Làm sao để chuyện phòng the luôn tươi mới theo thời gian?

46 tuổi chọn làm mẹ đơn thân, tôi nên chuẩn bị gì?

VOV.VN - Tôi năm nay 46 tuổi rồi chưa lấy chồng và sinh con bao giờ nhưng đến nay tôi lại muốn làm mẹ đơn thân. Tôi dự định đi làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy tôi cần lưu ý điều gì? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho nhân vật.