Làm sao để chuyện phòng the luôn tươi mới theo thời gian?

VOV.VN - Khi tình dục trở thành thói quen có thể khiến "chuyện yêu" trở nên nhàm chán, trả bài cho xong, từ đó làm cảm xúc con người trở nên khô cạn. Vậy "gia vị" nào để giúp chuyện ấy tươi mới trở lại? Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về chủ đề này.
VOV.VN - Tôi năm nay 46 tuổi rồi chưa lấy chồng và sinh con bao giờ nhưng đến nay tôi lại muốn làm mẹ đơn thân. Tôi dự định đi làm thụ tinh ống nghiệm, như vậy tôi cần lưu ý điều gì? Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội cho nhân vật.
VOV.VN - Tôi bị khiếm thị. Tuy sinh hoạt bình thường vẫn tự chủ được nhưng tôi rất lo lắng không dám sinh con. Tôi lo mình không thể chăm sóc được trẻ nhỏ. Tôi nên chọn cách nào để ngừa thai? Bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Thông thường cứ mỗi lần "yêu" xong, nam giới thường lăn ra ngủ trong khi phụ nữ còn nhiều nhu cầu chia sẻ tình cảm, vấn vương trò chuyện. Lý do nào cho sự không cùng nhịp này? Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội chia sẻ về chủ đề này.