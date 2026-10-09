Người bệnh tiểu đường được lợi gì từ chất xơ và thực phẩm lên men?

Chất xơ và thực phẩm lên men là hai thành phần có thể bổ sung vào chế độ ăn của người bệnh tiểu đường để hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chăm sóc đường ruột, đồng thời tăng giá trị dinh dưỡng và sự đa dạng cho bữa ăn.

Những thực phẩm này góp phần hỗ trợ hệ vi sinh - cộng đồng vi khuẩn và các vi sinh vật khác sống trong và trên cơ thể, đặc biệt ở đường ruột. Hệ vi sinh tham gia vào quá trình tiêu hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch và có vai trò đối với sức khỏe tổng thể.

Chất xơ giúp ích như thế nào?

Chất xơ có trong các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như rau, các loại đậu, đậu lăng, trái cây và ngũ cốc nguyên hạt. Ăn đa dạng thực phẩm chứa chất xơ giúp hỗ trợ sức khỏe. Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Quá trình này cũng góp phần hạn chế đường huyết tăng nhanh sau ăn, từ đó hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Một số loại chất xơ còn đóng vai trò là prebiotic, tức nguồn thức ăn nuôi dưỡng các vi sinh vật có lợi trong đường ruột.

Chất xơ giúp làm chậm tiêu hóa, còn thực phẩm lên men có thể bổ sung lợi khuẩn, góp phần chăm sóc đường ruột cho người bệnh tiểu đường (Ảnh: Diabetesfoodhub)

Vai trò của thực phẩm lên men

Thực phẩm lên men được tạo ra nhờ hoạt động của vi khuẩn hoặc nấm men có ích. Quá trình này có thể tạo vị chua đặc trưng và cung cấp các vi khuẩn có lợi, hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Cần phân biệt hai khái niệm: probiotic là các vi sinh vật có lợi, còn prebiotic là nguồn thức ăn hỗ trợ những vi sinh vật có lợi sẵn có trong ruột.

Các thực phẩm lên men gồm bắp cải muối chua, kim chi, tempeh - đậu nành lên men, miso - tương đậu nành lên men, sữa chua, kefir - sữa lên men, và một số loại phô mai. Do thuộc nhiều nhóm thực phẩm khác nhau, chúng có thể được bố trí ở những phần khác nhau trong mô hình đĩa ăn dành cho người bệnh tiểu đường.

Sữa chua, sữa lên men và phô mai thuộc nhóm nào?

Sữa chua và kefir - sữa lên men là những thực phẩm từ sữa lên men, được xếp vào phần thực phẩm cung cấp carbohydrate chất lượng trong mô hình đĩa ăn cho người bệnh tiểu đường. Ngoài carbohydrate, chúng còn cung cấp protein chất lượng cao cùng những dưỡng chất thiết yếu như canxi và vitamin B12. Các sản phẩm này cũng có thể chứa các chủng vi sinh vật sống và lợi khuẩn.

Một số thực phẩm từ sữa, chẳng hạn phô mai tươi cottage, được xếp vào nhóm thực phẩm cung cấp protein. Một số loại phô mai cottage được làm bằng phương pháp lên men cũng có thể chứa lợi khuẩn.

Gợi ý bổ sung vào các bữa ăn

Bữa sáng: Xay một cốc đong kefir với khoảng ⅛–¼ thìa cà phê bột quế. Hỗn hợp này cung cấp khoảng 11g carbohydrate, có thể dùng cùng trứng omelet với rau và phô mai.

Bữa trưa: Dùng phô mai cottage lên men để làm món bánh cuốn kẹp rau và phô mai. Sản phẩm chứa các chủng vi sinh vật sống sẽ có thông tin “live and active cultures” trên nhãn.

Bữa tối: Kết hợp cá rô phi áp chảo, rau củ nướng và ngũ cốc, thêm sốt sữa chua Hy Lạp trộn rau thơm.

Bổ sung thực phẩm chứa chất xơ và thực phẩm lên men là một cách giúp người bệnh tiểu đường hỗ trợ kiểm soát đường huyết, chăm sóc đường ruột, đồng thời làm bữa ăn phong phú và ngon miệng hơn.