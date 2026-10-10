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Vì sao người Hàn Quốc chuộng lòng bò hơn lòng lợn?

Thứ Bảy, 09:59, 10/10/2026
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VOV.VN - Vì sao người Hàn Quốc chuộng lòng bò hơn lòng lợn? Khám phá nét đặc trưng trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, từ hương vị, cách chế biến đến thói quen ăn uống.

Ẩm thực Hàn Quốc luôn nổi tiếng với sự phong phú và tinh tế trong cách chế biến các nguyên liệu tưởng chừng như bỏ đi, trong đó nội tạng động vật chiếm một vị trí đặc biệt. Khi nhắc đến các món lòng nướng hay lòng luộc tại Hàn Quốc, người ta thường nghĩ ngay đến lòng bò (gopchang) thay vì lòng lợn (daechang hay sundae).

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Lòng bò từ món ăn hoàng gia dần chuyển mình thành ẩm thực bình dân. (Ảnh: Winnie Story)

Sự ưu ái rõ rệt này không phải là ngẫu nhiên mà bắt nguồn từ những yếu tố sâu xa về lịch sử, văn hóa, quan niệm dinh dưỡng cũng như trải nghiệm vị giác độc đáo mà nguyên liệu này mang lại.

Lòng bò mới là thực phẩm quý tộc

Từ thời phong kiến, văn hóa ẩm thực Hàn Quốc chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi các tầng lớp quý tộc và hoàng gia. Trong hệ thống chăn nuôi truyền thống, bò là tài sản quốc gia cực kỳ quý giá, đóng vai trò then chốt trong nông nghiệp nên việc giết mổ bị quản lý rất chặt chẽ.

Tuy nhiên, khi bò được sử dụng trong các nghi lễ hoặc bữa tiệc cung đình, phần nội tạng không bao giờ bị lãng phí mà được các đầu bếp hoàng gia chế biến thành những món ăn vô cùng công phu. Truyền thống tận dụng từng bộ phận của con bò đã tạo nên một nền văn hóa ẩm thực nội tạng bò có chiều sâu lịch sử lâu đời.

Theo thời gian, những món ăn từng chỉ dành cho giới quý tộc hoặc các dịp đại lễ dần phổ biến trong dân gian, tạo nên danh tiếng vững chắc cho lòng bò. Trong khi đó, lợn từ lâu được xem là nguồn thực phẩm bình dân hơn, và các món từ lòng lợn thường gắn liền với tầng lớp lao động, mang tính chất đường phố nhiều hơn là nghệ thuật ẩm thực tinh tế.

Quan niệm về bồi bổ sức khỏe

Người Hàn Quốc từ xưa đã quan niệm rằng “thực dược đồng nguyên”, nghĩa là thức ăn và thuốc có cùng nguồn gốc, ăn gì bổ nấy. Trong hệ thống y học cổ truyền phương Đông, nội tạng bò được đánh giá rất cao về khả năng bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực và hỗ trợ phục hồi sức khỏe cho người suy nhược. Lòng bò chứa hàm lượng protein, chất sắt, vitamin nhóm B và các khoáng chất thiết yếu cao hơn đáng kể so với nội tạng lợn.

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Món lòng bò hầm nhừ được nhiều người Hàn Quốc yêu thích vào mùa đông. (Ảnh: Visit Korea)

Đặc biệt, trong những tháng mùa đông lạnh giá hoặc các thời điểm giao mùa, người dân thường tìm đến các món súp lòng bò hầm nhừ (gopchang-jeongol) như một bài thuốc tự nhiên để làm ấm cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch. Sự tin tưởng tuyệt đối vào giá trị dinh dưỡng vượt trội này đã củng cố vị thế của lòng bò trong tâm trí người tiêu dùng Hàn Quốc, khiến họ sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn hẳn để thưởng thức.

Hương vị đậm đà

Xét về mặt trải nghiệm vị giác, lòng bò sở hữu những đặc tính ẩm thực mà lòng lợn khó lòng sánh kịp. Lòng non và lòng già của bò khi được làm sạch kỹ lưỡng và nướng trên lửa than hồng sẽ tỏa ra một hương thơm béo ngậy vô cùng hấp dẫn, kết hợp giữa vị ngọt tự nhiên của thịt và lớp mỡ giòn dai sần sật. Lớp mỡ bên trong lòng bò có độ ngậy đậm đà, khi gặp nhiệt độ cao sẽ tan chảy, mang lại cảm giác béo bùi khó cưỡng đối với những tín đồ ẩm thực.

Trong khi đó, lòng lợn thường có mùi vị nồng hơn, dễ bị đắng nếu không được sơ chế cực kỳ khéo léo và thường có kết cấu mềm hoặc bột hơn là độ dai giòn sần sật đặc trưng. Sự khác biệt về cấu trúc dai giòn và vị ngọt đậm đà từ mỡ bò đã biến món gopchang thành một trải nghiệm ẩm thực cao cấp, rất được ưa chuộng khi nhâm nhi cùng rượu soju truyền thống.

Công nghệ khử mùi

Một trong những lý do khiến lòng bò ngày càng chiếm thế thượng phong tại Hàn Quốc chính là sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ và kỹ thuật chế biến hiện đại. Nội tạng động vật vốn chứa nhiều tạp chất và có mùi đặc trưng rất khó chịu, đòi hỏi kinh nghiệm xử lý dày dặn.

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Món lòng bò nướng nổi tiếng của Hàn Quốc. (Ảnh: EatKoreaStyle)

Ngày nay, các nhà hàng chuyên doanh lòng bò tại Seoul và nhiều thành phố lớn đã áp dụng những quy trình vệ sinh vô cùng khắt khe, bao gồm việc lộn trái, rửa sạch bằng bột mì, muối biển, sữa tươi và các loại thảo mộc khử mùi tự nhiên.

Nhờ quy trình xử lý tinh vi này, lòng bò hoàn toàn sạch sẽ, không còn mùi hôi mà vẫn giữ được trọn vẹn độ tươi ngon và hương vị nguyên bản. Sự đầu tư bài bản vào chất lượng dịch vụ và không gian thưởng thức đã nâng tầm món lòng bò từ một món ăn bình dân ven đường thành một trải nghiệm ẩm thực sang trọng, thu hút mọi tầng lớp thực khách từ giới trẻ cho đến doanh nhân thành đạt.

Xu hướng ẩm thực đường phố

Cuối cùng, không thể không nhắc đến vai trò của lòng bò trong văn hóa giao tiếp và tụ tập bạn bè tại Hàn Quốc. Các quán lòng bò nướng (gopchang-gui) thường được thiết kế với không gian ấm cúng, nơi mọi người quây quần bên vỉ nướng xèo xèo, cùng nhau lật từng miếng lòng và trò chuyện sau một ngày làm việc căng thẳng. Món ăn này gắn liền với văn hóa “hoesik” (tiệc công ty) hoặc những buổi gặp gỡ thân mật vào buổi tối.

Sự gắn kết xã hội này đã biến việc ăn lòng bò thành một nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, nơi thực khách không chỉ thưởng thức món ăn mà còn tận hưởng bầu không khí sôi động, náo nhiệt đặc trưng của đô thị Hàn Quốc hiện đại. Chính sức hút từ văn hóa ẩm thực chia sẻ này đã giữ chân thực khách và củng cố vị trí độc tôn của lòng bò trong lòng người dân xứ kim chi.

Hoàng Hà/VTC News
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