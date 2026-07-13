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Làm sao để chuyện phòng the luôn tươi mới theo thời gian?
Thứ Hai, 15:00, 13/07/2026

Làm sao để chuyện phòng the luôn tươi mới theo thời gian?

VOV.VN - Khi tình dục trở thành thói quen có thể khiến "chuyện yêu" trở nên nhàm chán, trả bài cho xong, từ đó làm cảm xúc con người trở nên khô cạn. Vậy "gia vị" nào để giúp chuyện ấy tươi mới trở lại? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.

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PV/VOV2
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