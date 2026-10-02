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17 bị cáo lĩnh án vụ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi tại Công ty Đồ hộp Hạ Long

Thứ Sáu, 10:36, 02/10/2026
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VOV.VN - Tòa án nhân dân (TAND) thành phố (TP) Hải Phòng vừa tuyên án sơ thẩm đối với 17 bị cáo trong vụ án liên quan việc sử dụng hơn 197 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Công ty cổ phần (CP) Đồ hộp Hạ Long, với tổng giá trị số thịt vi phạm gần 17,4 tỷ đồng.

Ngày 30/9/2026, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với 17 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Hội đồng xét xử tuyên phạt 15 bị cáo về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Trong đó, Trương Sỹ Toàn, cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, bị tuyên phạt 19 năm tù; Bùi Đức Trọng, chủ hộ kinh doanh cung cấp thịt, bị phạt 18 năm tù.

Các bị cáo còn lại trong nhóm tội danh này nhận mức án từ 3 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.

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Cựu Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Trương Sỹ Toàn (người đứng), bị tuyên phạt 19 năm tù

Đối với nhóm tội phạm về tham nhũng, Lê Nhật Huy, cựu nhân viên bán hàng, bị tuyên 18 tháng tù về tội “Đưa hối lộ”; Trần Thị Hương, cựu Phó Trạm trưởng thuộc Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng, bị tuyên 4 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

Theo nội dung vụ án, Trương Sỹ Toàn, Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng Phạm Thị Thúy Lan, nhóm trưởng phụ trách kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào Bùi Thị Thoan và nhân viên tiếp nhận nguyên liệu Lại Thị Thanh Hương được giao trách nhiệm kiểm tra an toàn thực phẩm đối với nguyên liệu nhập vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Tuy nhiên, những người này đã cùng bỏ qua các bước kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm chất lượng đối với số thịt lợn nạc xô do Bùi Đức Trọng cung cấp. Qua đó, một lượng lớn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi được nhập vào công ty.

Từ tháng 5/2025 đến ngày 8/9/2025, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã mua của Bùi Đức Trọng hơn 197 tấn thịt lợn nạc xô nhiễm dịch tả lợn châu Phi để sử dụng trong sản xuất các sản phẩm bán ra thị trường.

Tổng giá trị số thịt lợn vi phạm được xác định gần 17,4 tỷ đồng. Trong đó, số thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và phải tiêu hủy có giá trị hơn 9,7 tỷ đồng.

Vụ án được cơ quan tố tụng xác định liên quan đến việc đưa nguyên liệu thịt lợn nhiễm dịch bệnh vào quá trình sản xuất thực phẩm tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trong thời gian dài.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, vai trò của từng bị cáo và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử TAND TP Hải Phòng đã tuyên các mức án đối với 17 bị cáo theo quy định pháp luật.

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Công an tìm bị hại vụ sản xuất thực phẩm giả nhãn mác tại Hải Phòng

VOV.VN - Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (TP) Hải Phòng đang điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại Địa điểm kinh doanh số 1 và Địa điểm kinh doanh số 2 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nguyên Khải Green, tại Tổ 18, phường An Biên, TP Hải Phòng.

 

Tuấn Linh-Nguyễn Gia/VOV.VN
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