nhà vua đã phong tặng cho nơi đây danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất hùng quan” (Cửa ải hùng vĩ nhất thiên hạ). Dòng chữ này sau đó được tạc trên tấm biển đá treo ở cửa ải hướng về phía Nam.

Kể từ khoảnh khắc lịch sử đó, Hải Vân không còn chỉ là một địa danh, mà đã trở thành một biểu tượng của sự uy nghiêm, sự bảo vệ vững chắc và niềm tự hào về dải non sông cẩm tú.

Ngày xưa, việc vượt qua con đèo này đối với khách bộ hành là thử thách vô cùng lớn, không chỉ tốn sức lực, thời gian mà còn rất nguy hiểm. Ngày nay, công nghệ xây dựng hiện đại giúp khoan xuyên lòng núi để tạo ra hầm đường bộ Hải Vân, việc đi lại giữa hai miền Bắc – Nam trở nên nhanh chóng và an toàn; nỗi ám ảnh về những khúc cua tay áo tử thần hay sương mù dày đặc che khuất tầm nhìn đã lùi vào dĩ vãng.

Cung đường đèo hiểm trở ngày xưa nay trở thành một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới, và vẫn là mục tiêu chinh phục của phượt thủ, du khách quốc tế. Cái tên “Hải Vân” ngày nay vang lên như một lời mời gọi khám phá, lời hứa hẹn về trải nghiệm cảm giác tự do giữa ranh giới của bầu trời và biển cả.

nguoinhatban-10265971.jpg

Vì sao người Nhật sống rất thọ?

VOV.VN - Câu hỏi này thu hút sự quan tâm của giới khoa học, khiến nhiều người tìm đến Okinawa, nơi có rất nhiều cụ sống trên 100 tuổi, để quan sát cách sống của người dân.

Tùy Ý/VTC News
Tổng hợp
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Làm sao để chuyện phòng the luôn tươi mới theo thời gian?
Làm sao để chuyện phòng the luôn tươi mới theo thời gian?

VOV.VN - Khi tình dục trở thành thói quen có thể khiến "chuyện yêu" trở nên nhàm chán, trả bài cho xong, từ đó làm cảm xúc con người trở nên khô cạn. Vậy "gia vị" nào để giúp chuyện ấy tươi mới trở lại? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.

Làm sao để chuyện phòng the luôn tươi mới theo thời gian?

Làm sao để chuyện phòng the luôn tươi mới theo thời gian?

VOV.VN - Khi tình dục trở thành thói quen có thể khiến "chuyện yêu" trở nên nhàm chán, trả bài cho xong, từ đó làm cảm xúc con người trở nên khô cạn. Vậy "gia vị" nào để giúp chuyện ấy tươi mới trở lại? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.

Bí mật đằng sau những suất ăn "siêu to khổng lồ" của người Mỹ
Bí mật đằng sau những suất ăn "siêu to khổng lồ" của người Mỹ

VOV.VN - Người Mỹ nổi tiếng thế giới với những suất ăn "siêu to khổng lồ", không phải do họ ăn khỏe hơn các quốc gia khác.

Bí mật đằng sau những suất ăn "siêu to khổng lồ" của người Mỹ

Bí mật đằng sau những suất ăn "siêu to khổng lồ" của người Mỹ

VOV.VN - Người Mỹ nổi tiếng thế giới với những suất ăn "siêu to khổng lồ", không phải do họ ăn khỏe hơn các quốc gia khác.

7 cách hết nghẹt mũi nhanh tại nhà, dễ làm mà hiệu quả
7 cách hết nghẹt mũi nhanh tại nhà, dễ làm mà hiệu quả

VOV.VN - Nghẹt mũi khiến việc hít thở trở nên khó khăn, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Áp dụng đúng cách xử lý tại nhà không chỉ giúp mũi thông thoáng nhanh hơn mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng.

7 cách hết nghẹt mũi nhanh tại nhà, dễ làm mà hiệu quả

7 cách hết nghẹt mũi nhanh tại nhà, dễ làm mà hiệu quả

VOV.VN - Nghẹt mũi khiến việc hít thở trở nên khó khăn, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Áp dụng đúng cách xử lý tại nhà không chỉ giúp mũi thông thoáng nhanh hơn mà còn hạn chế nguy cơ biến chứng.

KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản